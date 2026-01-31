El arresto que se hizo viral: un juez ordena liberar al niño de 5 años y su padre detenidos por el ICE en Minnesota

El juez federal Fred Biery ordenó la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, según una fuente con conocimiento del fallo judicial emitido el pasado sábado. La decisión judicial, que marca un precedente, pone fin a una semana de detención para la familia, que fue aprehendida por agentes de inmigración en la entrada de su propia casa en un suburbio de Minneapolis, cubierto de nieve. Desde allí, fueron trasladados a más de 2000 kilómetros de distancia, a una instalación de detención en Texas diseñada específicamente para albergar familias, de acuerdo con información de CNN.

El caso del niño de cinco años detenido por el ICE que se hizo viral

La orden específica claramente que tanto el niño en edad preescolar como su progenitor deben ser puestos en libertad a más tardar el martes de la próxima semana. Este mandato permite que su caso de inmigración siga avanzando a través del sistema judicial, pero en libertad, según fue reportado inicialmente por San Antonio Express-News, el primer medio en informar sobre el dictamen.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, fue arrestado junto a su padre durante un operativo de inmigración que desató una ola de protestas en Estados Unidos HANDOUT� - Columbia Heights Public Schools�

La detención de Liam Conejo Ramos, y la potente fotografía que lo mostraba mientras un agente sostenía su mochila de Spiderman y él observaba con un gorro de conejo de dibujos animados, avivaron rápidamente la creciente indignación pública. Esta situación se enmarca dentro de la masiva represión migratoria impulsada por el gobierno de Trump en diversas ciudades, y particularmente en Minneapolis, donde ha generado una fuerte controversia.

Liam Conejo Ramos, de cinco años HANDOUT� - Columbia Heights Public Schools�

El caso reavivó una pregunta recurrente y dolorosa: qué sucede con los niños cuando sus padres son repentinamente detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Campaña de detenciones a nivel nacional

Aunque el gobierno de Trump argumenta que persigue principalmente a delincuentes indocumentados, ha tenido un impacto más amplio de lo declarado. Ha afectado no solo a aquellos sin documentos, sino también a residentes legales, a familias establecidas e incluso a niños pequeños, como se evidencia en este caso. Las consecuencias de estas políticas son palpables y directas en la vida cotidiana de las comunidades.

En Minessota, miles de personas salieron a las calles a exigir el cese de los operativos de detención de migrantes ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

El caso de Liam no es un incidente aislado en su localidad. Él es el cuarto niño de su distrito escolar en ser detenido por agentes de inmigración en un período de tan solo dos semanas, según han confirmado las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

Además, el pasado fin de semana, una niña pequeña fue finalmente devuelta a su madre en Minneapolis después de haber sido detenida de manera similar y enviada a Texas junto con su padre, lo que subraya un patrón preocupante de detenciones familiares y traslados a larga distancia. La decisión judicial en este caso particular ofrece un respiro para Liam y su padre, mientras la situación migratoria del país continúa bajo un intenso escrutinio.

