El fenómeno que va de Nueva York a Chicago con una capa de hielo que extiende la ola de frío invernal

Una gran masa de aire ártico avanzó desde el noreste de Estados Unidos y se extendió hacia el Medio Oeste. El evento meteorológico dejó una postal invernal de alto impacto: una extensa capa de hielo que cubre buena parte de los Grandes Lagos y que prolonga y expande la ola de frío entre ciudades como Nueva York y Chicago.

La ola de aire ártico que expandió el hielo en los Grandes Lagos

La llegada sostenida de aire ártico, combinada con vientos más débiles, generó las condiciones ideales para que el hielo se expandiera rápidamente sobre los Grandes Lagos.

En detalle, el nivel de hielo en los Grandes Lagos en las últimas horas NOAA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la cobertura de hielo alcanzó el 43,3%, un valor que se ubica claramente por encima del promedio histórico para esta época del año. Este incremento no fue gradual: en apenas una semana, la superficie congelada creció cerca de 18 puntos porcentuales, una señal clara de la intensidad del episodio frío.

El fenómeno no es menor desde el punto de vista meteorológico. El propio NWS advirtió que una mayor presencia de hielo puede limitar el llamado “efecto lago”, el mecanismo por el cual el aire frío que pasa sobre aguas relativamente más cálidas genera nevadas intensas en zonas cercanas a las costas.

Cuánta superficie de los Grandes Lagos está cubierta por hielo

Tras el pulso de frío registrado a partir del 22 de enero, los investigadores del Great Lakes Environmental Research Laboratory (GLERL) confirmaron que el sistema lacustre muestra un congelamiento generalizado, con diferencias marcadas entre un lago y otro.

Los últimos datos recopilados reflejaron un escenario dominado por el hielo, con particular protagonismo del lago Erie. La cobertura, además de amplia, presenta espesores variables que dan cuenta de la persistencia del frío.

En negro, la cobertura de hielo sobre los Grandes Lagos superó la media histórica para esta época del año NOAA

El conjunto de los Grandes Lagos se encontraba congelado en un 43,3%, con un salto notable respecto de la semana anterior.

El lago Erie alcanzó un 92% de cobertura, con capas de hielo que van desde dos a 12 pulgadas (cinco a 30 centímetros), siendo más gruesas en las zonas costeras.

El lago Huron registró un 51,61% de superficie cubierta por hielo.

En el lago Superior, el congelamiento más robusto se observó a lo largo de las costas, con espesores que en algunos puntos oscilaron entre 12 y 28 pulgadas (30 a 71 centímetros).

Los lagos Michigan, Huron y Erie mostraron sectores con hielo de menos de dos pulgadas (cinco centímetros) hasta capas cercanas a las 12 pulgadas (30 centímetros).

El pronóstico que anticipa más hielo y frío extremo en el Medio Oeste

Las proyecciones meteorológicas indican que las temperaturas árticas continuarán con su dominio sobre gran parte de Michigan y la región durante la semana laboral, lo que favorecerá una expansión aún mayor del hielo.

Desde el GLERL señalaron que este escenario refuerza la expectativa de que el invierno 2025-2026 mantenga una dinámica más severa que en temporadas recientes, especialmente en los lagos superiores.

El pronóstico estacional del North American Ice Service, emitido el 1° de diciembre de 2025, ya anticipaba este comportamiento desigual: el lago Superior con condiciones de hielo por encima de lo normal, el lago Ontario levemente por debajo, y los lagos Huron, Michigan, Erie y St. Clair cerca de los valores promedio. La evolución actual parece alinearse con esas previsiones.

Las temperaturas árticas se mantendrán sobre los Grandes Lagos, lo que impedirá el descongelamiento rápido Nam Y. Huh� - AP�

Por qué la cobertura de hielo en los Grandes Lagos impacta en Nueva York e Illinois

El GLERL explicó que lleva más de tres décadas de estudios sobre la relación entre la cobertura congelada, la estructura térmica de los lagos y el clima regional. El hielo influye en procesos tan diversos como los niveles del agua, los patrones de circulación, la temperatura superficial y hasta las floraciones de plancton en primavera.

Además, su impacto se extiende a actividades humanas estratégicas. La generación hidroeléctrica, la navegación comercial y la pesca dependen en gran medida de cuánto y por cuánto tiempo permanecen congelados los lagos. Por eso, como subrayan desde la NOAA, el monitoreo constante mediante imágenes satelitales y observaciones in situ es una herramienta clave para la toma de decisiones.