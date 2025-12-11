Qué es el “hielo negro”: la capa invisible que parece pavimento mojado y cómo evitar accidentes en épocas de frío

A días del comienzo de una nueva temporada de invierno en Estados Unidos, las temperaturas bajas ya provocan ciertos fenómenos climatológicos que afectan a las carreteras. Una de las formaciones más llamativas se debe al “hielo negro”, una capa invisible que parece pavimento mojado y puede provocar accidentes. Para minimizar el riesgo, las autoridades brindan consejos específicos, como reducir la velocidad en las autopistas.

Qué es el “hielo negro” que parece pavimento mojado y se forma en EE.UU.

A pesar de su apodo, el hielo negro es en realidad transparente. Por lo general, se describe como una capa y puede formarse en todo tipo de superficies, especialmente carreteras, aceras y caminos de acceso. No obstante, los puentes y pasos elevados pueden ser más susceptibles a su aparición.

El hielo negro puede formarse en todo tipo de superficies, especialmente carreteras, aceras y caminos de acceso Utah Department of Public Safety - Utah Department of Public Safety

Las autoridades advierten que es especialmente peligroso porque los conductores tienen dificultades para notarlo. Según el Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS, por sus siglas en inglés), también es extremadamente resbaladizo y potencialmente mortal.

Algunas de las causas más comunes de su formación incluyen la lluvia helada y el derretimiento y recongelación del hielo y la nieve. En general, este fenómeno aparece cuando la precipitación reciente o la nieve derretida entran en contacto con temperaturas gélidas.

Aunque es más frecuente que se forme durante la noche, también puede permanecer durante la mañana, lo que hace aún más importante la toma de precauciones para los conductores.

Cómo evitar accidentes ante la formación del “hielo negro” en esta época

El hielo negro puede provocar que los neumáticos del vehículo pierdan tracción. Esto resulta en una mayor dificultad para el frenado o la dirección, por lo que los conductores a menudo pierden el control en estas condiciones.

De acuerdo con USA Today, agentes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) brindan los siguientes consejos para evitar accidentes en esta época:

Conducir despacio .

. Dejar espacio entre el automóvil y el vehículo ubicado delante .

. Saber cuándo esperar hielo negro : los automovilistas son más propensos a encontrarse con este fenómeno por la noche cuando las temperaturas son más frías.

: los automovilistas son más propensos a encontrarse con este fenómeno por la noche cuando las temperaturas son más frías. En algunos casos, aprender a detectarlo . Es difícil de ver la mayor parte del tiempo, pero con la iluminación adecuada, las personas pueden buscar una superficie lisa y brillante en la carretera para identificarlo .

. Es difícil de ver la mayor parte del tiempo, pero con la iluminación adecuada, las personas pueden . Practicar el manejo sobre hielo visible con un conductor experimentado para estar listo.

A su vez, el DPS de Utah indica que reducir la velocidad puede brindarle más tiempo al automovilista para notar los parches de hielo negro y evitarlos si es posible.

Los conductores pueden reducir la velocidad en esta época para notar el hielo negro en las rutas de EE.UU. NHTSA - NHTSA

Los consejos para conducir en esta época en EE.UU. y evitar accidentes

Desde su lugar, el Departamento de Agricultura nacional (USDA, por sus siglas en inglés) recomienda a los conductores tomar ciertas precauciones para evitar colisiones en invierno:

Neumáticos: el estado de la banda de rodadura es crucial al manejar sobre hielo y nieve. Se necesita un mínimo de 5/32″ para una buena tracción. También revisar el inflado: la presión de las ruedas disminuye una libra por cada 10 grados Fahrenheit. Se recomiendan neumáticos radiales para todo tipo de clima .

el al manejar sobre hielo y nieve. Se necesita para una buena tracción. También revisar el inflado: la presión de las ruedas disminuye una libra por cada 10 grados Fahrenheit. Se . Limpiaparabrisas y luces: mantener suficiente solución anticongelante en el depósito.

mantener en el depósito. Sistema de enfriamiento: asegurarse de que esté limpio , que cuente con la protección adecuada y que todas las mangueras y correas estén en buen estado . El anticongelante debe reemplazarse cada dos años

asegurarse de que , que y que . El anticongelante debe reemplazarse cada dos años Aceite: debe tener el peso o viscosidad correcto para arrancar en climas extremadamente fríos.

Las personas deben seguir recomendaciones especiales para evitar accidentes en medio del frío del invierno en Estados Unidos Freepik - Freepik

Como precaución adicional, el USDA señala que es aconsejable crear un kit de supervivencia para emergencias.

Allí, los conductores pueden incluir sacos de dormir, fósforos, velas, suministro de alimentos (no perecederos con alto contenido calórico), saco pequeño de arena o arena para gatos para tracción, mapas y cadenas para neumáticos, entre otros.