La CBP en Texas descubrió una camioneta Suburban 2008 con un cargamento ilegal valuado en US$816 mil

En los últimos días de octubre, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), que trabajan en el puerto de entrada de Eagle Pass, en Texas, descubrieron un cargamento ilegal de más de 816 mil dólares. El hallazgo surgió luego de la inspección de una camioneta Suburban 2008 que fue incautada.

CBP en Texas: descubrió una camioneta Suburban con un cargamento ilegal

La agencia informó en un comunicado que el pasado 29 de octubre en el Camino Real International Bridge, que conecta Estados Unidos con Piedras Negras, Coahuila, en México, un agente de la CBP remitió una camioneta Chevrolet Suburban 2008 para una inspección secundaria.

Agentes de la CBP incautaron contenedores cargados de metanfetamina líquida en el puerto de entrada de Eagle Pass CBP - CBP

Tras una revisión física más exhaustiva, se localizaron cinco botellas de plástico con un total de 40,3 kilogramos de presunta metanfetamina, con un valor estimado en el mercado negro de la droga de US$816.556.

La agencia federal dio a conocer que los narcóticos fueron confiscados y ahora los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional son quienes llevan el caso.

El director del puerto de entrada de Eagle Pass, Pete Beattie, dijo sobre el hallazgo: “Esta importante incautación fue posible gracias a la continua vigilancia y atención que nuestros oficiales de la CBP demuestran a diario”.

La agencia dio a conocer la incautación en redes sociales X @CBP - X @CBP

Incautación millonaria de drogas en Texas: octubre 2025

La CBP ha dado a conocer otras incautaciones de sustancias ilegales en Texas, como la del pasado 1º de octubre, en el Puente del Comercio Mundial, cuando un agente de la dependencia remitió un camión Pinnacle que transportaba piezas de remolque para una inspección.

Tras una revisión con perros entrenados para detectar drogas y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes descubrieron 144 paquetes con más de 150 kilos de presunta cocaína. El valor en el mercado negro de estos narcóticos asciende a US$4.474.272, informó la agencia en un comunicado.

Paquetes que contenían cocaína fueron incautados por oficiales de la CBP en puerto de entrada de Laredo, Texas CBP - CBP

Otros hallazgos de drogas en puertos de entrada de Texas

Otro hallazgo de droga se realizó el 6 de octubre en el Puente Internacional Los Indios, que conecta el condado de Cameron, en Texas, con el estado mexicano de Tamaulipas, cuando un hombre intentó ingresar a Estados Unidos en un Chevrolet del 2001.

Con la ayuda de una unidad canina y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron paquetes ocultos en el interior del vehículo. Los agentes extrajeron la carga que contenían presunta metanfetamina y heroína negra.

El valor estimado en la calle de los narcóticos incautados es de aproximadamente US$595.996 en metanfetamina y US$714.092 en heroína.

Los oficiales de la CBP incautaron en el puente internacional de Los Indios paquetes y cubos que contenían metanfetamina y heroína negra X @CBP - X @CBP

Mientras que el pasado 14 de octubre, los oficiales del Puente Internacional Hidalgo interceptaron una camioneta SUV Mitsubishi que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

La inspección física permitió descubrir 22 paquetes de presunta cocaína, con un peso total de 25,10 kilos, ocultos en el interior del automóvil. El valor estimado de la droga el mercado negro es de US$738.843.

En la mayoría de los casos, los agentes de la CBP incautaron los narcóticos y el vehículo involucrado. Además, se dio aviso a los oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional, para hacer los arrestos correspondientes y darle seguimiento a los casos.