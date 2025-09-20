La ciudad de Texas que cambió su nombre con el último eclipse solar: así aprovechó el inesperado negocio de la astronomía

Hillsboro, una pequeña ciudad ubicada en el condado de Hill, Texas, decidió cambiar su nombre ante la llegada de un importante eclipse solar total que ocurrió en 2024. Al rebautizarse como “Eclipseboro”, aprovecharon el inesperado negocio astronómico y generaron ingresos por miles de millones de dólares por turismo.

Cómo Hillsboro sacó provecho del eclipse solar total de 2024: su cambio de nombre a “Eclipseboro”

Hillsboro, que cuenta con poco más de 8000 habitantes según el Censo de 2020 y que se encuentra a una hora en auto de Dallas, adoptó de forma temporal el nombre y la marca “Eclipseboro”. Se trató de una estrategia de cara al eclipse total el pasado 8 de abril de 2024. Gracias a este fenómeno y a su campaña publicitaria, lograron captar una atracción turística sin precedentes, de acuerdo con Dallas News.

Hillsboro se transformó para la recepción del eclipse solar @Hillsboro Texas

Además de renombrar el pueblo, tomaron otras acciones para atraer más visitantes:

Adquisición de 50.000 gafas especiales para el eclipse.

Renombramiento del antiguo outlet como “Eclipseboro Landing”.

Programación de festivales de música.

Creación de zonas de camping y estacionamiento para los turistas.

Formación de comités de salud y seguridad.

De acuerdo con un informe publicado por Perry Man Group, llamado The Economics of the 2024 Solar Eclipse, la llegada de visitantes por el eclipse total representó un gasto directo de aproximadamente 1,2 millones de dólares. El análisis tuvo en cuenta el dinero que turistas y excursionistas desembolsaron en hoteles, restaurantes, gasolina, comida rápida, estacionamiento o recuerdos.

Las mismas proyecciones aseguraron que el impacto total del eclipse en Hillsboro ascendería a unos US$3,8 millones. Además, la firma señaló que este flujo impulsó la creación de decenas de empleos temporales.

De esa manera, Hillsboro se convirtió el 8 de abril de 2024 uno de los lugares más atractivos para quienes optaron disfrutar del eclipse de 2024 con una experiencia más rural, lejos del bullicio y la contaminación lumínica de la ciudad.

La oportunidad fue bien aprovechada por la ciudad, dado que los especialistas estiman que Hillsboro no volverá a estar en el camino de un fenómeno astronómico de ese tipo hasta 2343.

¿Cuándo se producirá otro eclipse en Estados Unidos?

El 8 de abril de 2024 se produjo el último eclipse total solar en Estados Unidos. El próximo fenómeno de esta naturaleza ocurrirá el 12 de agosto de 2026, aunque sin incidencias para el país norteamericano. Por lo tanto, los estadounidenses deberán esperar hasta 2044 para volver a presenciar un fenómeno de ese tipo.

El próximo eclipse solar total en Estados Unidos ocurrirá en 2044 iStock

De acuerdo con The Planet Society, el eclipse del 23 de agosto de 2044 iniciará en Groenlandia. Luego, recorrerá Canadá y finalizará con la puesta del Sol en Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

Cómo fue el último eclipse total solar que se vio en Estados Unidos

El 8 de abril de 2024, un eclipse total ingresó a Estados Unidos por Texas y continuó hacia el noroeste, por diferentes estados como: Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

El último eclipse que se produjo en Estados Unidos ocurrió el 8 de abril de 2024 Eric Gay - AP

De acuerdo a lo recopilado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el Sol quedó tapado hasta por 4 minutos y 27 segundos en su punto máximo, lo que lo convirtió en el eclipse más largo visible en Estados Unidos en más de 50 años.