La ciudad de Texas a media hora de Dallas, que está entre las más ricas con un parque y un arroyo natural

Un ranking sobre las ciudades más ricas de Texas en 2025, elaborado a partir de datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, ubicó a Westlake en el segundo lugar a nivel estatal. La localidad registra un alto ingreso familiar promedio pero una población reducida.

La posición de Westlake entre las ciudades más ricas

De acuerdo con el listado de Texas Demographics, Westlake fue incluida entre las ciudades más ricas de Texas por su alto ingreso promedio por hogar.

El ingreso familiar promedio supera los 562 mil dólares Gobierno de Westlake

En la clasificación estatal, ocupa el segundo puesto, con un ingreso promedio familiar de US$562.426 y una población estimada en 2023 de 2017 habitantes.

La ciudad que la antecede es Mentone, en el condado de Loving, que encabeza el listado con un ingreso promedio de US$625.520, aunque cuenta con solo 12 habitantes.

Por debajo de Westlake se ubica Hunters Creek Village, en el condado de Harris, que ocupa el tercer lugar, con un ingreso promedio de US$548.884 y una población de 4482 personas.

El estudio ordena a las ciudades según el ingreso promedio y no por ingreso mediano, debido a que el Censo fija un valor máximo de US$250.001 para la mediana, lo que impide diferenciar con precisión a las localidades con mayores concentraciones de altos ingresos.

Una ciudad pequeña con desarrollo corporativo en el norte de Texas

Westlake se encuentra a unos 50 kilómetros de Dallas (30 minutos) y se desarrolló a lo largo del corredor de la State Highway 114, una de las principales arterias del norte de Texas.

Esa ubicación le permite un acceso ágil a los centros financieros y empresariales de la región, así como a los principales aeropuertos del área metropolitana, explican en el sitio oficial de la localidad.

La metrópoli fue incorporada en 1956, a partir del desarrollo del Circle T Ranch impulsado por el abogado de Dallas Glen Turner. En las décadas siguientes, Westlake atravesó distintas etapas de expansión, procesos de desanexión territorial y disputas legales asociadas al desarrollo de Glen.

En la actualidad, de acuerdo con el gobierno local, el municipio concentra campus corporativos y desarrollos comerciales de gran escala. Entre los más destacados se encuentran Deloitte University, el complejo Solana y sedes de empresas vinculadas a los sectores financiero y tecnológico.

La ciudad se extiende entre los condados de Denton y Tarrant Gobierno de Westlake

La red de parques y caminos recreativos de Westlake

Westlake cuenta con una red de más de 15 millas (24 kilómetros) de senderos, con un ancho promedio de 2,4 metros.

Según el municipio, el sistema incluye cinco accesos principales (trailheads), cinco áreas de refugio y distintos parques y plazas a lo largo del recorrido, además de un mapa interactivo para ubicar cada punto.

Dentro de esa red se integra Glenwyck Park, uno de los espacios naturales más representativos de la localidad. El parque forma parte de Glenwyck Farms y abarca alrededor de 5,5 hectáreas de áreas abiertas, con una destacada presencia de robles y nogales que alcanzan hasta unos 18 metros de altura.

El predio abre desde el amanecer hasta el atardecer y lo mantienen de manera conjunta por el Town of Westlake y la asociación de propietarios del barrio Glenwyck Farms.

Westlake está situada en el norte de Texas, dentro del área metropolitana Dallas–Fort Worth, sobre la State Highway 114 Gobierno de Westlake

Ubicado en 1601 Fair Oaks Drive, Glenwyck Park se distingue por la presencia de un arroyo natural, tres puentes rústicos y un sendero pavimentado apto para caminatas.

Estos elementos lo convierten en un punto importante dentro del sistema de senderos de Westlake, con accesibilidad para residentes y visitantes.