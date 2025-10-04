La nueva estrategia del ICE en Texas: redadas en las bodegas de venta de ropa usada
Decenas de agentes migratorios participaron de un gran operativo en la ciudad de McAllen; más de un centenar de detenidos
- 4 minutos de lectura'
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) implementó una nueva estrategia en Texas: realizó un mega operativo en al menos seis tiendas de ropa usada al sur de la ciudad de McAllen. La operación federal contó con el trabajo en conjunto de diferentes agencias y terminó con más de 100 detenidos.
Operativo de ICE en Texas: más de 100 detenidos en tiendas de ropa usada en McAllen
En la mañana del jueves 2 de octubre, al menos seis tiendas de ropa usada fueron registradas como parte de una operación dirigida por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del ICE. Ocurrió al sur de la intersección de la calle 23 y la avenida Militar.
Según declararon testigos de las redadas a Univision, el operativo comenzó después de las 11 hs y los oficiales arrestaron a más de 100 personas que fueron trasladadas fuera del lugar en tres autobuses. Entre ellos había tanto empleados como comerciantes.
Los presentes en el lugar contaron que al llegar los oficiales hicieron que las personas formen una fila y comenzaron a leer diferentes nombres. Muchos quedaron libres después de mostrar que tenían certificados de nacimiento estadounidense y de residencia permanente legal.
Entre los lugares que formaron parte de la operación se encontraba la tienda Tres Dimensiones Ropa Usada, ubicada al 7900 de la 23rd St.
En declaraciones a Telemundo, la portavoz del ICE, Nina Pruneda, explicó que participaron diferentes agencias federales, estatales y locales de la región, pero decidió no brindar más detalles concretos al señalar que la investigación se mantenía en curso.
Comisionado de McAllen vinculado a redadas de ICE en bodegas de ropa usada
Entre las seis bodegas de ropa usada que se investigaron hay una que pertenece a la esposa del comisionado de la ciudad de McAllen, Rodolfo Castillo. De acuerdo a Valley Central, la casa del funcionario también habría sido allanada.
Castillo fue electo en 2024 y buscaría la reelección en 2027. En declaraciones al medio estadounidense, el abogado que representa a la familia Castillo señaló que estaría al pendiente de la investigación del HSI y remarcó que era muy temprano para hacer especulaciones respecto al operativo.
Antecedentes de una redada del ICE en una tienda de ropa usada
El operativo llamó la atención por la cantidad de oficiales movilizados al mismo tiempo en lo que fue una estrategia diferente en lugares de trabajo que suelen frecuentar la comunidad migrante. Sin embargo, no se trata de la primera vez que el ICE apunta contra una bodega de ropa usada.
El pasado marzo los oficiales realizaron una redada en el local de Leo’s Clothing, ubicado en Produce Park Lane, Hidalgo.
Al igual que en el operativo de McAllen, en aquella ocasión se llevaron detenidas a un gran número de personas que fueron retiradas del área en autobuses. La gran diferencia es que esa operación fue comandada por agentes migratorios federales en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Qué hacer si el ICE realiza una redada en el lugar de trabajo
La organización National Employment Law Project (NELP) comparte una serie de consejos para encontrarse preparado en caso de que realicen una redada en un espacio laboral.
Los especialistas aconsejan a los migrantes sin estatus legal que permanezcan callados hasta que cuenten con la presencia de un abogado para su defensa. Además, recuerdan como clave no intentar huir, ya que puede llevar a un arresto no planificado.
Mientras que le recuerdan a los empleadores, les recuerdan que no tienen obligación de responder ante una orden administrativa que presenta el nombre de un migrante sobre si trabaja en el lugar o si se encuentra en ese momento allí.
En caso de que un empleado sea detenido por el ICE aconsejan consultarle a los oficiales federales cuál será su destino para facilitar posteriormente el contacto con su familia o sus seres queridos.
