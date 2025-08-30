Labor Day 2025: las tiendas que cierran y abren durante el Día del Trabajo en Texas

Labor Day, más conocido como el Día del Trabajo en Estados Unidos, es uno de los días feriados marcados en el calendario del gobierno Federal. Al tratarse de un día de celebraciones, muchas de las tiendas, correos y servicios bancarios suelen suspender sus actividades o laborar en horarios especiales.

En Texas: las tiendas que abren y cierran en Labor Day

El Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 11 de agosto que todas las unidades de entrega estarán cerradas debido al feriado. Además, los envíos de FedEX no estarán disponibles.

Tiendas de autoservicios como Walmart estarán abiertas con horarios especiales, por lo que se recomienda consultar en el sitio web (Unsplash) (Unsplash/@keybm1409)

Bancos como Chase, Bank of America, Wells Fargo, entre otros, estarán cerrados. Mientras, el sistema de la Reserva Federal no opera en esa fecha, de acuerdo con Univision.

Los distritos escolares y universidades se unirán al cierre de sus instalaciones, al igual que todas las oficinas estatales y locales.

Las farmacias seguirán abiertas el 1° de septiembre, pero pueden operar en horarios diferentes, por lo tanto, será importante visitar los sitios de las empresas para conocer la hora de apertura y cierre de sus sucursales.

Costco informó que durante el Labor Day mantendrá cerradas sus tiendas en todo el país, así como en otros feriados federales como:

Día de la Independencia

Día de acción de gracias ( Thanksgiving )

) Navidad

Las tiendas de servicios que sí abren en Texas, de acuerdo con Reader’s Digest:

CVS

Walgreens

Aldi

Barnes & Noble

Home Depot

HomeGoods

IKEA

Kohl’s

Lowe’s

Macy’s

Marshall’s

Nordstrom

Petco

Sam’s Club

Sears

Staples

Target

T.J. Maxx

Ulta

Walmart

Dollar Tree

Kroger

Publix

Trader Joe’s

Whole Foods

El transporte público cambia sus horarios por el Día del Trabajo en Texas

En el sitio web Ridemetro se informó que debido a Labor Day, los horarios del servicio de METRO se ajustarán el lunes 1° de septiembre de 2025, los cuales quedan de la siguiente manera:

El sistema de transporte público modificará sus horarios durante el Labor Day (Facebook/@Houston METRO)

Local Bus: funciona con horario de domingo

Park & Ride Bus: No dará servicio

METRORail: funciona con horario de domingo

Metro Curb2curb: funciona con horario de domingo

Cómo se paga la jornada del Labor Day si se trabaja en un día festivo

El gobierno de Estados Unidos establece en la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), que para los días festivos se aplica un pago adicional, si el empleado trabaja más de 40 horas durante una semana laboral.

El Día del Trabajo sí cuenta con un pago extra, siempre y cuando se labore más de 40 horas durante la semana (X/@USDOL) (X/@USDOL)

En dicho caso, el empleado debe obtener una compensación de al menos 1.5 veces el monto del pago por hora y será únicamente por el tiempo extra que se haya laborado.

Los próximos feriados federales en EE.UU. en 2025