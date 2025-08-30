Labor Day 2025: las tiendas que cierran y abren durante el Día del Trabajo en Texas
Al ser un feriado a nivel federal, algunos negocios “bajan la persiana” por 24 horas, mientras que otros ofrecen sus servicios en horario especial
Labor Day, más conocido como el Día del Trabajo en Estados Unidos, es uno de los días feriados marcados en el calendario del gobierno Federal. Al tratarse de un día de celebraciones, muchas de las tiendas, correos y servicios bancarios suelen suspender sus actividades o laborar en horarios especiales.
En Texas: las tiendas que abren y cierran en Labor Day
El Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 11 de agosto que todas las unidades de entrega estarán cerradas debido al feriado. Además, los envíos de FedEX no estarán disponibles.
Bancos como Chase, Bank of America, Wells Fargo, entre otros, estarán cerrados. Mientras, el sistema de la Reserva Federal no opera en esa fecha, de acuerdo con Univision.
Los distritos escolares y universidades se unirán al cierre de sus instalaciones, al igual que todas las oficinas estatales y locales.
Las farmacias seguirán abiertas el 1° de septiembre, pero pueden operar en horarios diferentes, por lo tanto, será importante visitar los sitios de las empresas para conocer la hora de apertura y cierre de sus sucursales.
Costco informó que durante el Labor Day mantendrá cerradas sus tiendas en todo el país, así como en otros feriados federales como:
- Día de la Independencia
- Día de acción de gracias (Thanksgiving)
- Navidad
Las tiendas de servicios que sí abren en Texas, de acuerdo con Reader’s Digest:
- CVS
- Walgreens
- Aldi
- Barnes & Noble
- Home Depot
- HomeGoods
- IKEA
- Kohl’s
- Lowe’s
- Macy’s
- Marshall’s
- Nordstrom
- Petco
- Sam’s Club
- Sears
- Staples
- Target
- T.J. Maxx
- Ulta
- Walmart
- Dollar Tree
- Kroger
- Publix
- Trader Joe’s
- Whole Foods
El transporte público cambia sus horarios por el Día del Trabajo en Texas
En el sitio web Ridemetro se informó que debido a Labor Day, los horarios del servicio de METRO se ajustarán el lunes 1° de septiembre de 2025, los cuales quedan de la siguiente manera:
- Local Bus: funciona con horario de domingo
- Park & Ride Bus: No dará servicio
- METRORail: funciona con horario de domingo
- Metro Curb2curb: funciona con horario de domingo
Cómo se paga la jornada del Labor Day si se trabaja en un día festivo
El gobierno de Estados Unidos establece en la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), que para los días festivos se aplica un pago adicional, si el empleado trabaja más de 40 horas durante una semana laboral.
En dicho caso, el empleado debe obtener una compensación de al menos 1.5 veces el monto del pago por hora y será únicamente por el tiempo extra que se haya laborado.
Los próximos feriados federales en EE.UU. en 2025
- Columbus Day o Día de la Raza, el segundo lunes de octubre, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón al territorio americano.
- Veterans Day o Día de los Veteranos, el 11 de noviembre.
- Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, que se festeja el cuarto jueves de noviembre y este año, el 27 de noviembre.
- Christmas o Navidad, el 25 de diciembre.
