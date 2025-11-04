De Nueva York a Texas: ¿dónde nevará en noviembre en Estados Unidos?

El otoño en Estados Unidos avanza hacia su punto de inflexión en noviembre, cuando el paisaje comienza a teñirse de blanco en muchas regiones. Aunque para algunos estados el invierno parece llegar de manera anticipada, en otros todavía reina el clima templado. Desde las montañas nevadas del norte hasta los cielos despejados del sur, los pronósticos muestran condiciones diversas que combinan frío, viento y las primeras acumulaciones de nieve.

El noreste de Estados Unidos se tiñe de blanco antes del invierno: de Nueva York a Maine

De acuerdo con el Northeast Regional Climate Center (NRCC), ciudades como Buffalo, Rochester y Albany, en Nueva York, junto con Burlington (Vermont), Portland (Maine) y Concord (New Hampshire), suelen registrar en noviembre las primeras nevadas medibles antes de diciembre. Estas acumulaciones suelen superar las 0,1 pulgadas (0,25 centímetros), el umbral que los meteorólogos consideran suficiente para catalogar la nieve como “acumulativa”.

Según el Northeast Regional Climate Center, ciudades del norte como Caribou (Maine) y Erie (Pensilvania) suelen recibir su primera pulgada de nieve durante noviembre, aunque algunos años se adelanta a octubre, con temperaturas promedio entre 35°F (1°C) y 45°F (7°C) Julio Cortez - AP

En el norte del estado de Nueva York, los primeros copos suelen llegar acompañados de temperaturas promedio que oscilan entre los 35°F (1°C) y los 45°F (7°C). Más al norte, en localidades como Caribou (Maine) o Erie (Pensilvania), la primera pulgada de nieve cae habitualmente durante noviembre, aunque algunos años se adelantó al mes de octubre.

El Old Farmer’s Almanac anticipó que para la temporada 2025–2026 el noreste tendrá temperaturas por encima de lo normal, con un invierno menos severo y menor cantidad de nieve que otros años. Sin embargo, los períodos más fríos llegarán en diciembre y enero, con picos de bajas temperaturas y nevadas más concentradas en la primera quincena de noviembre y comienzos de diciembre.

En el Medio oeste, el frío y las nevadas llegan con fuerza

En las llanuras del Medio oeste, noviembre es el mes en el que la nieve se hace sentir. Desde Ohio y Michigan hasta Iowa y el norte de Missouri, las primeras acumulaciones suelen registrarse en este mes, de acuerdo con datos recopilados por The Weather Channel.

Ciudades como Chicago, Cleveland y Detroit suelen vivir sus primeros días de nieve antes del comienzo de diciembre. En esa región, las temperaturas bajan a promedios de 30°F (-1°C) a 40°F (4°C), lo que favorece las nevadas y la formación de hielo en las carreteras.

En Minnesota y Wisconsin, las primeras tormentas de nieve suelen combinarse con ráfagas de viento de hasta 25 millas por hora (40 km/h), que intensifican la sensación térmica y provocan las típicas ventiscas del norte.

En el Medio Oeste, ciudades como Chicago, Cleveland y Detroit experimentan sus primeros días de nieve antes de diciembre Erin Hooley - AP

El Old Farmer’s Almanac prevé para este invierno condiciones más suaves que las de años anteriores, pero con episodios de nieve intermitente en diciembre y enero. La publicación destacó que, aunque se espera una temporada más seca, no se deben “perder de vista las palas de nieve”, porque las ráfagas repentinas podrían sorprender a los habitantes del Medio oeste.

El suroeste de EE.UU., con nieve en las zonas elevadas

Mientras los estados del norte ya se cubren de blanco, el suroeste comienza a experimentar sus primeras nevadas en las zonas montañosas. Las regiones de Texas, Nuevo México, Arizona, Utah y Nevada registran en noviembre los primeros indicios de acumulación de nieve, especialmente en altitudes superiores a los 4000 pies (1219 metros).

En el norte de Texas, las temperaturas pueden descender hasta los 40°F (4°C), lo que permite la caída de nieve ligera en el Panhandle y las zonas más elevadas. Según The Weather Channel, la primera nevada acumulativa del año suele llegar a esa región en la segunda mitad de noviembre, aunque Dallas y Houston raramente experimentan precipitaciones de este tipo antes de enero.

Houston y Dallas raramente tienen nieve antes del mes de enero Brett Coomer - Houston Chronicle

El Old Farmer’s Almanac pronosticó para el sur de las Montañas Rocosas y el desierto del suroeste un invierno con temperaturas por encima del promedio, pero con nevadas por encima de lo normal en los sectores orientales, como Albuquerque (Nuevo México) y Flagstaff (Arizona). Las zonas montañosas podrían recibir sus primeras capas de nieve a mediados de noviembre, mientras que las áreas más bajas esperarán hasta diciembre.

Cuándo llega la nieve a la región de los Apalaches y el Atlántico medio

En los Apalaches, el invierno se anuncia antes que en otras regiones del este. Ciudades como Harrisburg (Pensilvania), Scranton y Roanoke (Virginia) suelen recibir su primera nevada entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

En las áreas más elevadas, donde las montañas superan los 3000 pies (914 metros), la acumulación puede presentarse incluso en octubre.

El Old Farmer’s Almanac prevé para 2025 un invierno más frío de lo habitual en esta zona, con una marcada diferencia entre el norte y el sur. Mientras las regiones septentrionales registrarán menos nieve, las zonas montañosas del sur verán un aumento de las precipitaciones invernales, especialmente entre finales de diciembre y febrero.

Las temperaturas oscilarán en torno a los 28°F (-2°C) en las noches más frías, mientras que las ráfagas podrían alcanzar las 20 millas por hora (32 km/h).

La llegada tardía del invierno en el sur y la costa oeste de EE.UU.: de Florida a Oregon

El sur de EE.UU., en particular el sureste y Florida, rara vez ve nieve en noviembre. Sin embargo, algunos sectores del norte de Georgia, Alabama y Tennessee pueden experimentar pequeñas acumulaciones durante los últimos días del mes.

El Old Farmer’s Almanac anticipó un invierno más frío que el promedio en el sureste, con mayores probabilidades de nieve en las zonas orientales, especialmente en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Ciudades como Harrisburg (Pensilvania), Scranton y Roanoke (Virginia) suelen recibir su primera nevada entre mediados de noviembre DERICK HINGLE - EPA

En el noroeste del Pacífico, los estados de Washington y Oregon suelen esperar hasta finales de diciembre para ver nieve en las zonas bajas. Solo las áreas de mayor altitud, como Spokane o Bend, alcanzan su primera capa blanca en noviembre.

En Seattle y Portland, en cambio, las temperaturas se mantienen en torno a los 45°F (7°C), lo que reduce significativamente la posibilidad de acumulaciones tempranas.