Mundial 2026: rentas en Airbnb en Texas cerca del AT&T Stadium se disparan hasta US$6000 por noche

Aunque faltan más de cuatro meses para que inicie el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, los precios de los alojamientos en Airbnb en Texas ya registran incrementos significativos, con tarifas que superan los 6000 dólares por noche cerca del estadio que albergará partidos mundialistas en el Estado de la Estrella Solitaria.

Airbnb en Texas supera los 6000 dólares para ver el Mundial 2026

De acuerdo con Dallas News, antes del sorteo oficial de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, los precios de los alojamientos en el área de Arlington, sede de los partidos en Texas, oscilaban entre 300 y 500 dólares por noche para las fechas comprendidas entre el 13 y el 27 de junio de 2026. Sin embargo, esos costos ya quedaron atrás.

Alquilan propiedades de Airbnb en más de 6000 dólares para el Mundial 2026 en Texas (Airbnb)

Para febrero de 2026, los alojamientos cercanos al AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys, registran un precio promedio de 1500 dólares por noche, mientras que algunas residencias alcanzan hasta 3475 dólares, incluso para estancias de solo cuatro personas.

Entre las opciones más costosas disponibles en la plataforma destaca una residencia con capacidad para 13 personas, seis recámaras y una azotea con vista parcial al estadio, cuyo precio asciende a 6229 dólares por noche, más impuestos.

Según Dallas News, actualmente hay alrededor de 500 propiedades de Airbnb ocupadas por día en Arlington para las fechas del Mundial 2026, lo que representa un incremento del 200% en comparación con diciembre de 2025. A pesar de este aumento, los especialistas consideran que la demanda todavía es relativamente baja.

Prevén más aumentos de precios en Airbnb en Texas más cerca del Mundial

Bram Gallagher, director de Economía de AirDNA, explicó que la tarifa diaria promedio podría bajar ligeramente en los próximos meses, para luego repuntar conforme se acerque el inicio del torneo.

Se prevé que el costo de Airbnb para el Mundial 2026 aumente mucho más (Unsplash)

Este comportamiento se debe a que grupos grandes y viajeros de alto poder adquisitivo suelen reservar con mucha anticipación propiedades de lujo, mientras que el público general espera fechas más cercanas para asegurar hospedaje.

Aunque en ediciones anteriores los aficionados de Estados Unidos, México y Canadá fueron los principales usuarios de Airbnb, en esta ocasión los tres países serán anfitriones, lo que podría moderar la demanda.

Sin embargo, Texas recibirá selecciones como Francia, Brasil, Inglaterra, Alemania y Colombia, lo que podría impulsar nuevamente los precios.

Cuáles son las ciudades que darán más ganancias en Airbnb en el Mundial 2026

Un estudio de Deloitte estima que los anfitriones de Airbnb en las 11 ciudades sede del Mundial 2026 en Estados Unidos podrían generar más de 4000 dólares por noche en promedio durante el torneo.

Anfitriones de Airbnb ganarían en promedio hasta 4000 dólares por noche durante el Mundial 2026 (FIFA/Airbnb)

El ranking de las ciudades que se prevé que generen más ganancias son: