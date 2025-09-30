LA NACION
en vivo

Cómo avanzan las encuestas de los candidatos a la alcaldía de Nueva York y el favorito para destronar a Eric Adams

En la Gran Manzana, Zohran Mamdani y Andrew Cuomo tuvieron fuertes declaraciones cruzadas; qué dicen los últimos sondeos sobre el candidato más fuerte

Sliwa, Mamdani y Cuomo son los principales candidatos para suceder a Eric Adams como alcalde de Nueva York
Sliwa, Mamdani y Cuomo son los principales candidatos para suceder a Eric Adams como alcalde de Nueva YorkCanva

Las carreras políticas en la ciudad de Nueva York atraviesa un momento decisivo a pocas semanas de los comicios del 4 de noviembre. Las encuestas más recientes evidencian un panorama en el candidato demócrata Zohran Mamdani se afianza como favorito frente a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, luego de que Eric Adams declinara su candidatura.

Candidatos en Nueva York y qué dicen las encuestas este 30 de septiembre

La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del actual alcalde.

Sin Eric Adams en carrera, los pocentajes de Sliwa, Mamdani y Cuomo cambian, pero no modifican el resultado
Sin Eric Adams en carrera, los pocentajes de Sliwa, Mamdani y Cuomo cambian, pero no modifican el resultadoCanva

Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams

La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo, frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams.

El panorama electoral de la Ciudad de Nueva York

La participación en las elecciones de noviembre también implica estar atento a las fechas límite para solicitar y entregar las boletas de voto ausente. Estas son las más importantes:

  • Último día para solicitar la boleta en línea o por correo: 25 de octubre de 2025
  • Último día para pedirla en persona en la Junta Electoral: 3 de noviembre de 2025
  • Plazo final para enviar la boleta por correo: debe tener sello postal del 4 de noviembre de 2025
  • Fecha límite para entregar la boleta en persona en la Junta Electoral: 4 de noviembre a las 21 horas
  • Entrega en un centro de votación anticipada: entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 2025
  • Entrega en el centro de votación el mismo día de la elección: hasta el 4 de noviembre a las 21 horas

Registro del padrón electoral en NYC

En la ciudad de Nueva York, los ciudadanos que ya se encuentran registrados en el padrón electoral no necesitan presentar ningún documento para votar. Al llegar al centro correspondiente, el personal confirmará la identidad mediante la firma en la lista de votantes.

Sin embargo, la situación cambia para dos grupos de personas:

  • Quienes se registraron sin proveer un número de identificación válido.
  • Quienes sufragan por primera vez.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Este es el ejercicio que deben realizar los mayores de 60 años para vivir más, según Harvard
    1

    Este es el ejercicio que deben realizar los mayores de 60 años para vivir más, según Harvard

  2. La nueva regla de la CBP que entra en vigor este 30 de septiembre para los extranjeros que usen el Formulario I-94
    2

    La nueva regla de la CBP que entra en vigor este 30 de septiembre para los extranjeros que usen el Formulario I-94

  3. El popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos
    3

    Buenas noticias para California: el popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos

  4. Encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera de las próximas elecciones sin Eric Adams en la contienda
    4

    Encuestas de Nueva York: quién gana las elecciones sin Eric Adams como candidato, ¿Mamdani, Cuomo o Sliwa?

Cargando banners ...