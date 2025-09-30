Cómo avanzan las encuestas de los candidatos a la alcaldía de Nueva York y el favorito para destronar a Eric Adams
En la Gran Manzana, Zohran Mamdani y Andrew Cuomo tuvieron fuertes declaraciones cruzadas; qué dicen los últimos sondeos sobre el candidato más fuerte
Las carreras políticas en la ciudad de Nueva York atraviesa un momento decisivo a pocas semanas de los comicios del 4 de noviembre. Las encuestas más recientes evidencian un panorama en el candidato demócrata Zohran Mamdani se afianza como favorito frente a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, luego de que Eric Adams declinara su candidatura.
Candidatos en Nueva York y qué dicen las encuestas este 30 de septiembre
La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del actual alcalde.
Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams
La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo, frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams.
El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:
- Mamdani crecía levemente a 46%.
- Cuomo ascendía a 30%.
- Sliwa subía a 18%.
CBS News/YouGov: otro reordenamiento posible de porcentajes
Otra medición relevante fue la de YouGov en asociación con CBS News, publicada el 15 de septiembre. Allí, Mamdani reunió 43% de las adhesiones, seguido por Cuomo (28%), Sliwa (15%) y Adams (6%).
En la hipótesis de que Adams abandonara la carrera, los números mostraban un leve ajuste: Mamdani subía a 44%, Cuomo ascendía a 30% y Sliwa alcanzaba el 17%. En ese sentido, la salida del actual alcalde no alteraba drásticamente el liderazgo de Mamdani, aunque reforzaba la segunda posición de Cuomo.
Quinnipiac: un escenario de tres candidatos
El estudio de Quinnipiac University, difundido el 10 de septiembre, exploró un posible escenario sin Adams. En la elección general con cuatro candidatos, Mamdani lideraba con 45%, mientras que Cuomo alcanzaba el 23%, Sliwa llegaba al 15% y Adams reunía el 12%.
Cuando se simuló un escenario de tres candidatos, estos fueron los resultados:
- Mamdani 46%.
- Cuomo 30%.
- Sliwa 17%.
El panorama electoral de la Ciudad de Nueva York
La participación en las elecciones de noviembre también implica estar atento a las fechas límite para solicitar y entregar las boletas de voto ausente. Estas son las más importantes:
- Último día para solicitar la boleta en línea o por correo: 25 de octubre de 2025
- Último día para pedirla en persona en la Junta Electoral: 3 de noviembre de 2025
- Plazo final para enviar la boleta por correo: debe tener sello postal del 4 de noviembre de 2025
- Fecha límite para entregar la boleta en persona en la Junta Electoral: 4 de noviembre a las 21 horas
- Entrega en un centro de votación anticipada: entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 2025
- Entrega en el centro de votación el mismo día de la elección: hasta el 4 de noviembre a las 21 horas
Registro del padrón electoral en NYC
En la ciudad de Nueva York, los ciudadanos que ya se encuentran registrados en el padrón electoral no necesitan presentar ningún documento para votar. Al llegar al centro correspondiente, el personal confirmará la identidad mediante la firma en la lista de votantes.
Sin embargo, la situación cambia para dos grupos de personas:
- Quienes se registraron sin proveer un número de identificación válido.
- Quienes sufragan por primera vez.
En estos casos, la Junta Electoral exige que se presente documentación adicional para comprobar identidad y residencia. En caso de no contar con eso, podrá emitir su voto mediante una boleta jurada o affidavit ballot, que será revisada posteriormente.
