Netflix House llega a Dallas en 2025 con experiencias interactivas: cuándo abre y cuánto cuesta una entrada

Netflix House inaugura su segundo espacio en Dallas, Texas con experiencias interactivas. La apertura se espera para el mes de diciembre y, con esta iniciativa, la plataforma de streaming busca crear sus propios parques temáticos en Estados Unidos. Las entradas ya se encuentran disponibles para el público.

Cuándo abre Netflix House en Dallas 2025

Los fanáticos de las películas y series tienen la oportunidad de sumergirse en el mundo de sus programas favoritos, con Netflix House Dallas. Este centro de entretenimiento ofrece una experiencia inmersiva para toda la familia y transforma los sets de Bridgerton, La Casa de Papel, Stranger Things y Squid Game en espacios interactivos donde los visitantes pueden experimentar escenarios emblemáticos, destacó Univision.

La casa de Netflix en Dallas ofrece experiencias únicas para los visitantes y fanáticos de El Juego del Calamar y Stranger Things (Netflix)

La Netflix House Dallas abre el 11 de diciembre de 2025 y se ubica en la Galleria Dallas con dirección 13550 N Dallas Parkway, Dallas, 75240. Los visitantes pueden ingresar al lugar por el centro comercial por el segundo piso, cerca de Nordstrom, informaron desde el sitio oficial de Netflix.

Aquellos visitantes que ingresen por la calle deben hacerlo junto a North Dallas Parkway, en el lado oeste de Galleria Dallas. Se puede utilizar el estacionamiento morado para acceder directamente al sótano con la entrada Red Envelope de Netflix House, o usar el estacionamiento naranja y caminar a lo largo del edificio para llegar.

Cuáles son los precios de los boletos para Netflix House Dallas

La entrada a Netflix House Dallas es libre y gratuita para que los fans puedan acceder y visitar sus instalaciones sin ticket. Solo las experiencias interactivas a gran escala y los juegos temáticos específicos están sujetos a un boleto de pago, destacan desde su página web.

Los precios de casa de Netflix en Dallas varían según las actividades y experiencias (Netflix)

Para las experiencias interactivas, los precios son los siguientes:

Squid Game: Survive the Trials , tiene una duración de aproximadamente una hora y los boletos comienzan desde US$39 . Los visitantes podrán sumergirse en El Juego del Calamar y vivirán la tensión de ganar los desafíos.

, tiene una duración de aproximadamente una hora y los boletos comienzan . Los visitantes podrán sumergirse en y vivirán la tensión de ganar los desafíos. Stranger Things: Escape the Dark, con una duración cercana a una hora, esta experiencia cuesta US$46 y permite que los usuarios experimenten una misión de rescate.

Cuáles son los horarios de la Netflix House en Dallas

Desde el sitio oficial de Netflix, informaron que los horarios de la sede son los siguientes:

De lunes a jueves: de 10.00 a 22.00 hs.

de 10.00 a 22.00 hs. Viernes y sábados : de 10.00 a 00:00 hs.

: de 10.00 a 00:00 hs. Domingos: de 10.00 a 20.00 hs.

Los horarios especiales por las Fiestas de fin de año incluyen:

22 - 23 de diciembre : 10.00 – 00.00 hs.

: 10.00 – 00.00 hs. 24 de diciembre (Nochebuena): 10.00 – 20.00 hs.

(Nochebuena): 10.00 – 20.00 hs. 25 de diciembre (Navidad): 10.00 – 00.00 hs.

(Navidad): 10.00 – 00.00 hs. 28-30 de diciembre : 10:00 - 00:00 hs.

: 10:00 - 00:00 hs. 31 de diciembre (Nochevieja): 10.00 – 20.00 hs.

En qué consisten las experiencias de El Juego del Calamar y Stranger Things

La casa ofrece dos experiencias llenas de emoción. Por un lado, Squid Game: Survive the Trials busca que los visitantes entren en la arena y descubran si tienes lo necesario para llegar al final. Tendrán 60 minutos para sobrevivir a cinco desafíos diferentes del Juego del Calamar, como Ronda y Ronda, señala el sitio Visit Dallas.

Se llevará la puntuación con tablas de clasificación en tiempo real para que todos sepan quién va en cabeza, quién se queda atrás y quién está dispuesto a traicionar a sus amigos para sobrevivir.

Las actividades también incluyen un restaurante, juegos y una tienda de recuerdos (Netflix)

Por otro lado, Stranger Things: Escape the Dark, sitúa a los visitantes en Hawkins, Indiana, después de un terremoto catastrófico. Tres personas están desaparecidas y se debe hacer todo lo posible para encontrarlas.

Parece sencillo, hasta que los participantes notan algo oscuro, acechante, que se acerca con cada paso.

Además, dentro de las instalaciones, los visitantes podrán disfrutar de comidas y bebidas temáticas en el restaurante Netflix Bites, sumergirse en juegos (desde realidad virtual hasta minigolf) y comprar productos exclusivos en la Tienda Netflix.

La casa de Netflix, además de sus ubicaciones en Philadelphia y Dallas, planea abrir una nueva sucursal en Las Vegas (Nevada) para el año 2027, según informaron desde su sitio oficial.