El momento en que otra ola de frío ártico congelará Estados Unidos: las zonas afectadas

Una nueva embestida de aire polar avanza desde el extremo norte del continente y amenaza con instalar nuevamente un escenario helado sobre gran parte de Estados Unidos. Tras una primera oleada que ya dejó marcas térmicas extremas y acumulaciones de nieve significativas, los meteorólogos anticipan que el país norteamericano vivirá otra semana marcada por temperaturas gélidas, tormentas y vientos severos.

La nueva arremetida ártica que azotará esta semana a Estados Unidos

Según especialistas de AccuWeather, la atmósfera se reacomodó desde finales de noviembre debido al debilitamiento del vórtice polar, una enorme circulación de baja presión que suele concentrar el aire más frío del hemisferio en el Ártico.

El próximo pulso de aire polar descenderá desde las Llanuras del Norte el jueves, cruzará el Medio Oeste el viernes y alcanzará la Costa Este durante el sábado Unsplash

La alteración de ese patrón permitió que masas extremadamente frías bajaran primero hacia el centro del país norteamericano y, en los últimos días, al este. Esa tendencia continuará.

El meteorólogo de largo plazo Paul Pastelok explicó que “el vórtice polar ha estado en un estado debilitado y estirado desde finales de noviembre”, un fenómeno que hizo que el aire ártico avanzara en los últimos días hacia el centro y el este del país norteamericano. “Quizá siga así durante un par de semanas”, advirtió.

Cuándo llegará la próxima ola de frío a Estados Unidos

Los pronósticos señalan que otro frente de aire polar descenderá el jueves desde las Llanuras del Norte, mientras que cruzará el viernes el Medio oeste, hasta alcanzar el sábado la Costa Este.

Esta secuencia ingresará detrás de un sistema clipper de mitad de semana que dejará más nieve en los estados del norte de las Llanuras, el Medio oeste y el interior del noreste.

Durante los próximos días, gran parte del norte y noreste de Estados Unidos descenderá entre 10 y 20 grados Fahrenheit por debajo de la temperatura real en materia de sensación térmica

Pastelok detalló que entre el 10 y el 19 de diciembre, podrían desarrollarse “dos o tres rondas más de frío intenso”. Incluso planteó la posibilidad de que una helada afecte al centro de Florida hacia finales de la próxima semana.

Con noches extensas y una radiación solar débil, las temperaturas caerán con rapidez y permanecerán bajas durante lapsos prolongados. Cada irrupción será potencialmente más severa que la anterior, sobre todo en zonas con nieve reciente.

El frío extremo que dominará la segunda mitad de la semana en EE.UU.

AccuWeather proyectó que, durante los próximos días, gran parte del norte y noreste afrontará descensos de entre 10°F (–12°C) y 19°F (–7°C). En momentos de viento intenso, la sensación térmica estimada podría ubicarse entre 10°F y 20°F por debajo de la temperatura real, lo que aumentará el peligro de congelamiento para quienes permanezcan a la intemperie.

Incluso el sureste estadounidense podría atravesar episodios de frío significativo en esta nueva fase del patrón invernal.

Mientras el aire polar reingresa desde Canadá, la secuencia de sistemas clipper que recorrerán el Medio oeste y el noreste lo harán con nieve, lluvias breves y vientos potentes, según informó Fox Weather.

El meteorólogo de largo plazo Paul Pastelok detalló que la alteración del patrón atmosférico y el consecuente avance de aire ártico continuará en el centro y el este de Estados Unidos "quizá siga así durante un par de semanas" Freepik

El impacto de los sistemas clippers en distintas regiones de Estados Unidos

A partir de mitad de semana, los efectos serán notorios en:

En Chicago : la primera tanda del sistema ya dejó hasta cinco pulgadas (12,7 centímetros) de nieve, que se suman al acumulado de 15 pulgadas (38 centímetros) registrado en los últimos nueve días tras el temporal histórico de Acción de Gracias.

: la primera tanda del sistema ya dejó hasta cinco pulgadas (12,7 centímetros) de nieve, que se suman al acumulado de 15 pulgadas (38 centímetros) registrado en los últimos nueve días tras el temporal histórico de Acción de Gracias. La zona de las Virginias : el lunes se reportó medio pie de nieve (15 centímetros) , mientras que Raleigh vivió su jornada de diciembre más nevada desde 2018.

: el lunes se reportó medio pie de nieve , mientras que Raleigh vivió su jornada de diciembre más nevada desde 2018. Alrededores del lago Michigan y el lago Ontario: la nieve por efecto lago podría elevar los totales hasta 12 pulgadas (30 centímetros), especialmente en la Meseta de Tug Hill.

la nieve por efecto lago podría elevar los totales hasta 12 pulgadas (30 centímetros), especialmente en la Meseta de Tug Hill. El norte de Minnesota hasta el norte de Michigan: para los próximos días, se esperan entre tres y cinco pulgadas (7,6 a 12,7 centímetros). Se incluyen áreas de Nueva York y sectores de Nueva Inglaterra.

Los pronósticos de Fox Weather advirtieron que el segundo clipper se intensificará sobre las Llanuras del Norte con ráfagas que podrían superar las 65 millas por hora (105 km/h) en Dakota del Norte, Montana, Nebraska y Wyoming. En este contexto, se emitieron alertas por vientos intensos.