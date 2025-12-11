Clima hoy en EE.UU.: sigue la ola de frío en Chicago y otras alertas para este jueves 11 de diciembre

El panorama meteorológico de este jueves 11 de diciembre en Estados Unidos presentará contrastes marcados en distintas regiones. Mientras el oeste experimentará un respiro tras varios días de lluvias intensas, el centro y el norte recibirán una ola de frío ártico que avanzará con rapidez, acompañada por nevadas y ráfagas de viento potentes, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Irrumpe el aire ártico a las Llanuras del Norte: las zonas afectadas

La cresta que llegará al oeste desencadenará otro fenómeno significativo: el descenso abrupto de aire ártico sobre las Llanuras del Norte. Las temperaturas, que durante la mañana de este jueves se ubicarán muy por encima del promedio, caerán entre 30°F y 40°F (de 16,6°C a 22,2°C) en sectores de Dakota del Norte y Montana a medida que el frente avance hacia el sur.

La llegada de aire ártico a las Llanuras del Norte generará un descenso térmico abrupto en sectores de Dakota del Norte y Montana central NWS

Para este viernes, las máximas en estas zonas se ubicarán en valores de un solo dígito Fahrenheit (debajo del cero en centígrados), lo que implicará condiciones de frío extremo.

El avance del aire gélido continuará después hacia el Medio oeste superior y las zonas altas del valle de Ohio, donde el sábado las temperaturas tendrán dificultades para superar los valores en torno a los 10°F (-12,2°C).

Este ingreso de aire helado potenciará la formación de nieve efecto lago. Las acumulaciones más intensas se concentrarán al sur del lago Erie y del lago Ontario, con proyecciones de entre seis y diez pulgadas (15,2 y 25,4 centímetros), acompañadas por ráfagas de viento que alcanzarán 40 millas por hora (64,3 km/h).

Cómo impacta en Chicago la ola de frío

Esta masa de aire ártico avanzará sobre el norte de Illinois durante los próximos días y dejará a Chicago frente a uno de los episodios de frío más severos del mes.

El descenso abrupto de las temperaturas, sumado a la posibilidad de nuevas nevadas y a la llegada de ráfagas intensas, configurará un panorama invernal extremo desde el viernes por la noche y, sobre todo, entre el sábado y el domingo.

Sábado : la jornada más fría de este episodio invernal, con temperaturas de un dígito en grados Fahrenheit, es decir, por debajo del cero en centígrados.

: la jornada más fría de este episodio invernal, con temperaturas de un dígito en grados Fahrenheit, es decir, por debajo del cero en centígrados. Domingo : nuevamente se esperan temperaturas bajo cero en centígrados (un dígito en Fahrenheit) por la mañana, aunque por la tarde podría repuntar.

: nuevamente se esperan temperaturas bajo cero en centígrados (un dígito en Fahrenheit) por la mañana, aunque por la tarde podría repuntar. Próxima semana: el lunes aún se sentirán los remanentes del sistema con temperaturas bajas, pero el martes comenzará un repunte térmico.

Fin del río atmosférico en el noroeste de EE.UU.

El extenso episodio de río atmosférico que dejará entre cinco y más de diez pulgadas (12,7 a más de 25,4 centímetros) de lluvia sobre el noroeste del Pacífico concluirá este jueves, cuando el flujo húmedo desde el océano se debilite.

El extenso episodio de río atmosférico en el noroeste del Pacífico concluirá este jueves gracias al debilitamiento del flujo húmedo y la afirmación de una cresta de niveles medios Canva

Aunque el evento llegará a su fin, las precipitaciones que persistirán hasta el viernes sostendrán el riesgo de inundaciones en ríos que ya estarán en niveles elevados. También mantendrán la posibilidad de deslizamientos en sectores de Washington y Oregon.

En estos territorios, las laderas saturadas se mantendrán peligrosas, por lo que las autoridades recomendaron precaución ante la probabilidad de nuevos desprendimientos.

Nevadas en el Valle del Mississippi y los Apalaches

A la vez, un sistema de baja presión que se desplazará con velocidad hacia el sureste desde las Llanuras Centrales generará nevadas acumuladas desde este jueves hasta la mañana del viernes. Este sistema impulsará una franja estrecha de entre dos y cuatro pulgadas (5,08 y 10,16 centímetros) de nieve en sectores del valle medio del Mississippi, el valle del Ohio y los Apalaches centrales.

Sobre el costado occidental de ese corredor de nieve, se sumará la posibilidad de que se registre hasta una décima de pulgada (0,25 centímetros) de lluvia congelada entre Dakota del Sur y Montana oriental. Este escenario, según advirtió el NWS en su mapa de alertas, motivará avisos de tormenta invernal que se extenderán por las Llanuras Altas del Norte y el valle del Ohio.

Un sistema de baja presión en desplazamiento rápido hacia el sureste generará nevadas acumuladas desde hoy hasta la mañana del viernes en sectores del valle medio del Mississippi, el valle del Ohio y los Apalaches centrales NWS

Después del viernes, este mismo sistema avanzará hacia el Atlántico medio, donde se prevé que produzca entre una y dos pulgadas (2,54 y 5,08 centímetros) de nieve a lo largo del corredor de la I-95, desde Filadelfia hasta Washington D.C.

Temperaturas inusualmente altas en el oeste y el sur de EE.UU.

Mientras el centro y el este enfrentarán frío intenso, el comportamiento será completamente diferente en la franja occidental. Desde la Costa Oeste hasta el Gran Cuenco, el suroeste y las montañas Rocosas, las temperaturas máximas superarán entre 10°F y 20°F (5,5°C y 11,1°C) los valores habituales, tanto el jueves como el viernes.

El único sector que quedará al margen de este repunte térmico será el Valle Central de California, donde persistirán las neblinas y las nubes bajas, lo que mantendrá marcas mucho más frías que en las zonas despejadas.

En contraste, gran parte del oeste sin nubosidad podría registrar récords, tanto en las máximas vespertinas como en las mínimas matinales hacia el fin de semana.