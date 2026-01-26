Ni Walmart ni Costco ni Trader Joe’s: el mejor supermercado de EE.UU. del último año es de Texas

El mejor supermercado de Estados Unidos en 2025 no fue Walmart, Costco ni Trader Joe’s. Por segundo año consecutivo, una cadena originaria de Texas se colocó en el primer lugar del ranking nacional y, por primera vez, los tres primeros puestos fueron ocupados por supermercados regionales.

Cuál es el supermercado de Estados Unidos que superó a Walmart y Costco

De acuerdo con la clasificación anual de Dunnhumby, que evaluó a las 81 cadenas de comestibles más grandes del país, el primer lugar fue para H-E-B, la compañía texana que opera 435 tiendas en Texas y México.

HEB ganó como elmejor supermercado de Estados Unidos (X @HEB_mexico)

En el segundo lugar se ubicó Market Basket, cadena favorita del noreste del país, mientras que Woodman’s, con sede en Wisconsin, alcanzó por primera vez el tercer puesto, desplazando a Costco hasta la cuarta posición.

El Top 10 de supermercados en Estados Unidos lo completaron Aldi, WinCo Foods, Trader Joe’s, Amazon, Wegmans y ShopRite. En contraste, Sam’s Club salió del grupo de los 10 mejores tras caer seis posiciones respecto al año anterior, cuando ocupó el octavo lugar.

El ranking se elaboró a partir de encuestas a más de 11.000 consumidores, quienes evaluaron aspectos como precios accesibles, facilidad para comprar, disponibilidad de productos, programas de lealtad, pedidos en línea, entrega a domicilio y experiencia general en tienda.

Por primera vez, tres cadenas regionales lideraron el listado, marcando un cambio en las preferencias del consumidor.

Crece la rivalidad entre supermercados en EE.UU.

De acuerdo con Daily Mail, el crecimiento de Aldi, junto con su competidor alemán Lidl y la popularidad de Trader Joe’s, intensificó la competencia con cadenas tradicionales como Kroger y Albertsons, impulsando estrategias más agresivas de expansión y precios.

La competencia entre supermercados sigue al alza (Unsplash)

Incluso gigantes como Walmart se vieron presionados, ya que Aldi ofrece precios más bajos en productos básicos, lo que llevó a muchos consumidores a priorizar el ahorro frente a la variedad o el tamaño de las tiendas.

En el caso de Amazon, la competencia se fortaleció tras la compra de Whole Foods en 2017, lo que permitió ampliar la entrega de alimentos frescos el mismo día en más de 2300 ciudades y pueblos del país, elevando la rivalidad en el sector de comestibles.

Amazon abrirá un supermercado colosal en Illinois

Como parte de su estrategia para competir directamente con Walmart y otras cadenas, Amazon planea construir un supermercado de más de 20.000 metros cuadrados en Orland Park, Illinois, dentro del condado de Cook.

Amazon abrirá un supermercado en Illinois para competir contra Walmart (Unsplash)

De acuerdo con autoridades locales, el proyecto incluirá un área de almacén limitada para respaldar las operaciones y espacios para recolección de pedidos, combinando el modelo físico con la logística digital.

En esa misma zona ya operan Target, Costco y Trader Joe’s, según CNBC, lo que convierte al área en un corredor clave del comercio minorista.

Además, el nuevo formato de Amazon sería más grande que el tamaño promedio de un supercentro de Walmart, que ronda los 16.000 metros cuadrados.