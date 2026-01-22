Extreme Cold Watch: hasta cuándo se extiende la alerta por nieve en Chicago y el peligroso avance del frío en Illinois

Continúan las bajas temperaturas y la acumulación de nieve en Illinois. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una “vigilancia por frío extremo” en gran parte del estado, entre ellos Chicago.

¿Cómo está el clima en Illinois?

Tras una ligera nevada en la mañana del miércoles 21 de enero, hubo una segunda ronda de nieve a partir de las 16 hs con acumulaciones de 1 a 2 pulgadas, según consignó la agencia meteorológica.

Para el sábado 24 de enero, existe un 70% de probabilidad de que la nieve supere una pulgada JAMIE KELTER DAVIS - NYTNS

Bajo este panorama, se espera que el aire ártico llegue este jueves 22 de enero por la noche, provocando condiciones “potencialmente mortales”. Sobre todo desde el viernes hasta el sábado, con una sensación térmica de entre 14°F y -22°F (-10°C a -30°C).

En el área de Chicago y el noroeste de Illinois, la sensación térmica podría caer a -25°F (-31,6°C) y -35°F (-37,2 °C) .

. Para el viernes 23 de enero, habrá una temperatura máxima de 0°F (-17,7°C) , con sensación térmica (wind chills) que podría caer hasta los -35 °F (-37,2 °C).

Para el sábado 24 de enero, existe un 70% de probabilidad de que la nieve supere una pulgada en zonas del centro y sureste de Illinois (al sur de la Interestatal 70).

En medio de las nevadas, se esperan ráfagas de hasta 35-40 mph, lo que podría provocar visibilidad reducida y condiciones de viaje peligrosas por la nieve soplada.

Ante las bajas temperaturas, el estado se encuentra bajo múltiples alertas Foto de Carson Masterson en Unsplash

“Prepárese para una posible nevada repentina de 1 a 2 horas y condiciones peligrosas para viajar. Los fuertes vientos del oeste de más de 64 km/h podrían provocar ventiscas y acumulaciones de nieve en zonas abiertas durante la noche", informó el NWS en su cuenta de X.

Advertencias del NWS en la región y hasta cuándo se mantienen

Ante las bajas temperaturas, el estado se encuentra bajo múltiples alertas. Una de ellas es la Vigilancia de Frío Extremo (Extreme Cold Watch), que estará vigente desde el jueves 22 de enero al mediodía hasta el mediodía del viernes para todo el noroeste de Illinois, que incluye el área de Chicago.

La congelación de la piel bajo las temperaturas por debajo de los 32°F (0°C) puede ocurrir entre 10 y 30 minutos canva

Se pronostican temperaturas de hasta -10 °F (-23,3°C) con sensaciones térmicas de entre -25°F (-31,6°C) y -35°F (-37,2 °C). (llegando hasta -40 °F en condados del norte y oeste).

Por tanto, la congelación de la piel expuesta puede ocurrir en tan solo 10 minutos.

También se emitió un Aviso de Clima Invernal para varios condados como Lake, McHenry, DeKalb, Kane, DuPage y el norte/centro de Cook.

Pese a que la nevada principal ocurrió en la mañana del 21 de enero, se mantiene la advertencia por condiciones de viaje peligrosas y carreteras resbaladizas.

Para protegerse del frente frío, el NWS recomienda vestir en capas, cubrir toda la piel expuesta si debe salir, proteger las tuberías y mantener a las mascotas en el interior.