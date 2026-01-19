Nueva York dará US$1200 mensuales y un pago extra de US$5000 en 2026: cómo acceder al beneficio

La ciudad de Nueva York lanzará en 2026 el programa Cash with Care, que otorgará US$1200 mensuales y un pago único de US$5000 a 60 jóvenes de entre 18 y 24 años que están en situación de calle y actualmente viven en refugios y viviendas transitorias de Covenant House New York.

Para quiénes aplica el pago mensual de 1200 dólares en Nueva York

De acuerdo con The Sun, el programa Cash with Care beneficiará a 60 jóvenes de entre 18 y 24 años que actualmente no cuentan con una vivienda estable.

El plan se implementa en asociación con Covenant House New York (CHNY) y destina US$1,5 millones provenientes del presupuesto federal.

El programa Cash with Care busca apoyar a jóvenes en situación de calle (Pixabay)

El objetivo es ayudar a los jóvenes a salir de la situación de calle, combinando el apoyo económico con servicios de acompañamiento social.

Los participantes recibirán US$1200 mensuales durante un período de hasta nueve meses. La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, destacó que el programa permitirá “salvar y transformar muchas vidas”.

Además del pago mensual, quienes sean seleccionados recibirán un pago único de US$5000, al que podrán acceder en cualquier momento mientras dure su participación en el programa.

El enfoque del plan no se limita a una ayuda inmediata, sino que busca generar estabilidad financiera y mejoras sostenidas en la calidad de vida de los jóvenes beneficiarios.

Cómo acceder al apoyo de 1200 dólares mensuales en Nueva York

Los jóvenes interesados en ocupar alguno de los 60 cupos disponibles deben tomar en cuenta que el programa Cash with Care no cuenta con un formulario de inscripción abierto, como el sistema ACCESS HRA, ni con una ventanilla de atención general para personas en situación de calle.

La selección se realiza de manera interna entre jóvenes que ya se encuentran en refugios o programas de vivienda transicional de Covenant House New York.

Para poder participar, el joven debe ingresar primero a un programa residencial de CHNY, donde es evaluado por el personal; solo quienes cumplen con los criterios establecidos pueden ser incluidos en Cash with Care como parte de un estudio de impacto del programa.

Durante el desarrollo del programa, CHNY evaluará los resultados, incluyendo cuántos participantes logran acceder a vivienda permanente y mejoras en su seguridad alimentaria.

“Al apoyar con recursos y financiamiento a jóvenes que atraviesan inseguridad habitacional, damos un paso clave para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los neoyorquinos”, señaló la organización.

La propuesta de Kathy Hochul para apoyar a los inquilinos

En paralelo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una propuesta para prohibir que las empresas de servicios públicos corten el suministro de luz, agua y gas en edificios cuyos propietarios tengan deudas pendientes.

Los jóvenes entre 18 y 24 años pueden aplicar para el apoyo mensual de 1200 dólares (Pixabay)

La iniciativa permitiría que, en lugar de interrumpir el servicio a los residentes, las compañías apliquen gravámenes fiscales sobre las propiedades de los dueños morosos.

Hochul explicó que durante años muchos inquilinos que pagaban regularmente sus servicios resultaron perjudicados por incumplimientos de sus arrendadores.

Según la gobernadora, con esta medida ningún inquilino debería afrontar consecuencias por deudas ajenas.

El proyecto ya fue presentado formalmente, aunque aún requiere la aprobación de la Legislatura estatal para entrar en vigor.