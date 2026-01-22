Qué se espera de la ola de frío en Texas ante la alerta por tormenta invernal con potenciales nevadas

Un frente de aire ártico avanza sobre Texas y dará lugar a un evento de clima invernal con bajas temperaturas, nieve, hielo y riesgos para la infraestructura. Las autoridades emitieron alertas por tormenta y frío extremo en amplias regiones del estado, con impactos previstos desde el viernes y durante varios días consecutivos.

Ola de frío ártico en Texas: qué condiciones traerá

El avance del frente frío estará acompañado por un sistema de tormentas que aportará humedad sobre una atmósfera ya enfriada en superficie.

Esta combinación, que comenzará en el transcurso del viernes y se profundizará el sábado, crea un escenario propicio para la aparición de nieve, aguanieve y lluvia helada, con variaciones según la región y la profundidad del aire fresco.

El sábado por la noche, Texas verá las condiciones más frías de esta temporada invernal NWS

Texas bajo aire ártico: temperaturas y sensación térmica extrema

El primer impacto del frente ártico será la caída abrupta de los valores térmicos. A medida que el aire más fresco se desplace hacia el sur, las temperaturas máximas y mínimas quedarán muy por debajo de los promedios habituales para esta época del año.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en el Panhandle de Texas, con ciudades como Amarillo, se prevé que las temperaturas máximas del sábado no superen los 10°F (-12°C), mientras que las mínimas descenderán a valores de un solo dígito: 6°F (-14°C).

La combinación con vientos sostenidos provocará sensaciones térmicas negativas, con rangos que podrían ubicarse entre -4°F y 5°F (-20°C y -15°C).

En el norte y centro del Estado de la Estrella Solitaria, que incluye el área metropolitana de Dallas–Fort Worth, se esperan máximas cercanas a los 20°F (-6,6°C) y mínimas que podrían romper récords diarios.

En estas zonas, la sensación térmica podría descender hasta los -10°F (-23°C) durante las madrugadas del fin de semana.

Los servicios meteorológicos emitieron alertas por temperaturas extremadamente frías en las zonas del Panhandle de Texas NWS

Centro y sureste de Texas: impacto del frío extremo

El avance del aire ártico no se limitará a las regiones tradicionalmente más frías. En el sureste del estado, que incluye el área de Houston, se anticipa un marcado enfriamiento con mínimas que oscilarán entre los 12°F y 20°F (-11°C y -6,6°) durante el sábado y el domingo, según los pronósticos.

Si bien las temperaturas en superficie serán algo más elevadas que en el norte, la presencia de viento hará que la sensación térmica se acerque a los 0°F (-17,7°C) en algunas áreas interiores.

Esto incrementa el riesgo de congelamiento prolongado, especialmente en zonas al norte de la Interestatal 10.

Uno de los factores más relevantes de este evento es la duración del frío. Muchas regiones podrían permanecer por debajo del punto de congelación durante varios días consecutivos, lo que aumenta la probabilidad de daños en tuberías, redes de agua y sistemas eléctricos.

Nieve, hielo y lluvia helada: qué se espera en Texas

El sistema de tormentas asociado al frente frío aportará humedad suficiente para generar precipitaciones invernales.

En el Panhandle y el extremo norte de Texas, se espera que la mayor parte caiga en forma de nieve. En Amarillo y localidades cercanas, las acumulaciones previstas oscilan entre cinco y nueve pulgadas (12 y 22 centímetros), aunque en escenarios puntuales podrían registrarse valores mayores en lapsos cortos.

En el norte de Texas y el área de Dallas–Fort Worth, el pronóstico del NWS indica una combinación de nieve y aguanieve.

Los totales promedio podrían ubicarse entre dos y cinco pulgadas (cinco y 12 centímetros), con la posibilidad de formación de capas de hielo significativas sobre carreteras y superficies elevadas.

Las probabilidades de nieve comienzan a principios del viernes y se prevé que alcance su máximo potencial durante gran parte del sábado, antes de disminuir probablemente el domingo NWS

Dónde habrá más hielo en Texas y por qué

La lluvia helada representa una de las amenazas más disruptivas del evento. En el centro y este de Texas, donde el aire frío será más superficial, la precipitación líquida podría congelarse al entrar en contacto con el suelo.

Los lugares que se verán afectados por estas condiciones son:

Norte y Noreste de Texas : se esperan acumulaciones de hielo de entre 0,1 y 0,5 pulgadas (0,25 a 1,27 centímetros) .

: se esperan acumulaciones de hielo de entre . El Valle de Brazos y Piney Woods, en el sureste : se prevén acumulaciones totales de hielo de entre 0,1 y 0,3 pulgadas (0,25 a 0,76 centímetros) . Las ciudades específicas mencionadas dentro de esta zona de riesgo incluyen College Station, Bryan, Huntsville, Conroe, Livingston y Liberty .

: se prevén acumulaciones totales de hielo de entre . Las ciudades específicas mencionadas dentro de esta zona de riesgo incluyen . Hill Country y la Meseta de Edwards : aunque no se especifican totales exactos, se advierte que la mezcla de lluvia helada y aguanieve creará condiciones de conducción peligrosas el sábado y domingo.

: aunque no se especifican totales exactos, se advierte que la mezcla de lluvia helada y aguanieve creará condiciones de conducción peligrosas el sábado y domingo. El corredor de la Interestatal 10: al norte de esta autopista, el riesgo de hielo es elevado, mientras que al sur, que incluye Houston, podrían congelarse puentes y pasos elevados durante la noche.

El sábado se perfila como el día más complejo para los desplazamientos. La combinación de nieve, hielo y temperaturas bajo cero volverá resbaladizas las carreteras, especialmente puentes y rampas elevadas.

Ante este panorama, se activaron alertas de tormenta invernal y de frío extremo en zonas del norte, centro y sureste de Texas.

Las zonas con mayor riesgo de acumulación de hielo (proveniente de lluvia helada y aguanieve) se concentran en el norte, centro y sureste de Texas LM Otero - AP

Texas se prepara para la tormenta invernal

Las autoridades advierten que el evento podría generar impactos significativos en la movilidad, el suministro eléctrico y la seguridad de las personas.

“El estado está tomando medidas para garantizar que los tejanos cuenten con los recursos necesarios antes de que el severo clima invernal afecte a las comunidades”, aseguró el gobernador Greg Abbott en un comunicado oficial.

“Es crucial que se mantengan al tanto del clima y sigan las recomendaciones de las autoridades estatales y locales”, recomendó.

Abbott anunció que el estado activó recursos de emergencias como:

Equipos y cuadrillas que realizan el pretratamiento y tratamiento de las calles; personal y equipo para ayudar con el control del tráfico y los cierres de carreteras.

Personal que trabaja con socios locales para actualizar los mapas del centro de calentamiento .

. Vehículos y personal de alto perfil para apoyar a los conductores varados.

Equipos como motoniveladoras para ayudar con la remoción de hielo.

Monitoreo de cortes de energía y coordinación con proveedores de servicios públicos en toda el área de amenaza.

Monitoreo del aire, el agua y las aguas residuales.