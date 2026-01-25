Nuevo pago del Seguro Social en Texas: calendario de febrero 2026 y de cuánto será el depósito
En el Estado de la Estrella Solitaria, los pagos se realizan de forma escalonada según la fecha de nacimiento
El calendario de la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó las fechas de febrero en las que se efectuarán los pagos a sus beneficiarios. Así queda el orden y detalles del cronograma para los depósitos de los programas de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas en inglés) y de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés).
Calendario de pago del Seguro Social en Texas en febrero 2026
En el Estado de la Estrella Solitaria, los pagos a beneficiarios del Seguro Social se realizan de acuerdo con la fecha de nacimiento, durante el segundo, tercero y cuarto miércoles del mes, según el calendario.
Para febrero de 2026, el cronograma es el siguiente:
- 11 de febrero: beneficios disponibles para los nacidos del día 1° al día 10.
- 18 de febrero: beneficios disponibles para los nacidos del día 11 al día 20.
- 25 de febrero: beneficios disponibles para los nacidos del día 21 al 31.
Por otra parte, los beneficiarios del Seguro Social que reciben sus apoyos desde antes de mayo de 1997 o quienes reciban ambos beneficios, del Seguro Social y el SSI, obtendrán su pago el martes 3 de febrero.
Mientras que los beneficiarios que solo están inscritos en el SSI podrán cobrar su pago el viernes 27 de febrero.
De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026
En enero de 2026 comenzó a implementarse un aumento en el pago de los beneficios del Seguro Social que también se mantendrá en los depósitos de febrero de 2026.
La SSA confirmó que el incremento es del 2,8% por el Ajuste de Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), lo que significa que los montos de la Seguridad Social para los estadounidenses son los siguientes:
- US$2071, para los trabajadores jubilados.
- US$3208, en casos de una pareja de ancianos donde ambos tienen prestaciones.
- US$3898, para las madres viudas que tengan dos hijos.
- US$1919, para las viudas o mujeres de la tercera edad que vivan solas.
- US$2937, para los trabajadores con discapacidad, sus cónyuges y uno o más hijos.
- US$1630, para todos los trabajadores con discapacidad.
El aumento promedio para los trabajadores jubilados fue de US$56 mensuales. En cuanto a los beneficiarios del SSI, los depósitos quedan de la siguiente forma:
- US$994 para una persona elegible.
- US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.
- US$498 para una persona esencial.
Cuáles son los requisitos para obtener el Seguro Social en EE.UU.
El Seguro Social podrá ofrecer una fuente de ingresos para los jubilados o brindar recursos para quienes no pueden trabajar por una discapacidad, según el tipo de beneficios, de acuerdo con el gobierno estadounidense.
Los cuatro principales tipos de beneficios de la SSA son: beneficios por jubilación, para cónyuges y familiares sobrevivientes, SSI y Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés).
- Beneficios por jubilación: los requisitos consisten en tener al menos 62 años y haber trabajado durante 10 años o más, y haber pagado impuestos.
- Beneficios para cónyuges y familiares sobrevivientes: para cónyuge, excónyuge, hijo o padre dependiente de alguien que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social.
- Pago del SSI: dirigido a adultos y a menores de edad que tienen pocos o ningún ingreso, pocos o ningún recurso, o una incapacidad, o para las personas que tengan 65 años o más.
- Pago del SSDI: para las personas que tengan suficiente historial de trabajo y hayan sufrido de alguna incapacidad o ceguera.
Para obtener ayuda sobre los beneficios del Seguro Social, los beneficiarios pueden consultar al 1-800-772-1213.
