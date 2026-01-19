El Seguro Social adelanta pagos en 2026: habrá depósitos adelantados de ayuda suplementaria durante cuatro meses

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) adelantará los pagos del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) durante cuatro ocasiones en 2026. La medida es por fines de semana y feriados.

Los cuatro pagos anticipados del SSI en EE.UU.

Los beneficiarios del SSI reciben sus pagos el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA adelanta el depósito al último día hábil anterior.

En 2026, esta situación se dará en cuatro ocasiones:

30 de enero : el pago de febrero se realizará el 30 de enero porque el 1° de febrero es domingo.

: el pago de febrero se realizará el 30 de enero porque el 1° de febrero es domingo. 27 de febrero : el pago de marzo se realizará el 27 de febrero porque el 1° de marzo es domingo.

: el pago de marzo se realizará el 27 de febrero porque el 1° de marzo es domingo. 31 de julio de 2026: pago de agosto, adelantado porque el 1° de agosto cae sábado.

pago de agosto, adelantado porque el 1° de agosto cae sábado. 30 de octubre de 2026: pago de noviembre, ya que el 1° de noviembre cae domingo.

Calendario oficial de pagos de la SSA para 2026 (Facebook/Social Security Administration)

Quiénes pueden acceder al Ingreso de Seguridad Suplementario

El programa de ayuda es para las personas solteras con ingresos y recursos limitados, según los criterios de la SSA. Si el beneficio es en conjunto con una pareja, la cifra debe ser menor a US$3000.

Para evaluar si un estadounidense es elegible se analiza también si la persona recibe otro tipo de apoyo gubernamental, como pensiones o pagos por desempleo. Además, si se trata de una persona menor a 65 años, debe demostrar ingresos limitados y condiciones que:

Le impidan trabajar durante un año o más.

Puedan provocar su muerte.

Limiten la actividad diaria.

Los padres también pueden pedir el beneficio por sus hijos, pero “el pago mensual depende de su ingreso, su situación de vivienda y las cosas que posee”.

La SSA informó que los jubilados recibirán el aumento del Seguro Social a partir de enero de 2026 (Facebook/Social Security Administration)

Cuándo cobran el Seguro Social contributivo el resto de los beneficiarios en EE.UU.

El resto de pensionados, quienes recibieron para 2026 un aumento del 2,8% por el Ajuste por Costo de Vida (COLA), tienen otras fechas de pago. El acomodo es de acuerdo con la fecha de nacimiento de estos beneficiarios:

Jubilados.

Los que reciben por discapacidad o sobrevivientes.

Quienes comenzaron a cobrar después de mayo de 1997.

El depósito se hace el miércoles de cada mes:

Segundo miércoles : nacidos del 1 al 10.

: nacidos del Tercer miércoles : nacidos del 11 al 20.

: nacidos del Cuarto miércoles: nacidos del 21 al 31.

La SSA tiene vigente el programa SSI en Estados Unidos (Facebook/Social Security Administration)

Así, estos son los miércoles confirmados para los pagos regulares del Seguro Social en 2026: