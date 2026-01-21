Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 21 de enero

California tendrá este miércoles 21 de enero de 2026 un día estable y templado, con tiempo seco en la mayor parte del estado. En el sur, incluyendo Los Ángeles y la franja costera cercana, se esperan cielos parcialmente nublados y sin lluvias, con máximas de 68–70°F (20–21°C) y mínimas alrededor de 52–54°F (11–12°C), con viento leve o prácticamente en calma.

En el norte y centro, como el Área de la Bahía de San Francisco y Santa Clara, el pronóstico marca un panorama similar: nubes y claros, sin precipitaciones relevantes y temperaturas algo más frescas. Las máximas rondarán los 59–63°F (15–17°C) y las mínimas estarán cerca de 50–52°F (10–11°C), con posibilidad de niebla o neblina durante la mañana en valles y sectores costeros, que tendería a disiparse con el correr del día.

