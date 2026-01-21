Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 21 de enero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado; leyes y todo lo que hay que saber
Cómo estará el clima en California este miércoles 21 de enero de 2026
California tendrá este miércoles 21 de enero de 2026 un día estable y templado, con tiempo seco en la mayor parte del estado. En el sur, incluyendo Los Ángeles y la franja costera cercana, se esperan cielos parcialmente nublados y sin lluvias, con máximas de 68–70°F (20–21°C) y mínimas alrededor de 52–54°F (11–12°C), con viento leve o prácticamente en calma.
En el norte y centro, como el Área de la Bahía de San Francisco y Santa Clara, el pronóstico marca un panorama similar: nubes y claros, sin precipitaciones relevantes y temperaturas algo más frescas. Las máximas rondarán los 59–63°F (15–17°C) y las mínimas estarán cerca de 50–52°F (10–11°C), con posibilidad de niebla o neblina durante la mañana en valles y sectores costeros, que tendería a disiparse con el correr del día.
En términos generales, el estado seguirá bajo un patrón invernal suave, sin frentes fríos fuertes cruzando California en esa fecha, por lo que no se anticipan tormentas importantes. Será una jornada cómoda para actividades al aire libre, aunque conviene una campera liviana temprano y por la noche, cuando el aire se mantiene fresco.
