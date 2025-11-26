Ola de frío polar: a cuánto llegarán las temperaturas en Texas para el Día de Acción de Gracias

Una masa de aire frío avanzará sobre Texas desde este miércoles y marcará las condiciones climáticas para el Día de Acción de Gracias. El descenso térmico se sentirá desde el Panhandle hasta el centro y el sur del estado, con madrugadas muy frías, máximas moderadas y condiciones mayormente secas. Los pronósticos de las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticiparon un feriado marcado por el cielo despejado y la calma atmosférica, pero con temperaturas propias de una ola polar temprana.

Fort Worth y Dallas: descenso de temperaturas marcado desde el miércoles

El organismo con sede en Fort Worth señaló que la entrada del aire frío comenzará a sentirse este miércoles, una vez que un frente avance con rapidez desde el norte. La irrupción de esta masa hará que las primeras horas de la jornada registren valores entre 38°F (3°C) y 45°F (7°C) en gran parte del norte y centro de Texas. Durante la tarde, la temperatura solo ascenderá hacia un rango cercano a 58°F (14°C) a 60°F (16°C), bajo un cielo despejado y ambiente seco.

Amanecer Crudo en Dallas/Fort Worth: el NWS anticipó que la mañana del Día de Acción de Gracias tendrá valores entre 35°F (2°C) y 39°F (4°C) en la mayoría de las localidades NWS

Para la mañana del Día de Acción de Gracias, el NWS anticipó un amanecer aún más frío. La mayoría de las localidades se ubicará en valores entre 35°F (2°C) y 39°F (4°C), con algunos sectores próximos al nivel de congelación en torno a 32°F (0°C).

La oficina remarcó que las condiciones serán tranquilas y sin precipitaciones, con un ambiente ideal para actividades al aire libre durante la tarde, cuando las marcas térmicas se recuperarán hasta 60°F (16°C) o 62°F (17°C).

Norte de Texas: Amarillo, con madrugadas heladas y tardes frescas

El norte del estado experimentará un escenario todavía más crudo. La oficina del NWS en Amarillo explicó que un frente frío atravesará el área el miércoles, lo que dejará un ambiente ventoso y temperaturas notablemente más bajas. Detrás del sistema frontal, los vientos del norte tendrán ráfagas de 30 millas por hora (48 km/h) a 40 millas por hora (64 km/h) durante la mañana del miércoles, aunque perderán intensidad en el correr del día.

La oficina del NWS en Amarillo pronosticó que, debido a la marcada pérdida de calor bajo cielo despejado, el amanecer del jueves registrará temperaturas heladas entre 28°F (-2°C) y 30°F (-1°C) NWS

Las temperaturas quedarán contenidas en el rango de los 50°F (10°C a 13°C) para las máximas del miércoles, mientras que la noche traerá valores por debajo del umbral de congelación. Para el amanecer del jueves, el NWS anticipó marcas alrededor de 28°F (-2°C) a 30°F (-1°C), producto de una marcada pérdida de calor en un cielo mayormente despejado.

Durante el mismo Día de Acción de Gracias, el panorama mejorará apenas en las horas diurnas. Las localidades del Panhandle alcanzarán temperaturas de 55°F (13°C) a 58°F (14°C), acompañadas por vientos débiles cercanos a 10 millas por hora (16 km/h) o menos. La noche volverá a llevar temperaturas frías de entre 28°F (-2°C) y 32°F (0°C).

Austin y San Antonio: amaneceres fríos y tardes templadas

Hacia el centro sur de Texas, el NWS Austin/San Antonio indicó que el aire frío también ingresará durante la madrugada del miércoles, aunque con una intensidad algo menor que en las regiones del norte. Para este día, las temperaturas mínimas bajarán a 42°F (6°C) o 45°F (7°C) en zonas al norte y al oeste, mientras que en áreas más próximas al litoral el amanecer se ubicará entre 50°F (10°C) y 52°F (11°C).

Amanecer y Tarde Festiva en Austin/San Antonio: para el Día de Acción de Gracias, el NWS espera amaneceres fríos entre 35°F (2°C) y 40°F (4°C) NWS

La jornada del miércoles sumará un ingrediente adicional: ráfagas asociadas al empuje del aire frío que podrían llegar a 35 millas por hora (56 km/h) durante la mañana, con vientos sostenidos entre 15 millas por hora (24 km/h) y 20 millas por hora (32 km/h). A medida que avance el día, los vientos disminuirán y la tarde se estabilizará con valores en torno a 65°F (18°C) a 68°F (20°C) bajo un cielo despejado.

Para el Día de Acción de Gracias, el organismo espera amaneceres fríos en toda la región, con valores en los 35°F (2°C) a 40°F (4°C), y algunas áreas rurales al norte de la I-10 podrían experimentar una breve helada. Durante la tarde, el ambiente será templado, con marcas cercanas a 62°F (17°C) o 66°F (19°C) y un cielo mayormente despejado.