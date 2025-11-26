Alerta en el Día de Acción de Gracias ante la llegada de una gran tormenta de nieve y ola de frío en EE.UU.

La situación más crítica durante Thanksgiving se concentra sobre los estados del norte , donde el sistema que comenzó a avanzar a mitad de semana dará paso a una tormenta invernal de alto impacto .

, donde el sistema que comenzó a avanzar a mitad de semana dará paso a una . Según FOX Weather, el evento de nieve efecto lago se intensificará este jueves y continuará durante el viernes, lo que dejará franjas de visibilidad nula, temperaturas muy bajas y riesgos serios para quienes tengan previsto movilizarse.

El FOX Forecast Center estima que las acumulaciones de nieve más extremas afectarán a zonas alrededor de Marquette, donde podrían registrarse entre dos y tres pies (0,60-0,90 metros) de nieve Christinne Muschi - The Canadian Press

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ya emitió advertencias de tormenta invernal y alertas por ventisca que se extenderán hasta el viernes en sectores de Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

En la Península Superior de Michigan, donde los modelos coinciden en que la nevada será excepcional, el NWS de Marquette recomendó modificar los desplazamientos festivos y directamente evitar circular el Día de Acción de Gracias.