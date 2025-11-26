LA NACION
en vivo

Alerta en el Día de Acción de Gracias ante la llegada de una gran tormenta de nieve y ola de frío en EE.UU.

El feriado se presentará con condiciones adversas para los desplazamientos y los siguientes días el panorama no mejorará mucho

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias de tormenta invernal y alertas por ventisca que se extenderán hasta el viernes en sectores de Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias de tormenta invernal y alertas por ventisca que se extenderán hasta el viernes en sectores de Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva YorkCanva

Estados Unidos atraviesa un panorama meteorológico complejo durante el Día de Acción de Gracias y los días posteriores. En específico, se presenta una combinación de tormentas de nieve, ráfagas intensas de viento, frío extremo y precipitaciones persistentes que afectan tanto al norte y noreste como al noroeste y las Montañas Rocosas.

Tormenta de nieve y viento extremo en la región de los Grandes Lagos

  • La situación más crítica durante Thanksgiving se concentra sobre los estados del norte, donde el sistema que comenzó a avanzar a mitad de semana dará paso a una tormenta invernal de alto impacto.
  • Según FOX Weather, el evento de nieve efecto lago se intensificará este jueves y continuará durante el viernes, lo que dejará franjas de visibilidad nula, temperaturas muy bajas y riesgos serios para quienes tengan previsto movilizarse.
El FOX Forecast Center estima que las acumulaciones de nieve más extremas afectarán a zonas alrededor de Marquette, donde podrían registrarse entre dos y tres pies (0,60-0,90 metros) de nieve
El FOX Forecast Center estima que las acumulaciones de nieve más extremas afectarán a zonas alrededor de Marquette, donde podrían registrarse entre dos y tres pies (0,60-0,90 metros) de nieveChristinne Muschi - The Canadian Press

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ya emitió advertencias de tormenta invernal y alertas por ventisca que se extenderán hasta el viernes en sectores de Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

En la Península Superior de Michigan, donde los modelos coinciden en que la nevada será excepcional, el NWS de Marquette recomendó modificar los desplazamientos festivos y directamente evitar circular el Día de Acción de Gracias.

A cuánto llegarán las temperaturas en Texas para el Día de Acción de Gracias

Texas se enfrenta a una masa de frío desde este miércoles que marcará las condiciones climáticas para el Día de Acción de Gracias. Según consignó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las primeras horas de la jornada van a registrar valores entre 38°F (3°C)y 45°F (7°C).

Para el 27 de noviembre, el organismo anticipó un amanecer aún más frío, con valores que alcancen los 35°F (2°C)y 39°F (4°C), con algunos sectores próximos al nivel de congelación en torno a 32°F (0°C).

Algunas zonas en Texas estarán próximos al nivel de congelación en torno a 32°F (0°C) en el Día de Acción de Gracias
Algunas zonas en Texas estarán próximos al nivel de congelación en torno a 32°F (0°C) en el Día de Acción de Gracias Brett Coomer - Houston Chronicle

Cómo estará el clima para Acción de Gracias en Florida

En el Estado del Sol se prevén condiciones inestables durante el fin de semana largo por Acción de Gracias. Según consignó CBS News y NWS Miami, tormentas dispersas se extenderán por los condados de Miami-Dade y Broward este miércoles por la tarde y la noche.

Luego, habrá un receso durante la noche y madrugada del Día de Acción de Gracias. En la tarde, se intensificarán las tormentas con temperaturas que rondarán los 59 °F (15°C).

El día previo a Acción de Gracias, habrá tormentas dispersas se extenderán por los condados de Miami-Dade y Broward
El día previo a Acción de Gracias, habrá tormentas dispersas se extenderán por los condados de Miami-Dade y BrowardQuionie Gaban / Pexels

Complicaciones en el noroeste: lluvias persistentes y riesgo de deslizamientos

Mientras la región de los Grandes Lagos lidia con un temporal de nieve, el noroeste de Estados Unidos también enfrentará condiciones que interrumpirán desplazamientos. Una segunda tormenta de origen pacífico llegará entre la noche del miércoles y el jueves, lo que dejará nueva humedad sobre Washington, Oregon y sectores del norte de California.

Una segunda tormenta de origen pacífico afectará la región del Noroeste entre la noche del miércoles y el jueves
Una segunda tormenta de origen pacífico afectará la región del Noroeste entre la noche del miércoles y el juevesMARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

AccuWeather anticipó que este sistema no será tan intenso como el que estuvo asociado al río atmosférico de inicio de semana, pero su duración prolongada mantendrá riesgos de lluvias fuertes, deslizamientos y demoras en el tránsito.

Después del feriado de Acción de Gracias: nuevas nevadas y complicaciones en el regreso

Los días posteriores al Día de Acción de Gracias no ofrecerán un respiro inmediato en buena parte del país. Según AccuWeather, una extensa tormenta invernal se organizará sobre las Llanuras el viernes y avanzará hacia el Medio Oeste durante el fin de semana, lo que generará nuevas interrupciones para quienes retornen a sus hogares.

Una extensa tormenta invernal se organizará sobre las Llanuras el viernes y avanzará hacia el Medio Oeste durante el fin de semana
Una extensa tormenta invernal se organizará sobre las Llanuras el viernes y avanzará hacia el Medio Oeste durante el fin de semana

El escenario previsto para viernes, sábado y domingo:

  • Una franja de nieve y mezcla invernal cubrirá sectores de Montana, las Dakotas, Nebraska y luego Iowa, Minnesota, Wisconsin e incluso el área de Chicago entre la noche del viernes y el sábado.
  • Las ciudades de Great Falls, Huron y Omaha estarán entre las primeras en experimentar condiciones resbaladizas y mayor riesgo de demoras.
  • La nevada podría transformarse en la primera del año para Denver, un dato relevante si se considera que normalmente la ciudad registra su primer episodio en octubre.
  • Los tramos más afectados para el tránsito serán las rutas interestatales 75, 79, 80, 81, 84, 86 y 90, corredores claves para desplazamientos regionales y para vuelos con conexiones.
  • Las zonas bajo nieve o mezcla invernal podrían provocar demoras de hasta varias horas en vuelos, debido a los procedimientos de deshielo en aeropuertos como Chicago y Detroit.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 25 de noviembre de 2025
    1

    Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 25 de noviembre de 2025

  2. La ciudad a media hora de Miami que es ideal para jubilarse en 2026
    2

    La ciudad a media hora de Miami que es ideal para jubilarse en 2026, sin necesidad de tener un auto

  3. Nueva ley en Florida: por qué colocar un GPS o dispositivo de rastreo en un auto ajeno puede enviarte a prisión
    3

    Nueva ley de Ron DeSantis: por qué colocar un dispositivo de rastreo en un auto ajeno en Florida puede llevarte a la cárcel

  4. A cuánto llegarán las temperaturas en Florida para el Día de Acción de Gracias 2025
    4

    Distinto a Nueva York: a cuánto llegarán las temperaturas en Florida para el Día de Acción de Gracias

Cargando banners ...