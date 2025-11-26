Alerta en el Día de Acción de Gracias ante la llegada de una gran tormenta de nieve y ola de frío en EE.UU.
El feriado se presentará con condiciones adversas para los desplazamientos y los siguientes días el panorama no mejorará mucho
Estados Unidos atraviesa un panorama meteorológico complejo durante el Día de Acción de Gracias y los días posteriores. En específico, se presenta una combinación de tormentas de nieve, ráfagas intensas de viento, frío extremo y precipitaciones persistentes que afectan tanto al norte y noreste como al noroeste y las Montañas Rocosas.
Tormenta de nieve y viento extremo en la región de los Grandes Lagos
- La situación más crítica durante Thanksgiving se concentra sobre los estados del norte, donde el sistema que comenzó a avanzar a mitad de semana dará paso a una tormenta invernal de alto impacto.
- Según FOX Weather, el evento de nieve efecto lago se intensificará este jueves y continuará durante el viernes, lo que dejará franjas de visibilidad nula, temperaturas muy bajas y riesgos serios para quienes tengan previsto movilizarse.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ya emitió advertencias de tormenta invernal y alertas por ventisca que se extenderán hasta el viernes en sectores de Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York.
En la Península Superior de Michigan, donde los modelos coinciden en que la nevada será excepcional, el NWS de Marquette recomendó modificar los desplazamientos festivos y directamente evitar circular el Día de Acción de Gracias.
Lo que se prevé para el jueves y el viernes en esta región:
- Las ráfagas podrían superar las 50 millas por hora (80 km/h), lo que generará períodos prolongados de whiteout —condiciones de visibilidad reducida a casi cero— especialmente en la Península Superior de Michigan y áreas debajo del viento de los lagos Erie y Ontario.
- Las acumulaciones más extremas afectarán a zonas alrededor de Marquette, donde podrían registrarse entre dos y tres pies de nieve (0,60 a 0,90 metros), según las estimaciones del FOX Forecast Center.
- El pasaje de lluvia a nieve durante la tarde del miércoles abrirá paso a caminos resbaladizos y desplazamientos complicados, aunque aún no está claro el momento preciso en que se dará esa transición.
- Las bandas de nieve más pesadas se instalarán al sur de Buffalo, principalmente en los condados cercanos a Dunkirk y Jamestown, con un desplazamiento hacia el sur previsto para el viernes debido al cambio en la dirección del viento.
A cuánto llegarán las temperaturas en Texas para el Día de Acción de Gracias
Texas se enfrenta a una masa de frío desde este miércoles que marcará las condiciones climáticas para el Día de Acción de Gracias. Según consignó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las primeras horas de la jornada van a registrar valores entre 38°F (3°C)y 45°F (7°C).
Para el 27 de noviembre, el organismo anticipó un amanecer aún más frío, con valores que alcancen los 35°F (2°C)y 39°F (4°C), con algunos sectores próximos al nivel de congelación en torno a 32°F (0°C).
Cómo estará el clima para Acción de Gracias en Florida
En el Estado del Sol se prevén condiciones inestables durante el fin de semana largo por Acción de Gracias. Según consignó CBS News y NWS Miami, tormentas dispersas se extenderán por los condados de Miami-Dade y Broward este miércoles por la tarde y la noche.
Luego, habrá un receso durante la noche y madrugada del Día de Acción de Gracias. En la tarde, se intensificarán las tormentas con temperaturas que rondarán los 59 °F (15°C).
Complicaciones en el noroeste: lluvias persistentes y riesgo de deslizamientos
Mientras la región de los Grandes Lagos lidia con un temporal de nieve, el noroeste de Estados Unidos también enfrentará condiciones que interrumpirán desplazamientos. Una segunda tormenta de origen pacífico llegará entre la noche del miércoles y el jueves, lo que dejará nueva humedad sobre Washington, Oregon y sectores del norte de California.
AccuWeather anticipó que este sistema no será tan intenso como el que estuvo asociado al río atmosférico de inicio de semana, pero su duración prolongada mantendrá riesgos de lluvias fuertes, deslizamientos y demoras en el tránsito.
El meteorólogo Bill Deger explicó que un flujo constante de humedad desde el Pacífico producirá “períodos de lluvia y retrasos de viaje” a lo largo del corredor I-5 durante todo el Día de Acción de Gracias.
Según AccuWeather, durante el jueves y los días posteriores se esperan las siguientes condiciones:
- Lluvias recurrentes en Seattle, Portland y las localidades que bordean la I-5, con probabilidad de charcos, spray en calzadas y demoras aéreas.
- Riesgo de deslizamientos en áreas recientemente quemadas, debido al suelo saturado tras varios días de precipitaciones.
- Nevadas en las zonas montañosas del norte de las Rocallosas y posteriormente en partes de las Llanuras, aunque los pasos montañosos tendrán condiciones principalmente húmedas hasta la noche del jueves.
- A partir del viernes, el aire más frío permitirá episodios de nieve o mezcla de lluvia y nieve, aunque para ese momento la mayor parte de la humedad ya se habrá desplazado.
Después del feriado de Acción de Gracias: nuevas nevadas y complicaciones en el regreso
Los días posteriores al Día de Acción de Gracias no ofrecerán un respiro inmediato en buena parte del país. Según AccuWeather, una extensa tormenta invernal se organizará sobre las Llanuras el viernes y avanzará hacia el Medio Oeste durante el fin de semana, lo que generará nuevas interrupciones para quienes retornen a sus hogares.
El escenario previsto para viernes, sábado y domingo:
- Una franja de nieve y mezcla invernal cubrirá sectores de Montana, las Dakotas, Nebraska y luego Iowa, Minnesota, Wisconsin e incluso el área de Chicago entre la noche del viernes y el sábado.
- Las ciudades de Great Falls, Huron y Omaha estarán entre las primeras en experimentar condiciones resbaladizas y mayor riesgo de demoras.
- La nevada podría transformarse en la primera del año para Denver, un dato relevante si se considera que normalmente la ciudad registra su primer episodio en octubre.
- Los tramos más afectados para el tránsito serán las rutas interestatales 75, 79, 80, 81, 84, 86 y 90, corredores claves para desplazamientos regionales y para vuelos con conexiones.
- Las zonas bajo nieve o mezcla invernal podrían provocar demoras de hasta varias horas en vuelos, debido a los procedimientos de deshielo en aeropuertos como Chicago y Detroit.
El domingo, la franja de nieve se extenderá hacia el interior del noreste, mientras que las áreas costeras del Atlántico Medio podrían lidiar con lluvia y bancos de niebla, factores que también alterarán la puntualidad de vuelos.
Seguí leyendo
Restricciones. La nueva regla del DMV de Texas que limita el registro de vehículos a los migrantes indocumentados
Firmada por Ron DeSantis. La ley que impacta en los conductores y cambia las multas sobre placas en Florida
Ola polar. Día de Acción de Gracias 2025: los estados más afectados por el frío, según el pronóstico
- 1
Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 25 de noviembre de 2025
- 2
La ciudad a media hora de Miami que es ideal para jubilarse en 2026, sin necesidad de tener un auto
- 3
Nueva ley de Ron DeSantis: por qué colocar un dispositivo de rastreo en un auto ajeno en Florida puede llevarte a la cárcel
- 4
Distinto a Nueva York: a cuánto llegarán las temperaturas en Florida para el Día de Acción de Gracias