Dónde entregan comida gratis en Texas durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026

Los residentes del área metropolitana de Dallas-Fort Worth y sus condados circundantes dispondrán de una amplia red de puntos de asistencia alimentaria durante la segunda semana de febrero. Instituciones religiosas, centros educativos y complejos residenciales operarán como centros de acopio y entrega de alimentos sin costo alguno.

Dónde entregan comida gratis en Texas del 9 al 14 de febrero de 2026

Catholic Charities Dallas, socio del banco de alimentos del norte de Texas, compartió su calendario de despensas móviles, que operará del 9 al 14 de febrero. Entre las ubicaciones estratégicas para conseguir alimentos gratuitos se encuentran las siguientes:

Los bancos de alimentos en Texas entregarán comida gratis durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026 (Instagram/@catholiccharitiesdallas)

Lunes, 9 de febrero

9.30 hs: Our Lady of San Juan de los Lagos en Santa Teresita, Dallas, 75212

Martes, 10 de febrero

9.30 hs: Good Shepherd Garland en Garland, 75040

9.30 hs: iglesia Bautista Mt. Gilead en Italy, 76651

9.30 hs: Portfolio Resident Fairway Village en Dallas, 75211

9.30 hs: iglesia Amiel en Rose City, 75189

9.30 hs: "De lo Ordinario a lo Extraordinario" en Dallas, 75228

11.30 hs: iglesia Cristiana Northway, en Dallas, 75225

13.00 hs: primaria David Daniels en Grand Prairie, 75051

13.00 hs: Dominion Life en Plano, 75074

Dominion Life en Plano, 75074 13.00 hs: iglesia Bautista New Birth en Dallas, 75224

El cronograma de despensas móviles se puede consultar en la página oficial de Catholic Charities Dallas (Instagram/@catholiccharitiesdallas)

Miércoles, 11 de febrero

9.30 hs: St. Francis (Whitesboro) en Whitesboro, 76273

9.30 hs: Sam Rayburn Memorial VA en Bonham, 75418

9.30 hs: The Mondello Living en Dallas, 75228

9.30 hs: Trinity Basin Preparatory Tyler Campus en Dallas, 75208

13.00 hs: St. Mary's en Sherman, 75090

13.00 hs: Iglesia Católica St. Patrick en Dallas, 75238

13.00 hs: St. Ann en Coppell, 75019

St. Ann en Coppell, 75019 13.00 hs: Feed the Streetz Outreach / Roosevelt High School en Dallas, 75203

Jueves, 12 de febrero

9.30 hs: Our Lady of Perpetual Help en Dallas, 75235

9.30 hs: KIPP Pleasant Grove Leadership Academy en Balch Springs, 75180

9.30 hs: Sacred Heart Rowlett en Rowlett, 75089

9.30 hs: Villas of Lancaster en Lancaster, 75146

9.30 hs: iglesia Bautista Mt. Gilead en Italy, 76651

13.00 hs: St. Michael's en McKinney, 75069

13.00 hs: Arrington Angels Village Tech Odyssey en Grand Prairie, 75051

13.00 hs: Our Savior Lutheran / Texas Health en Rockwall, 75032

Our Savior Lutheran / Texas Health en Rockwall, 75032 13.00 hs: Portfolio Riverstation Apartments en Dallas, 75217

Catholic Charities Dallas entregará comida gratis a las personas vulnerables del estado (Instagram/@catholiccharitiesdallas)

Viernes, 13 de febrero

9.30 hs: Portfolio Juniper Pointe en Kaufman, 75142

9.30 hs: Cardinal Farrel: CCD Education en Dallas, 75211

9.30 hs: Strong Arms COGIC en Dallas, 75217

Strong Arms COGIC en Dallas, 75217 9.30 hs: iglesia Episcopal San Francisco de Asís en Dallas, 75228

Sábado, 14 de febrero

9.30 hs: Holy Cross en Dallas, 75216

9.30 hs: Christ Embassy Collin en Wylie, 75098

9.30 hs: St. Joseph (Richardson) en Richardson, 75081

9.30 hs: Heartline Ministries en Dallas, 75228

13.00 hs: St. Francis-Frisco en Frisco, 75033

13.00 hs: iglesia Grace Place en Duncanville, 75137

iglesia Grace Place en Duncanville, 75137 13.00 hs: Holy Family-Van Alstyne en Van Alstyne, 75495

Catholic Charities Dallas también cuenta con cinco despensas fijas a las que se puede acudir en caso de necesitar alimentos. La ubicación de estas está disponible en su página web oficial y son las siguientes:

Despensa comunitaria Jan Pruitt : 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146. Atiende martes, jueves y sábado , de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs . Miércoles y viernes , de 12.00 a 15.00 hs .

: 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146. Atiende , de y de . , de . Nuestra Señora de San Juan de los Lagos – Santa Teresita : 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212. Lunes , de 9.30 a 11.00 hs .

: 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212. , de . Nuestra Señora del Perpetuo Socorro : 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235. Jueves , de 9.30 a 11.00 hs .

: 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235. , de . Despensa de contenedores Ennis : 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119. Martes a sábado , de 8.00 a 12.00 hs .

: 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119. , de . La despensa de Joe: 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251. Martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Miércoles y viernes, de 10.00 a 13.00 hs.

Para más información, los residentes de Texas pueden visitar el sitio web de North Texas Food Bank o los sitios locales de los bancos de alimentos para conocer los horarios específicos.