Dónde entregan comida gratis en Texas durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026
Estas son las sedes que darán asistencia alimentaria durante toda la semana
Los residentes del área metropolitana de Dallas-Fort Worth y sus condados circundantes dispondrán de una amplia red de puntos de asistencia alimentaria durante la segunda semana de febrero. Instituciones religiosas, centros educativos y complejos residenciales operarán como centros de acopio y entrega de alimentos sin costo alguno.
Dónde entregan comida gratis en Texas del 9 al 14 de febrero de 2026
Catholic Charities Dallas, socio del banco de alimentos del norte de Texas, compartió su calendario de despensas móviles, que operará del 9 al 14 de febrero. Entre las ubicaciones estratégicas para conseguir alimentos gratuitos se encuentran las siguientes:
Lunes, 9 de febrero
- 9.30 hs: Our Lady of San Juan de los Lagos en Santa Teresita, Dallas, 75212
Martes, 10 de febrero
- 9.30 hs: Good Shepherd Garland en Garland, 75040
- 9.30 hs: iglesia Bautista Mt. Gilead en Italy, 76651
- 9.30 hs: Portfolio Resident Fairway Village en Dallas, 75211
- 9.30 hs: iglesia Amiel en Rose City, 75189
- 9.30 hs: “De lo Ordinario a lo Extraordinario” en Dallas, 75228
- 11.30 hs: iglesia Cristiana Northway, en Dallas, 75225
- 13.00 hs: primaria David Daniels en Grand Prairie, 75051
- 13.00 hs: Dominion Life en Plano, 75074
- 13.00 hs: iglesia Bautista New Birth en Dallas, 75224
Miércoles, 11 de febrero
- 9.30 hs: St. Francis (Whitesboro) en Whitesboro, 76273
- 9.30 hs: Sam Rayburn Memorial VA en Bonham, 75418
- 9.30 hs: The Mondello Living en Dallas, 75228
- 9.30 hs: Trinity Basin Preparatory Tyler Campus en Dallas, 75208
- 13.00 hs: St. Mary’s en Sherman, 75090
- 13.00 hs: Iglesia Católica St. Patrick en Dallas, 75238
- 13.00 hs: St. Ann en Coppell, 75019
- 13.00 hs: Feed the Streetz Outreach / Roosevelt High School en Dallas, 75203
Jueves, 12 de febrero
- 9.30 hs: Our Lady of Perpetual Help en Dallas, 75235
- 9.30 hs: KIPP Pleasant Grove Leadership Academy en Balch Springs, 75180
- 9.30 hs: Sacred Heart Rowlett en Rowlett, 75089
- 9.30 hs: Villas of Lancaster en Lancaster, 75146
- 9.30 hs: iglesia Bautista Mt. Gilead en Italy, 76651
- 13.00 hs: St. Michael’s en McKinney, 75069
- 13.00 hs: Arrington Angels Village Tech Odyssey en Grand Prairie, 75051
- 13.00 hs: Our Savior Lutheran / Texas Health en Rockwall, 75032
- 13.00 hs: Portfolio Riverstation Apartments en Dallas, 75217
Viernes, 13 de febrero
- 9.30 hs: Portfolio Juniper Pointe en Kaufman, 75142
- 9.30 hs: Cardinal Farrel: CCD Education en Dallas, 75211
- 9.30 hs: Strong Arms COGIC en Dallas, 75217
- 9.30 hs: iglesia Episcopal San Francisco de Asís en Dallas, 75228
Sábado, 14 de febrero
- 9.30 hs: Holy Cross en Dallas, 75216
- 9.30 hs: Christ Embassy Collin en Wylie, 75098
- 9.30 hs: St. Joseph (Richardson) en Richardson, 75081
- 9.30 hs: Heartline Ministries en Dallas, 75228
- 13.00 hs: St. Francis-Frisco en Frisco, 75033
- 13.00 hs: iglesia Grace Place en Duncanville, 75137
- 13.00 hs: Holy Family-Van Alstyne en Van Alstyne, 75495
Catholic Charities Dallas también cuenta con cinco despensas fijas a las que se puede acudir en caso de necesitar alimentos. La ubicación de estas está disponible en su página web oficial y son las siguientes:
- Despensa comunitaria Jan Pruitt: 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146. Atiende martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Miércoles y viernes, de 12.00 a 15.00 hs.
- Nuestra Señora de San Juan de los Lagos – Santa Teresita: 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212. Lunes, de 9.30 a 11.00 hs.
- Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235. Jueves, de 9.30 a 11.00 hs.
- Despensa de contenedores Ennis: 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119. Martes a sábado, de 8.00 a 12.00 hs.
- La despensa de Joe: 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251. Martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Miércoles y viernes, de 10.00 a 13.00 hs.
Para más información, los residentes de Texas pueden visitar el sitio web de North Texas Food Bank o los sitios locales de los bancos de alimentos para conocer los horarios específicos.
