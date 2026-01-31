¿Pulgas de nieve en Texas? El extraño fenómeno que aparece tras el frío extremo

Tras varios días de frío intenso en el norte de Texas, el aumento de las temperaturas dejó una escena inesperada. Sobre la nieve y el hielo en retroceso comenzaron a verse diminutos puntos negros que llamaron la atención de los residentes. Se trata de las “pulgas de nieve” y, aunque su aspecto resulta inquietante, los expertos aclararon que se trata de un fenómeno natural y sin riesgos graves.

Por qué aparecen las “pulgas de nieve” tras las heladas en Texas

La presencia de estas pequeñas criaturas suele coincidir con jornadas más templadas después de episodios de frío extremo. Aunque a simple vista generan alarma, los especialistas señalaron que no representan peligro para las personas ni para los animales.

Se comenzaron a observar "pulgas de nieve" cuando pasó el temporal frío de Texas DANIELLE VILLASANA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se las conoce como pulgas de nieve por la época del año en la que se observan y por su capacidad de saltar. Sin embargo, el nombre induce a error y provoca confusión entre quienes las ven por primera vez.

Qué son las “pulgas de nieve” y por qué no son peligrosas

Pese a su nombre, las pulgas de nieve no son pulgas. Pertenecen al grupo de los colémbolos, una familia que reúne más de 700 especies de artrópodos presentes en América del Norte. Algunas de ellas viven en el Estado de la Estrella Solitaria durante todo el año, según indicó Wizzie Brown, entomóloga del Servicio de Extensión Agrilife de Texas A&M, en diálogo con Dallas News.

Estos artrópodos prosperan en ambientes fríos y húmedos. Su rasgo más particular es la fúrcula, un apéndice bifurcado similar a una cola. Esta estructura suele permanecer oculta dentro del cuerpo. Cuando el colémbolo se asusta, la libera y se impulsa por el aire a distancias que alcanzan una pulgada (2,5 cm) o más.

Estos tipos de insectos miden desde menos de un milímetro hasta cerca de diez milímetros. Poseen seis patas, antenas cortas y segmentadas, y cuerpos blandos que pueden presentar forma alargada o redondeada.

“Muchos colémbolos son blancos o de un amarillo cremoso”, dijo Brown, y señaló que algunos presentan un color naranja “realmente bonito”.

A pesar de su aspecto, las llamadas "pulgas de nieve" no pueden picar ni transmitir enfermedades a animales y humanos Facebook/perez.trav

Por qué estos insectos se notan más sobre la nieve de Texas

Pero otras especies muestran tonos oscuros, lo que facilita su detección sobre el fondo blanco del invierno que vive Texas. Entre ellas figuran Hypogastrura harveyi, Hypogastrura nivicola e Hypogastrura tooliki, conocidas de forma común como pulgas de nieve.

En la región de Dallas-Fort Worth se registraron observaciones de Hypogastrura nivicola, según datos de la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist. Aun así, los especialistas no cuentan con certeza sobre la frecuencia real de estos insectos a nivel local.

Especies como Hypogastrura harveyi resisten el frío gracias a una proteína anticongelante. Esta sustancia se une a los cristales de hielo que se forman en su interior y evita su crecimiento.

Las llamadas "pulgas de nieve" resaltan sobre el blanco de la nieve luego de las heladas que sufrió Texas Facebook/perez.trav

Por qué las “pulgas de nieve” pueden aparecer dentro de las casas

Los colémbolos no pican ni actúan como parásitos, ni tampoco transmiten enfermedades. Viven al aire libre y se alimentan de hongos, polen, algas o materia orgánica en descomposición, a menudo sobre o dentro del suelo, según información de la Universidad de Minnesota que compartió Dallas News.

El problema surge cuando ingresan a las viviendas. Esto ocurre al llegar con plantas en maceta o cuando encuentran ambientes húmedos en el interior. En esos casos, su presencia se vuelve molesta, explicó Brown.

Se las conoce como "pulgas de nieve" por su aspecto y porque son insectos saltarines ANNIE MULLIGAN - NYTNS

“Los vemos cuando hay una fuga de agua o algo desconocido, y empieza a acumularse moho”, sostuvo. Y agregó: “Buscan el hábitat que necesitan. Los insectos necesitan alimento, agua y un lugar donde vivir”.

Ante una infestación, la especialista aconsejó evitar pesticidas, ya que ofrecen una solución pasajera, y concentrarse en eliminar la fuente de humedad que atrae a estos artrópodos.