La CBP halla un escarabajo jamás visto en EE.UU.: el animal se coló entre las pertenencias de un pasajero que viajaba a Texas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encontró un animal inusual entre las pertenencias de un pasajero residente en Texas que hizo escala en Michigan cuando regresaba de Costa de Marfil. Se trató de un escarabajo nunca se había visto en Estados Unidos.

El aviso de la CBP sobre un extraño escarabajo

Los especialistas en agricultura de la agencia federal hallaron un escarabajo en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, en Michigan, en las pertenencias de un pasajero durante un control rutinario de seguridad. Los oficiales de la CBP impidieron así que el animal se trasladara hasta Texas, destino final que tenía la persona.

La especie de escarabajo que hallaron los agentes entre las pertenencias de un pasajero CBP.gov

Según el comunicado del organismo, publicado el jueves 11 de diciembre, el insecto de tres milímetros fue encontrado dentro de una corteza parcialmente seca, que trasladaba un viajero que hizo escala en Detroit con destino a Texas con fines medicinales.

De acuerdo con los agentes, que registraron al animal en febrero de 2025, esta es la primera vez que se identifica una especie de escarabajo de corteza potencialmente destructivo en Estados Unidos.

“Esta intercepción es significativa porque muchas especies son plagas que destruyen árboles“, puntualizó la directora del puerto Fadia Pastilong. ”Este tipo de descubrimiento resalta la excepcional labor de nuestros especialistas agrícolas de la CBP", agregó.

La CBP halló el ejemplar entre las pertenencias de un pasajero que viajaba de Michigan a Texas CBP - CBP

A qué especie pertenece el escarabajo que halló la CBP en un aeropuerto de EE.UU.

El aviso de la agencia federal detalló que los funcionarios locales identificaron el escarabajo como el género afrotropical Ctonoxylon. En tanto, los agentes del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) añadieron su clasificación como Ctonoxylon Spinife Eggers el 16 de octubre pasado.

El extraño descubrimiento derivó en que los agentes de la CBP decidieran confiscar tanto el escarabajo como la corteza prohibida. Las autoridades pretenden realizar “un análisis más profundo”, mientras que el viajero fue liberado sin incidentes, informó la agencia.

Por su parte, el organismo federal destacó en el aviso oficial que los registros del USDA no tenían constancia hasta el momento de haber interceptado previamente un ejemplar de esta especie en un puerto de entrada a Estados Unidos.

El impacto de la presencia de este escarabajo en Texas y otros estados, según la CBP

Tras el hallazgo, la CBP alertó de las posibles consecuencias de la presencia del insecto si llega a instalarse en su destino inicial. A diferencia de los ejemplares ya conocidos y estudiados, este suele excavar túneles y reproducirse dentro de las capas de la corteza.

Los agentes federales realizan inspecciones en todos los puertos de entrada, ya sean vía marítima, terrestre o aérea CBP - CBP

“Se ha informado que varias de las especies conocidas se alimentan de higueras y olivos, por lo que esta plaga podría causar importantes daños agrícolas y económicos en regiones donde se cultivan, como Texas", enfatizaron.

La agencia federal advirtió que los viajeros deben declarar todos los productos agrícolas que lleven en su equipaje, con el objetivo de proteger la agricultura y los recursos naturales estadounidenses: “Las grandes amenazas pueden venir en paquetes pequeños”.