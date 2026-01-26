Qué zonas de Texas siguen afectadas por la ola de frío polar que atraviesa Estados Unidos este lunes 26 de enero

La ola de frío polar que atraviesa gran parte de Estados Unidos aún tendrá un impacto significativo en Texas este lunes 26 de enero. Aunque el fenómeno no se manifiesta de la misma manera en todo el estado, varias regiones siguen bajo condiciones invernales severas, con temperaturas extremadamente bajas, sensaciones térmicas peligrosas, presencia de hielo en rutas y episodios de nieve ligera o niebla helada.

Panhandles de Texas: la zona más castigada por la tormenta

El norte del estado, especialmente los Panhandles de Texas, permanece entre las zonas más castigadas por esta irrupción polar. Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Amarillo, un pequeño sistema meteorológico atraviesa las Planicies del Sur y genera condiciones típicamente invernales desde las primeras horas del día. El frío intenso se combina con nieve ligera, niebla helada y sensaciones térmicas peligrosamente bajas.

En el norte de Texas, la combinación de nieve ligera y niebla helada genera un riesgo inminente de hipotermia NWS

Durante la madrugada de este lunes, las temperaturas mínimas se ubicaron en registros extremadamente fríos. A lo largo del día, se sumarán vientos débiles, pero suficientes para intensificar la sensación térmica, que se mantendrá cercana a los -15°F (-26°C), un umbral capaz de provocar hipotermia y congelación en poco tiempo si no se toman precauciones adecuadas.

En cuanto a las precipitaciones, el NWS de Amarillo informó que bandas de nieve ligera se extenderán desde los Panhandles del norte hacia sectores centrales y del sur de la región. Las probabilidades de nieve serán mayores en el extremo norte, con acumulaciones que oscilarán entre una traza y 0,5 pulgadas (1,3 centímetros), aunque existe una baja probabilidad de que cerca de la frontera con Oklahoma, Kansas y Colorado se alcance hasta una pulgada (2,5 centímetros).

Norte y centro de Texas: la zona de Fort Worth y Dallas aún permanecerá helada

En el norte y centro del estado, la oficina del NWS en Fort Worth señaló que el impacto principal del frío polar no provendrá de nuevas precipitaciones, sino de los efectos persistentes del hielo, la nieve y las temperaturas bajo cero que se prolongarán durante varios días.

En el norte y centro del estado, se registran temperaturas mínimas críticas de entre -4°F (-20°C) y 0°F (-18°C) en los condados del noroeste NWS

Las temperaturas más bajas de la mañana se registrarán en los condados del noroeste del área de cobertura, con valores que descenderán hasta -4°F (-20°C) y 0°F (-18°C). En el resto del norte de Texas, los termómetros marcarán entre 0°F (-18°C) y 15°F (-9°C), mientras que las zonas más al sur del área presentarán cifras levemente más altas, aunque igualmente gélidas.

Aunque el cielo despejado permitirá cierto derretimiento del hielo durante el día, las superficies en sombra permanecerán congeladas. Con la caída del sol, cualquier humedad residual volverá a endurecerse, lo que generará otra noche con riesgo elevado de accidentes. Recién el martes se esperan marcas térmicas por encima del punto de congelación, lo que favorecería un deshielo más generalizado.

Sudeste de Texas: subirá la temperatura en Houston, pero se enfriará de noche

En el sudeste del estado, incluida el área metropolitana de Houston y la región costera del Golfo, el frío polar también dejó su huella, aunque con matices distintos. El NWS de Houston/Galveston describió una madrugada muy fría, ventosa y mayormente nublada, con una helada generalizada y sensaciones térmicas que oscilaron entre 5°F (-15°C) y 15°F (-9°C).

El área metropolitana de Houston registró una madrugada con sensaciones térmicas de entre 5°F (-15°C) y 15°F (-9°C) NWS

Las temperaturas mínimas variaron según la ubicación. En los condados del norte, los valores descendieron hasta la franja media y superior de los 10°F (alrededor de -12°C), mientras que en los sectores del sur y la costa se ubicaron mayormente entre 20°F (-6°C) y 25°F (-4°C).

Con la llegada del sol, gran parte del área logrará superar el punto de congelación, aunque el calentamiento será desigual. Las zonas cercanas y al sur de la Interestatal 10 alcanzarán marcas térmicas cercanas a 40°F (4°C), mientras que los sectores más septentrionales apenas lograrán ubicarse levemente por encima de 32°F (0°C).

Sin embargo, el alivio será temporal: la noche volverá a presentar condiciones ideales para un enfriamiento radiativo eficiente, con cielos mayormente despejados y alta presión en superficie.

El pronóstico indica que algunas áreas rurales podrían descender nuevamente hasta valores en los 10°F (-12°C), mientras que en Houston las mínimas oscilarían entre 20°F (-6°C) y 25°F (-4°C), con registros algo más altos cerca de la costa.

Centro sur de Texas: Austin y San Antonio helados

El centro-sur de Texas, lo que incluye Austin, San Antonio y Hill Country, continuará bajo la influencia directa de una masa de aire ártico reforzada por un sistema en niveles altos. De acuerdo con la oficina del NWS en Austin/San Antonio, este lunes rige una Advertencia por Frío Extremo hasta el mediodía debido a la combinación de temperaturas muy bajas y viento.

En el centro-sur de Texas, rige una Advertencia por Frío Extremo con mínimas matinales que oscilan entre los 13°F (-11°C) y 19°F (-7°C) NWS

Las mínimas matinales se ubicarán mayormente en los “teens”, es decir, entre 13°F (-11°C) y 19°F (-7°C), con algunos valores de un solo dígito en Hill Country. A lo largo del Río Grande, las temperaturas serán algo más moderadas, aunque igualmente frías, en el rango bajo de los 20°F (-6°C).

A pesar del sol, las temperaturas diurnas apenas lograrán subir unos pocos grados por encima del punto de congelación. Durante la noche, el asentamiento de un sistema de alta presión favorecerá cielos despejados y vientos calmos, condiciones ideales para que el frío vuelva a intensificarse. El NWS no descarta la emisión de un aviso por clima frío para la madrugada y la mañana del martes.