Pulpos congelados: la extraña aparición en las costas de Texas tras la ola de frío que los deja blancos

Un fenómeno inusual se registró en los últimos días en el litoral del Golfo de México, cuando pulpos congelados aparecieron arrastrados a la orilla en distintos puntos de la costa de Texas. Esto sucedió tras una ola de frío que hizo caer rápidamente la temperatura del agua.

¿Dónde aparecieron pulpos congelados en Texas?

En los días posteriores al descenso térmico del Golfo, visitantes y residentes informaron sobre la presencia de pulpos sobre la arena de playas cercanas a Corpus Christi, informó el medio local Chron.

Los avistamientos se registraron principalmente en zonas cercanas a Corpus Christi Facebook Center for Sportfish Science & Conservation

Los registros de avistamiento se concentraron en sectores como la Costa Nacional de la Isla del Padre y la Laguna Madre Inferior. La escena es poco habitual pese a que estas especies habitan aguas costeras de Texas.

Qué dicen los expertos sobre el fenómeno de pulpos congelados

Jace Tunnell, director de participación comunitaria del Instituto de Investigación Harte, explicó en declaraciones a KIII que las caídas repentinas de la temperatura del agua afectan directamente la fisiología de los pulpos.

Señaló que el frío ralentiza sus funciones corporales y los deja débiles o desorientados, y agregó que “el agua fría prácticamente puede paralizarlos”, lo que facilita que las olas los desplacen hasta la orilla.

El especialista indicó que, en la mayoría de los casos, cuando son encontrados en la playa, los pulpos ya están muertos.

También recordó que se trata de animales con una esperanza de vida corta, que suele oscilar entre uno y dos años. Y remarcó que las hembras mueren tras poner sus huevos.

En ese marco, señaló que algunos de los ejemplares encontrados podrían corresponder a animales que alcanzaron el final de su ciclo natural.

Según registros del organismo en el que trabaja Tunnell, en años anteriores, una cantidad reducida de pulpos muertos también fue arrastrada a la orilla tras frentes fríos intensos.

El frío extremo afecta la fisiología de los pulpos y ralentiza sus funciones vitales Freepick

En un comentario en su perfil de Facebook, Tunnell aclaró que no existen equipos locales capacitados para el rescate de estos ejemplares.

Explicó que los pulpos necesitan una circulación constante de agua para sobrevivir, lo que dificulta cualquier intento de asistencia fuera de su hábitat.

A su vez, le indicó a una usuaria que, si un animal aún presenta signos de vida, la acción recomendada es devolverlo a zonas donde suelen encontrarse, como áreas cercanas a rocas o embarcaderos.

En un caso poco frecuente, el especialista relató que logró devolver al agua un pulpo afectado por el frío tras observar que aún se movía con lentitud. Aun así, remarcó que ese tipo de intervención no debe tomarse como regla general.

El cambio de color tras la muerte

La mayoría de los pulpos hallados en la costa presentan un color blanco o muy pálido, como el registrado cerca del muelle Bob Hall, compartido en redes sociales por el Centro de Ciencia y Conservación de Peces Deportivos.

El organismo explicó en la publicación que ese aspecto responde a procesos posteriores a la muerte y no a una reacción activa del animal.

En la mayoría de los casos, los pulpos ya están muertos cuando llegan a la orilla Freepick

El cambio de color en los pulpos depende de células cutáneas especializadas llamadas cromatóforos, junto con iridóforos y leucóforos ubicados en capas más profundas de la piel. Estas estructuras funcionan mediante músculos controlados por el sistema nervioso.

Una vez que el animal muere, ese sistema se desactiva, los músculos se relajan y los pigmentos dejan de expandirse, lo que produce el aspecto pálido. Los factores ambientales como la luz solar, la acción del oleaje y la descomposición pueden acentuar ese efecto.

Estos avistamientos no implican un cambio permanente en el ecosistema costero. A medida que las temperaturas del agua del Golfo se estabilizan, los episodios de pulpos varados tienden a disminuir.

Los especialistas coinciden en que se trata de una consecuencia natural, aunque poco común, de las olas de frío invernales en la costa de Texas.