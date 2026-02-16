La medida de Greg Abbott que cambia el registro de autos en Texas

En Texas rige una política particular para las personas que se mudan allí y necesitan registrar su vehículo comprado fuera del estado (out-of-state). El conductor debe proceder con este trámite dentro de los 30 días posteriores a su llegada; de lo contrario, se expone a sanciones.

La lista de documentos obligatorios para el título y registro de un automóvil “out-of-state”

El primer paso es realizar las inspecciones correspondientes, que garantizan el buen estado del vehículo, según el sitio web oficial del TxDMV.

Para el título y registro de un automóvil "out-of-state" en Texas, los conductores deben realizar inspecciones de seguridad en la mayoría de los casos Freepik

Luego, el conductor debe llevar los siguientes documentos a la oficina de impuestos de su condado para titular y registrar el vehículo:

Comprobante de inspección (informe de inspección del vehículo), si corresponde.

Comprobante de seguro de responsabilidad civil que cumple con los requisitos mínimos del estado de Texas.

La lectura del odómetro del vehículo, si es necesario.

Un título original de otro estado u otra evidencia de propiedad válida.

Comprobante de pago del impuesto sobre las ventas o documento de propiedad militar/extranjera vigente.

Solicitud completa de título y/o registro de Texas (Formulario 130-U).

Autos “out-of-state” en Texas: el requisito de la inspección

Desde el 1° de enero de 2025, los vehículos no comerciales ya no están obligados a realizar una inspección de seguridad para registrarse en Texas, tras la entrada en vigor de la reforma estatal que eliminó este requisito. No obstante, deben abonar una tarifa estatal de al momento del registro.

Los vehículos registrados en determinados condados deben cumplir con la prueba de emisiones. Este requisito aplica actualmente en:

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

Es necesario abonar varias tarifas en Texas para realizar el proceso de título y registro del vehículo "out-of-state" Unsplash

El sitio web del TxDMV también señala que se aplican las siguientes tarifas para realizar el proceso de título y registro del vehículo:

Tarifa de matriculación (tarifa base de US$50,75 para vehículos de pasajeros y camiones ligeros),

Tarifa de solicitud de título de US$28 o US$33, según el condado.

Parte estatal de la tarifa de inspección del vehículo (hasta US$30,75).

Tarifas locales del condado (hasta US$31,50).

Impuesto sobre las ventas de vehículos del 6,25%.

Tarifa de verificación de seguro de US$1.

Tarifa de procesamiento y manejo de US$4,75.

Registro y título de vehículos en Texas: las nuevas reglas contra migrantes

A finales de noviembre del año pasado, la administración del gobernador Greg Abbott implementó requisitos de identificación con fotografía más estrictos para todos los registros y renovaciones de vehículos.

El gobierno de Abbott estableció requisitos más estrictos para registrar un vehículo en Texas

De acuerdo con la nueva política, se debe presentar una identificación con fotografía vigente, como una licencia de conducir estatal o un pasaporte, al registrar o renovar un vehículo, informó Texas Tribune. La lista de identificaciones aprobadas por el DMV enviada a concesionarios y condados incluye:

Licencia de conducir de Texas.

Pasaporte estadounidense vigente

Identificación con Licencia para portar armas de Texas.

Identificaciones emitidas por el ejército, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

La medida podría dificultar el trámite para personas que no cuenten con una identificación aceptada dentro de los requisitos establecidos por la agencia. De acuerdo con el Texas Tribune, se estima que aproximadamente 1,7 millones de extranjeros sin documentos residen en la jurisdicción.