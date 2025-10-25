Qué leyes se votan en Texas este 4 de noviembre: beneficios para algunas familias y subas de exenciones de hasta US$140 mil

Texas se prepara para una Elección Especial y Conjunta de Enmienda Constitucional. Será el próximo 4 de noviembre y los votantes decidirán el futuro de varias enmiendas constitucionales. Entre ellas, se destacan medidas que impactan sobre los impuestos a la propiedad y otras que brindan ayudas y beneficios.

Texas votará aumentar la exención del impuesto a la propiedad de US$100 mil a US$140 mil

La Resolución Conjunta del Senado No. 2 propone aumentar la exención ad valorem sobre inmuebles residenciales de US$100 mil a US$140 mil, un beneficio que reduciría el monto del valor sujeto a tributos administrados por los distritos escolares. El cambio aplicará a los gravámenes destinados a la educación primaria y secundaria y busca aliviar la carga fiscal de los propietarios de viviendas familiares. La medida, que fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras estatales, será sometida a votación popular en los comicios de noviembre.

La Resolución Conjunta del Senado No. 2 propone aumentar la exención del impuesto ad valorem sobre viviendas residenciales Freepik

La propuesta también incluye mecanismos para proteger los ingresos de los distritos escolares. La Legislatura deberá crear fórmulas que compensen la pérdida de fondos derivada del alivio fiscal. Además, la norma precisa que si un impuesto escolar fue destinado al pago de deudas previas, podrá seguir cobrándose hasta que se salde el compromiso financiero.

Los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad mantendrán las exenciones adicionales. En estos casos, la ley permite deducciones de hasta US$10.000 adicionales del valor de la propiedad, aunque una persona no puede recibir más de un beneficio simultáneo.

Texas propone alivio fiscal para cónyuges de veteranos fallecidos

Otra de las medidas que estará en la boleta es la Resolución Conjunta de la Cámara No. 133 , que crea una exención del impuesto ad valorem sobre la vivienda principal del cónyuge sobreviviente de un veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El beneficio aplica cuando el militar murió por una enfermedad o condición reconocida como vinculada al servicio.

Para acceder al beneficio, el cónyuge no debe haberse vuelto a casar. Además, si el beneficiario decide mudarse, podrá transferir la reducción impositiva a una nueva residencia, lo que le permitirá mantener el mismo monto de descuento que tenía en su propiedad original. La medida busca extender el reconocimiento económico a las familias de veteranos fallecidos y entraría en vigor el 1 de enero de 2026, si se aprueba en las urnas.

La norma busca eliminar los impuestos a los cónyuges de un veterano que falleció de una enfermedad relacionada con su labor Erin Hooley - AP

Exención temporal para viviendas destruidas por incendios en Texas

Una tercera resolución, la No. 84, autoriza a la Legislatura estatal a conceder exenciones temporales de impuestos sobre el valor tasado de las mejoras en viviendas familiares que hayan sido destruidas completamente por un incendio. El objetivo es ofrecer alivio económico inmediato a las familias que enfrentan la pérdida total de su hogar.

Esta enmienda faculta a los legisladores a definir la duración del beneficio tributario y los requisitos de elegibilidad. La propuesta fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas y también será sometida a votación el 4 de noviembre.

La medida busca aliviar a las familias que perdieron sus viviendas en incendios Texas Forest Service

Elección del 4 de noviembre: más de 17 enmiendas en la boleta

El estado celebrará una Elección Especial y Conjunta de Enmienda Constitucional, en la que los ciudadanos podrán aprobar o rechazar más de 17 propuestas de reforma. Cada medida se aplicará a nivel estatal si obtiene mayoría simple. Los resultados preliminares se publicarán el mismo día de los comicios a las 19 hs (hora local), y las resoluciones generales se darán a conocer por la noche.