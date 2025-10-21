Adiós a la familia latina que estaba detrás de una de las marcas más queridas de Texas

En enero de este 2025, PepsiCo anunció que había cerrado la adquisición de Garza Food Ventures LLC, por 1200 millones de dólares, empresa conocida como Siete Foods. A 10 meses del informe, la familia de origen latino que creó una de las marcas más queridas de Texas le dijo adiós al proyecto.

Familia Garza, de Siete Foods, le dice adiós a la famosa marca de Texas

El pasado 15 de octubre, Miguel Garza, que fungía como director ejecutivo de la compañía, compartió en un mensaje de LinkedIn que era su último día en el puesto. Con una carta, la familia se despidió de la empresa de comida que fundó en 2014.

El nombre de la marca hace referencia a la familia Garza, de siete integrantes: los padres y cinco hermanos Siete Foods - Siete Foods

“Al reflexionar, estamos muy agradecidos por la increíble trayectoria que tuvimos al construir esta empresa con un grupo de personas increíble”, señaló el también cofundador. Añadió un agradecimiento a la comunidad que acogió a la marca de comida con inspiración mexicana.

En un comunicado de PepsiCo, el exdirector de Siete Foods comentó: “Hoy (enero de 2025) marca un momento decisivo en la trayectoria de Siete, y un emocionante capítulo de crecimiento y expansión para nuestra marca”,

“Cuando nuestra familia fundó Siete hace 10 años, lo hicimos con una misión sincera: compartir la belleza de nuestra herencia mexicoamericana y la cultura latina con el mundo, creando alimentos que todos puedan disfrutar, amar y con los que se sientan conectados”, añadió.

PepsiCo en busca de ampliar su oferta con ingredientes nutritivos

La marca creada en Austin, Texas, fue la última de una serie de adquisiciones de PepsiCo, que incluyen PopCorners, Bare, Stacy’s Pita Chips y Sabra. Empresas con las que la compañía internacional busca ampliar su portafolio de productos con alimentos e ingredientes nutritivos y sencillos.

En la actualidad, los productos de Siete Foods se venden en todo EE.UU. en los principales minoristas Facebook Siete Family Foods - Facebook Siete Family Foods

Steven Williams, director ejecutivo de PepsiCo Norteamérica, comentó: “Nos comprometemos a transformar nuestro portafolio para incluir opciones más positivas que satisfagan la demanda de productos prácticos y deliciosos”.

De acuerdo con My San Antonio News (MySA), a la salida de la familia Garza, el exdirector de Operaciones y director financiero de Siete Foods, Sami Jallad, liderará la empresa como nuevo director general, según un anuncio interno de PepsiCo que compartió con asociados.

La creación de Siete Foods, la empresa de una familia mexicoamericana

MySA informó que la empresa texana nació luego de que Verónica Garza, una de sus fundadoras, fuera diagnosticada con una enfermedad autoinmune en la preparatoria. La situación llevó a la familia a elaborar una tortilla de harina de almendra, “para hacer más saludable su comida mexicana favorita”.

“Sus siete familiares se unieron al negocio y se mudaron a Austin, donde rápidamente convirtieron a Siete en la marca de botanas hispanas, privada e independiente, más grande de Estados Unidos”, según MySA.

Fundada en 2014 en Austin, Texas, Siete Foods reunió a todos los miembros de la familia Garza Facebook Siete Family Foods - Facebook Siete Family Foods

Una década después, los productos de la empresa abarcan categorías de comidas y bocadillos, que incluyen tortillas sin granos, salsas para enchiladas, condimentos para tacos, salsas botana, galletas mexicanas, frijoles veganos, totopos, papas fritas y más, disponibles en más de 40.000 minoristas.

En la carta de despedida, la familia dijo: “Estamos orgullosos de haber construido un negocio que representó nuestra cultura latina con orgullo y autenticidad”.

“Puede que este capítulo esté llegando a su fin, pero nuestro viaje está lejos de terminar. Aún tenemos muchas páginas que llenar y capítulos que escribir. (...) Seguiremos soñando con valentía, inspirando a otros y amplificando nuestra cultura con orgullo y amor”, agregaron.