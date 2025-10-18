Qué se vota en Texas en las elecciones del 4 de noviembre: hay 17 enmiendas constitucionales

El próximo 4 de noviembre se celebra una Elección Especial y Conjunta de Enmienda Constitucional en Texas, donde los votantes pueden aprobar o rechazar cada enmienda propuesta. En caso de aceptarse, se convierte parte de la Constitución del estado.

Cuáles son las enmiendas propuestas para las elecciones

En estos comicios se han programado más de 17 enmiendas constitucionales. Dichas medidas se establecen a nivel estatal y, en caso de ser aprobadas, se aplicarán en todo el condado. De acuerdo con el Departamento de Estudio del Condado de Dallas, estas son:

Votación ciudadana en Texas

Propone modificar la Constitución de Texas para disponer que “las personas que no sean ciudadanas de los Estados Unidos” no puedan votar.

La enmienda busca aclarar que un votante debe ser ciudadano de los Estados Unidos Freepik

Exenciones fiscales

Se prevé autorizar a la legislatura estatal a establecer una exención del impuesto a la propiedad para la construcción de infraestructura fronteriza en propiedades ubicadas en un condado que limita con México.

Derechos constitucionales familiares

El estatuto dispone que los padres tienen derecho a “ejercer el cuidado, la custodia y el control del hijo del padre, incluido el derecho a tomar decisiones relativas a la crianza del hijo”.

Cuidado de la salud

Establecer el Instituto de Prevención e Investigación de Demencia de Texas con un fondo inicial de US$3000 millones.

Cambiar la composición judicial

La enmienda sugiere modificar la composición de la Comisión Estatal de Conducta Judicial, establecer un tribunal temporal para revisar las recomendaciones de la comisión y cambiar la autoridad que rige la mala conducta judicial.

Impuesto sobre la propiedad familiar y exenciones fiscales

La enmienda plantea ofrecer una exención temporal del impuesto a la vivienda para las mejoras realizadas a residencias destruidas por un incendio.

La normativa afecta a las casa afectadas por un incendio Agencia AFP

Exención de impuestos

La normativa insta a la legislatura estatal a eximir impuestos de US$125 mil del valor de mercado de la propiedad personal tangible utilizada para la producción de ingresos.

Tarifas a la propiedad

Se plantea prohibir a la legislatura estatal promulgar leyes que impongan impuestos sobre la propiedad de un difunto o la transferencia de un patrimonio.

Impuesto sobre la propiedad familiar, exenciones fiscales y veteranos

Se proyecta una exención del impuesto sobre la propiedad del cónyuge sobreviviente de un veterano que murió a causa de una enfermedad relacionada con el servicio militar.

La normativa busca eliminar los impuestos a los cónyuges de un veterano que falleció de una enfermedad relacionada con su labor Agencia AFP

Asimismo, se prevé aumentar el monto de la exención de impuesto ad valoren para viviendas familiares de un distrito escolar de US$100 mil a US$140 mil.

Impuestos comerciales

Se pretende prohibir la promulgación de leyes que impongan impuestos a las entidades que realicen transacciones que transmitan valores.

Agricultura

Se establece una exención del impuesto sobre los alimentos para animales que posea una persona de la propiedad para una venta minorista.

El impuesto pretende suspender el impuesto sobre los alimentos para animales que posea una persona

Impuestos sobre las ventas; Fondos de uso restringido

Se aspira a otorgar los ingresos del impuesto a las ventas que excedan los primeros US$46.5 mil millones, con un máximo de US$1 millón por año fiscal al fondo estatal de agua. La legislación estatal encargada de ajustar la cantidad.

Fianza

La enmienda constitucional exige la denegación de la libertad bajo fianza en determinadas circunstancias a personas acusadas de ciertos delitos punibles como delitos graves.

Impuestos sobre la renta

La normativa planea prohibir la imposición de una tarifa sobre el capital de personas físicas, patrimonios y fideicomisos. Esto incluye un impuesto sobre la venta de un activo de capital.

Financiación de la educación de fondos

La enmienda establece la creación de un fondo de infraestructura para instituciones técnicas y un fondo de educación de la fuerza laboral disponible. El objetivo de esta normativa sería apoyar las necesidades de los programas educativos ofrecidos por el Sistema de Colegios Técnicos del Estado de Texas.

Cronograma de las elecciones de Texas

De acuerdo con el Condado de Dallas, a partir de las 19 hs del 4 de noviembre se publicará un informe de resultados no oficiales de la votación y a las 21 hs estarán disponibles las resoluciones generales.