Qué se vota en Texas en las elecciones del 4 de noviembre: hay 17 enmiendas constitucionales
Estas reformas suelen ser propuestas por la Legislatura del Estado de la Estrella Solitaria durante una sesión legislativa regular o especial
El próximo 4 de noviembre se celebra una Elección Especial y Conjunta de Enmienda Constitucional en Texas, donde los votantes pueden aprobar o rechazar cada enmienda propuesta. En caso de aceptarse, se convierte parte de la Constitución del estado.
Cuáles son las enmiendas propuestas para las elecciones
En estos comicios se han programado más de 17 enmiendas constitucionales. Dichas medidas se establecen a nivel estatal y, en caso de ser aprobadas, se aplicarán en todo el condado. De acuerdo con el Departamento de Estudio del Condado de Dallas, estas son:
Votación ciudadana en Texas
Propone modificar la Constitución de Texas para disponer que “las personas que no sean ciudadanas de los Estados Unidos” no puedan votar.
Exenciones fiscales
Se prevé autorizar a la legislatura estatal a establecer una exención del impuesto a la propiedad para la construcción de infraestructura fronteriza en propiedades ubicadas en un condado que limita con México.
Derechos constitucionales familiares
El estatuto dispone que los padres tienen derecho a “ejercer el cuidado, la custodia y el control del hijo del padre, incluido el derecho a tomar decisiones relativas a la crianza del hijo”.
Cuidado de la salud
Establecer el Instituto de Prevención e Investigación de Demencia de Texas con un fondo inicial de US$3000 millones.
Cambiar la composición judicial
La enmienda sugiere modificar la composición de la Comisión Estatal de Conducta Judicial, establecer un tribunal temporal para revisar las recomendaciones de la comisión y cambiar la autoridad que rige la mala conducta judicial.
Impuesto sobre la propiedad familiar y exenciones fiscales
La enmienda plantea ofrecer una exención temporal del impuesto a la vivienda para las mejoras realizadas a residencias destruidas por un incendio.
Exención de impuestos
La normativa insta a la legislatura estatal a eximir impuestos de US$125 mil del valor de mercado de la propiedad personal tangible utilizada para la producción de ingresos.
Tarifas a la propiedad
Se plantea prohibir a la legislatura estatal promulgar leyes que impongan impuestos sobre la propiedad de un difunto o la transferencia de un patrimonio.
Impuesto sobre la propiedad familiar, exenciones fiscales y veteranos
Se proyecta una exención del impuesto sobre la propiedad del cónyuge sobreviviente de un veterano que murió a causa de una enfermedad relacionada con el servicio militar.
Asimismo, se prevé aumentar el monto de la exención de impuesto ad valoren para viviendas familiares de un distrito escolar de US$100 mil a US$140 mil.
Impuestos comerciales
Se pretende prohibir la promulgación de leyes que impongan impuestos a las entidades que realicen transacciones que transmitan valores.
Agricultura
Se establece una exención del impuesto sobre los alimentos para animales que posea una persona de la propiedad para una venta minorista.
Impuestos sobre las ventas; Fondos de uso restringido
Se aspira a otorgar los ingresos del impuesto a las ventas que excedan los primeros US$46.5 mil millones, con un máximo de US$1 millón por año fiscal al fondo estatal de agua. La legislación estatal encargada de ajustar la cantidad.
Fianza
La enmienda constitucional exige la denegación de la libertad bajo fianza en determinadas circunstancias a personas acusadas de ciertos delitos punibles como delitos graves.
Impuestos sobre la renta
La normativa planea prohibir la imposición de una tarifa sobre el capital de personas físicas, patrimonios y fideicomisos. Esto incluye un impuesto sobre la venta de un activo de capital.
Financiación de la educación de fondos
La enmienda establece la creación de un fondo de infraestructura para instituciones técnicas y un fondo de educación de la fuerza laboral disponible. El objetivo de esta normativa sería apoyar las necesidades de los programas educativos ofrecidos por el Sistema de Colegios Técnicos del Estado de Texas.
Cronograma de las elecciones de Texas
De acuerdo con el Condado de Dallas, a partir de las 19 hs del 4 de noviembre se publicará un informe de resultados no oficiales de la votación y a las 21 hs estarán disponibles las resoluciones generales.
