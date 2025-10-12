Adiós Greg Abbott: estos son los demócratas que podrían destronarlo en la gobernación de Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbot, lleva más de 10 años al frente del estado y ya confirmó que buscará su cuarto mandato en las elecciones de 2026. En ese contexto, comienzan a sonar algunas figuras demócratas para competir contra el republicano en la carrera por la gobernación.

Elecciones en Texas: quiénes podrían ser los candidatos demócratas que compitan contra Abbott

La oposición texana ya debe empezar a prepararse para la campaña del año próximo. Si bien todavía no hay candidatos confirmados, por ahora, las especulaciones giran en torno a diferentes representantes.

De cara a las elecciones en Texas resuenan varios representantes para competir por la gobernación contra Abbott Freepik

En un análisis para Four Worth Star Telegram, el especialista en ciencias políticas de la Universidad de Houston, Brandon Rottinghaus, mencionó como potenciales a:

La representante demócrata de Fort Worth, Nicole Collier.

El representante demócrata Ramon Romero Jr.

Los hermanos Castro de San Antonio: Joaquín y Julián Castro.

El representante de Austin, Greg Casar.

La representante de Dallas, Jasmine Crockett.

El gran problema de alguno de esos nombres es que podrían apuntar por una reelección en la Cámara de Representantes estatal. Es el caso de la funcionaria Collier, quien señaló al medio estadounidense que planea postularse a volver a ocupar su lugar en representación del Distrito 95. La demócrata quedó bajo la mirada nacional cuando fue encerrada en el Capitolio estatal tras negarse a aceptar la custodia del Departamento de Seguridad Pública al romper el quorum en el Congreso. Ahora, podría aprovechar ese impulso de notoriedad y plantar su candidatura. Sin embargo, no demostró interés en competir contra Abbott.

Por su parte, Romero, quien preside el Caucus Legislativo México-Americano, aclaró que está concentrado en su rol de representante, aunque admitió: “Me encantaría servir a todos los texanos del estado algún día”.

También resuenan Greg Casar, de Austin, y Jasmine Crockett, de Dallas, que a diferencia de Collier y Romero, representan distritos electorales que se ven afectados por la redistribución tras rediseño del mapa que impulsó el gobernador de Texas a favor de la representación republicana. Ambos congresistas se posicionan fuertemente a nivel nacional. Sin embargo, Casar ya confirmó su candidatura para el Congreso.

El impacto de la redistribución del Congreso en las candidaturas

En agosto, Abbott rediseño la distribución de los distritos del Estado de la Estrella Solitaria con el objetivo de favorecer al Partido Republicano rumbo a las elecciones intermedias de 2026. Así, aumentó los escaños republicanos de 25 a 30.

Jim Riddlesperger, profesor de ciencias políticas de la Universidad Cristiana de Texas, explicó que esto impacta sobre la potencia candidatura de los hoy representantes: “Muchas de estas personas dirán: ‘Bueno, si no puedo ser reelegido para el Congreso, mejor me presento como gobernador o para el Senado’“.

El cambio en el mapa electoral de Texas podría modificar la decisión de ciertos representantes demócratas y llevarlos a apostar por la gobernación (AP Photo/Eric Gay) Eric Gay - AP

Además, no descartó que también el representante Lloyd Doggett, de Austin, se postule por la gobernación. “Puede que no esté pensando eso en absoluto, pero sin duda es uno de los que podría imaginarse”, consideró.

¿Podría Beto O’Rourke volver a competir contra Abbot?

Otro de los que resuenan es Beto O’Rourke, quien perdió contra Abbott en las elecciones de 2022, pero volvió a la escena política en medio de los cambios del mapa electoral.

En junio, el líder fue consultado por CBC News acerca de si se presentaría para ocupar un cargo en el Senado o competiría por la gobernación y no descartó ninguna de las dos posibilidades.

Beto O’Rourke no descartó volver a postularse para competir por la gobernación de Texas (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Sobre una candidatura para cualquiera de los dos cargos, el excongresista explicó: “Si soy la persona indicada para postularme a ese puesto, si puedo hacer el mayor bien a la gente de Texas al ganar y poder servirles en ese puesto de confianza pública, entonces es algo que sin duda debería considerar”.