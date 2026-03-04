Quién ganó las elecciones primarias en Texas en marzo 2026: los candidatos oficiales y una inesperada segunda vuelta

Los votantes de Texas acudieron a las urnas este martes 3 de marzo de 2026 para definir el mapa político estatal en unas elecciones primarias determinantes. Con el escrutinio avanzado, quedaron confirmados los candidatos que competirán en los comicios generales del 3 de noviembre. Si bien las principales figuras para la gobernación, el republicano Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa, se impusieron con autoridad, la jornada dejó una definición abierta en la carrera hacia el Senado de Estados Unidos.

¿Quién ganó las elecciones primarias en Texas?

En la interna del Partido Republicano , el actual gobernador Greg Abbott demostró su vigencia política al obtener el 81,8% de los votos cuando el conteo alcanzaba el 93%.

, el actual gobernador política al obtener el 81,8% de los votos cuando el conteo alcanzaba el 93%. Por el carril opositor, Gina Hinojosa se consolidó como la carta del Partido Demócrata. La dirigente de raíces latinas alcanzó el 59% de los sufragios con el 90% de las mesas escrutadas.

Gina Hinojosa desafía a Greg Abbott el día de las elecciones primarias en Texas ARchivo

Fiel a su estilo, Abbott celebró la victoria con un guiño a su identidad digital. “Es hora de calentar motores”, declaró el mandatario, haciendo alusión a su apodo “Hot Wheels”, que utiliza incluso en su cuenta de la red social X como @GovHotWheels_TX.

Por su parte, Hinojosa lanzó un duro mensaje de campaña: “Es oficial: nos enfrentaremos a Greg Abbott en noviembre. Pero ya me he enfrentado a Abbott antes, y he ganado, así que sé que con el apoyo de los trabajadores tejanos, podemos acabar con su era de corrupción”.

La interna clave de Texas que se definirá en segunda vuelta

La sorpresa de la jornada radicó en la incapacidad del Partido Republicano para unificar su candidatura al Senado federal. Ken Paxton y John Cornyn, los aspirantes con mayor intención de voto, no lograron superar el umbral del 50% exigido por la ley electoral. Según consignó la agencia AP, ambos deberán enfrentarse en una segunda vuelta programada para el 26 de mayo.

Primeros resultados de las primarias en Texas NBC News

El escenario de desempates también afectará al Distrito 23 del Congreso, donde Tony Gonzales y Brandon Herrera irán a una nueva votación.

En otras contiendas, James Talarico ganó la nominación demócrata al Senado y venció a Jasmine Crockett.

Un dato político relevante fue la derrota de Kelly Hancock, la candidata respaldada por Abbott para el puesto de contralor, quien perdió frente a Don Huffines.

Gina-Hinojosa-Primaria-Texas

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.