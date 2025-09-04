Quisieron ingresar con US$107 mil a Texas en su Chevrolet 2014, pero la CBP los descubrió y tomó esta decisión

Dos ciudadanos estadounidenses intentaron ingresar a Texas con más de US$107 mil en efectivo no declarados, escondidos en dos vehículos marca Chevrolet. Sin embargo, los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en los puentes internacionales de Brownsville y Veterans los descubrieron durante inspecciones rutinarias. La acción terminó en la incautación del dinero y de los vehículos, además del arresto de los conductores.

Según un comunicado de la CBP, la primera incautación se registró el martes pasado, cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros interceptaron a un ciudadano estadounidense de 43 años que conducía un Chevrolet 2014, seleccionado para una inspección rutinaria.

Durante la revisión secundaria, las autoridades encontraron US$36.500 en efectivo escondidos en el vehículo y US$639 en posesión del conductor.

La segunda confiscación tuvo lugar el sábado pasado, cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional Veterans detuvieron a una estadounidense de 31 años que manejaba un Chevrolet 2019, también seleccionada para un chequeo de control.

Durante la examinación más detallada, los oficiales descubrieron US$70.013 en billetes ocultos dentro del auto.

Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville, afirmó: “Nuestros oficiales de CBP permanecen atentos en sus esfuerzos por mantener seguras nuestras fronteras, y su labor condujo a estas incautaciones de dinero no declarado. Las incautaciones de efectivo a granel no declarado a menudo provienen de actividades ilícitas, por lo que acciones como estas ayudan a avanzar la misión de seguridad fronteriza de CBP”.

En ambos casos, los oficiales de la CBP incautaron el dinero y los vehículos, arrestaron a los conductores y los pusieron bajo la custodia de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para que se realizara una investigación adicional.

Qué sucede si una persona no declara la posesión de más de 10.000 dólares

Las autoridades detallaron que, aunque no es ilegal portar más de US$10.000, constituye un delito federal no declarar a la CBP cualquier cantidad de efectivo o instrumentos monetarios iguales o superiores a ese monto al entrar o salir de EE.UU.

“La falta de declaración puede resultar en la incautación del efectivo y/o el arresto. Las personas afectadas pueden solicitar la devolución del dinero, pero deben probar que su origen y el uso previsto son legítimos”, indicaron en el comunicado.

Según la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés), existen dos formas de declarar valores mayores a US$10.000 en billete:

Completar el Formulario FinCEN 105 (en inglés): imprimir y entregar el documento al agente de la CBP al entrar o salir del país.

imprimir y entregar el documento al agente de la CBP al entrar o salir del país. Llenar y enviar el Formulario FinCEN en línea (en inglés): se recomienda hacerlo por lo menos tres días antes de viajar. Es necesario mostrar el número de confirmación o recibo al ingresar o retirarse de Estados Unidos.

Si un viajero no reporta de manera veraz todo el dinero que lleva consigo, además de correr el riesgo de que sea confiscado, podría enfrentar cargos criminales, multas de hasta US$500 mil y hasta 10 años de prisión.