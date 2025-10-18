Revelan cómo será el nuevo parque de Universal que abrirá en Texas en 2026

Universal Parks & Resorts reveló los primeros detalles de su nuevo parque temático que abrirá en 2026 en Frisco, Texas. Diseñado especialmente para familias con niños pequeños, Universal Kids Resort ofrecerá siete tierras temáticas inspiradas en franquicias icónicas como Shrek, Minions, Jurassic World y Bob Esponja.

Así será el próximo parque de Universal en Texas

El ingreso al parque se realizará a través de Isle of Curiosity. En esta zona se ofrecerán encuentros especiales con Gabby, del programa Gabby’s Dollhouse de DreamWorks, acompañados de fiestas de baile, según detalló City of Frisco.

En Shrek’s Swamp, una cabaña pantanosa se transformó en un paraíso acuático pensado para el entretenimiento de los más pequeños. Los visitantes podrán interactuar con Shrek y Fiona, además de tomarse fotografías en la carreta de cebollas. Dos áreas de juego interactivas, Shrek’s Swamp Rompin’ Stomp y Shrek’s Swamp Splash & Smash, permitirán a los niños pisar y salpicar a su gusto.

En Puss in Boots Del Mar, el público podrá conocer al héroe y a personajes como Mama Luna y Perrito, además de participar en juegos de carnaval como Barriles de Leche y El Gato’s Meow.

La acción continúa en Minions vs. Minions: Bello Bay Club, donde los personajes intentan controlar a sus enemigos. Se ofrecen encuentros especiales con los protagonistas y diversas áreas de juego, mientras los visitantes pueden participar en la acción o simplemente observar el desarrollo de las actividades.

En Jurassic World Adventure Camp, la experiencia incluye desde conocer a un dinosaurio recién nacido hasta subir a las Lookout Towers para obtener vistas de un Pteranodon.

La diversión sigue en TrollsFest de DreamWorks, donde los visitantes podrán interactuar con Poppy, Branch y el resto de la pandilla de Trolls. Además, dos áreas de juego interactivas, Poppy’s Playland y Trolls Critter Crawl, ofrecerán entretenimiento clásico inspirado en los Trolls.

A continuación, los invitados podrán sumergirse en la aventura submarina de SpongeBob SquarePants Bikini Bottom de Nickelodeon, donde los niños y sus familias conocerán a SpongeBob, Patrick Star y Sandy Cheeks. En esta zona, se promueve la diversión compartida entre amigos, con espacios como Mussel Beach para descansar y Pineapple Paradise para jugar en el agua.

“Universal Kids Resort encarna el espíritu de la emoción que impulsa todo lo que creamos, diseñado para reunir a nuestros invitados más jóvenes y a sus familias a través del juego, la creatividad y los personajes e historias queridas”, detalló Molly Murphy, presidenta de Universal Creative. “Es un destino hecho para niños y, como parque temático regional, lleva la narración característica de Universal a las familias cerca de casa”.

Los jardines sensoriales y el hotel familiar en Universal Kids Resort, Texas

Además de sus áreas de juego, Universal Kids Resort incluirá varios jardines sensoriales para brindar a los más pequeños y sus familias espacios de pausa, relajación y conexión. Estos entornos permitirán explorar a través del tacto, el sonido y el color en ambientes inspirados en la naturaleza.

“Imaginamos este parque desde la creatividad sin límites de los niños, donde la imaginación infinita, la curiosidad y el juego libre eran fundamentales para nuestras filosofías de diseño. Se creó un parque que es pura alegría y una celebración absoluta de lo que significa ser un niño”, dijo Brian Robinson, vicepresidente ejecutivo y director creativo de Universal Creative.

Tras recorrer el parque, las familias podrán descansar en el Universal Kids Resort Hotel, ubicado a pocos pasos de las atracciones. Este hotel, con 300 habitaciones y diseñado en las necesidades de los visitantes más jóvenes, ofrecerá alojamiento cercano al parque y funcionará además como la entrada principal a Universal Kids Resort.