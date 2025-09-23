Construía casas en Texas y lo vendió todo para crear un parque temático inspirado en su hija que ahora ayuda a millones

Hace más de 15 años, el ex desarrollador inmobiliario de Texas Gordon Hartman advirtió que su hija Morgan no podía disfrutar de los parques de diversiones como otros niños debido a su discapacidad. Entonces, tomó una decisión que cambiaría la vida de millones de familias: vendió su empresa y creó un complejo temático inspirado en ella: Morgan’s Wonderland.

Gordon Hartman, oriundo de San Antonio, Texas, comenzó a trabajar en la construcción de viviendas a sus 15 años. A los 23, ya había fundado su propia compañía. Sin embargo, tras 22 años en el rubro, decidió venderlo todo para crear su propia fundación, Gordon Hartman Family Foundation. Su objetivo fue ayudar a personas como su hija Morgan, que nació con discapacidades cognitivas y físicas. Ese fue apenas el comienzo de un camino que lo llevaría a construir el parque temático Morgan’s Wonderland.

Según señala en su sitio oficial, fue en 2007 que notó que millones de personas no podían acceder a los complejos de atracciones. Hartman acababa de salir de la pileta durante unas vacaciones familiares cuando su hija, en ese entonces de 12 años, se acercó a unos niños que jugaban en el agua. Sin embargo, ellos se alejaron rápidamente.

En lugar de angustiarse, Hartman y su esposa Maggie comenzaron a buscar otro parque para llevar a su hija, uno que tuviera mejor acceso y donde otras personas se sintieran cómodas al interactuar con ella, según informó BBC. Como no lo encontraron, decidieron crearlo ellos mismos.

Así nació Morgan’s Wonderland, inaugurado el 10 de abril de 2010. Se trata del primer parque temático inclusivo y ultra accesible del mundo, diseñado para recibir a personas con necesidades especiales de cualquier edad.

“Ultra accesible se refiere a la eliminación de las barreras físicas y económicas que enfrentan los niños y adultos con necesidades especiales. Quienes tienen y no tienen necesidades especiales pueden reunirse en un entorno totalmente inclusivo para comprenderse mejor”, destacaron desde el parque.

Por su parte, Hartman enfatizó: “Los niños y adultos que tienen necesidades especiales son apartados en algunas ocasiones, no porque ellos quieran, sino porque a veces las cosas no están adecuadas para que ellos las usen. No es un parque para personas con necesidades especiales, sino un parque de inclusión”.

Cómo funciona Morgan’s Wonderland, el parque inclusivo de San Antonio, Texas

Morgan’s Wonderland se encuentra en 5223 David Edwards Dr., San Antonio, y cuenta con instalaciones recreativas al aire libre totalmente accesibles. El objetivo es proporcionarle una experiencia divertida y cómoda a las personas con discapacidad de todas las edades.

El parque cuenta con más de 25 atracciones, áreas de juego y elementos interactivos accesibles. Todos los detalles fueron pensados y diseñados por médicos, padres, profesores y terapeutas de personas con necesidades especiales.

Al entender que las familias de personas con discapacidad tienen grandes exigencias financieras y emocionales, los Hartman ofrecen el acceso al parque con entrada gratuita para personas con discapacidad.

El lugar abre solo los sábados y domingos, cuenta con estacionamiento, una zona de comidas y ofrece el alquiler sin costo de las sillas de ruedas impermeables, desarrolladas en colaboración con la Universidad de Pittsburgh.

El sitio ha recibido a más de dos millones de visitantes de los 50 estados de EE.UU. y de más de 100 países del mundo. Asimismo, está clasificado entre los mejores parques temáticos de Estados Unidos por TripAdvisor.

Extensiones de Morgan’s Wonderland: qué otros parques inclusivos inauguraron

De acuerdo al sitio oficial, los Hartman extendieron la idea de Morgan’s Wonderland y abrieron otros sitios de actividades para que personas con discapacidad se puedan divertir y entretener en Estados Unidos.

Morgan’s Inspiration Island

Fundado el 17 de junio de 2017, se trata del primer parque acuático totalmente inclusivo y ultra accesible del mundo. Además de las atracciones, incluye un servicio con el que los visitantes pueden cambiar sus sillas de ruedas personales a otras tecnológicas e impermeables.

Morgan’s Wonderland Sports

Inaugurada oficialmente en 2021, es un complejo deportivo totalmente inclusivo que está enfocado en el fitness, entrenamiento para competencias y la diversión para atletas de todos los niveles. Se pueden realizar baloncesto, voleibol, sóftbol, ​​béisbol, fútbol americano, pickleball y tenis.

Campamento Morgan’s Wonderland

También inaugurado en 2021, se trata de un destino recreativo de 41 hectáreas en las afueras del norte de San Antonio. Ofrece durante todo el año una experiencia de campamento de verano ultra accesible, con todo incluido para personas con y sin necesidades especiales. Tiene más de 20 actividades, como tirolesas, paseos a caballo, tiro con arco, ciclismo y natación, entre otras.