Los trabajadores de California que tendrán un incremento en su salario mínimo: lo aprobó Gavin Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de leyes el lunes 13 de octubre y tres proyectos están destinados a un grupo de trabajadores. Así, el líder demócrata aprobó un incremento del salario mínimo para bomberos encarcelados.

Las leyes que firmó Newsom y reconocen a estos trabajadores en California

Tras los incendios en Los Ángeles en enero de 2025, Newsom aprobó un incremento del salario mínimo para reconocer el desempeño de los reclusos en incendios activos en California. De esta manera, alcanzan de forma inmediata el mínimo federal y la medida será financiada con el presupuesto del estado.

El gobernador estatal firmó un paquete de leyes el lunes 13 de octubre Gobierno de California

El gobernador del Estado Dorado dio luz verde al AB 247, impulsado por el asambleísta Isaac Bryan, demócrata de Los Ángeles. En una versión inicial, la propuesta contemplaba un pago por hora de 19 dólares, pero se acordó una estimación acorde al mínimo federal de US$7,25.

Actualmente, esta semana se encuentran disponibles 1981 personas encarceladas que residen en campamentos de bomberos en conservación, según informó el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés). Desde CalMatters, indicaron estos trabajadores percibían US$5,80 y US$10,24 por día hasta la fecha.

Los bomberos encarcelados reclamaron un reconocimiento de sus labores en incendios cdcr.ca.gov

Otros dos proyectos de ley que firmó Newsom el 13 de octubre fueron:

AB 799 : que otorga beneficios por fallecimiento para bomberos encarcelados, propuesto por la asambleísta Celeste Rodríguez, demócrata en San Fernando.

: que otorga beneficios por fallecimiento para bomberos encarcelados, propuesto por la asambleísta Celeste Rodríguez, demócrata en San Fernando. AB 812: relativa a la revocación de sentencias y la implementación de nuevas condenas inferiores para bomberos encarcelados. Fue propuesto por el asambleísta Josh Lowenthal, demócrata en Long Beach.

El proyecto de ley que firmó Newsom fue apoyado por celebridades en California

El cantante estadounidense John Legend reclamó un incremento de los salarios para los bomberos encarcelados en enero pasado, tras acompañarlos en su trabajo para combatir los incendios forestales en Los Ángeles.

El compositor expresó en una publicación de Instagram: "Necesitamos abogar por salarios más altos para los trabajadores encarcelados. Estos valientes bomberos ganan actualmente entre US$5 y US$10 al día".

El artista compartió una jornada con estos trabajadores en California Instagram/johnlegend

Por su parte, Kim Kardashian también abogó por una mejora en las condiciones de estos empleados en California. Según señaló Los Ángeles Times, a principios de 2025, la modelo apoyó la AB 247 a través de sus Stories en Instagram y alegó que visitó junto a su hermana un campamento de bomberos para conocer las experiencias de los reclusos.

“Los veo como héroes“, escribió Kardashian en su perfil de la red social. Y añadió, sobre el aumento de salarios: ”Nunca se ha planteado con la inflación. Nunca se ha planteado cuando los incendios empeoraron y muchos murieron".

Otro proyecto de ley que impactaba a los bomberos encarcelados en California fue rechazado

En agosto pasado, legisladores del Estado Dorado promovieron el movimiento “Firefighting to Freedom”, con el objetivo de incrementar los salarios, brindar beneficios y crear oportunidades profesionales para “quienes arriesgan sus vidas luchando contra los incendios forestales” mientras permanecen recluidos.

En ese sentido, el proyecto de ley 1380 de la Asamblea no llegó al escritorio de Newsom, que estaba destinado a que Cal Fire creara más oportunidades laborales para este tipo de trabajadores tras su liberación.