Revelan imágenes que serían de Camila Mendoza, la joven desaparecida en Texas: su búsqueda se extendió a México

Rosario Olmos durmió junto a su hija en la víspera de la Navidad. En la mañana, sintió que la joven se levantaba de la cama, pero no le dio importancia. Una hora después, la mujer se despertó y ya no la encontró a su lado. Se trata del caso de Camila Mendoza, una joven de 19 años que se encuentra desaparecida en el noroeste del condado de Bexar, en Texas.

Las últimas imágenes de Mendoza

La joven de 19 años fue vista por última vez en la cámara de vigilancia de un vecino justo antes de las 7 hs del 24 de diciembre, frente a su casa. Ahí se acercó a su auto y buscó un objeto no identificado. Estaba vestida con sudadera azul con capucha negra, pantalones de pijama azul bebé y zapatos blancos.

Revelan nuevas imágenes que serían de Camila Mendoza, la joven desaparecida en Texas: su búsqueda se extendió a México

“Como cámara Ring, se detiene cuando deja de detectar movimiento”, dijo Camila Estrella, una de las mejores amigas de Mendoza Olmos, en diálogo con WOAI, afiliada de CNN. “Eso es todo lo que vimos de ella, simplemente abriendo la puerta trasera de su auto… No tenemos nada con qué rastrearla”.

Los investigadores también presentaron unas imágenes de la cámara del tablero de alguien que conducía al trabajo el miércoles por la mañana. En el video, pasó una mujer que caminaba sola. Esa persona se podría tratar de Camila Mendoza.

“Esta fue la mejor dirección de vuelo que pudimos desarrollar”, dijo el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, en una conferencia de prensa el pasado 29 de diciembre.

Antecedentes de la desaparición de Mendoza

Familiares y amigos pasaron el día de Navidad buscando en las zonas cercanas a la casa, pero no encontraron rastro. Rosario asegura que era habitual que Camila caminara por las mañanas, pero le resultó extraño que no regresara en el tiempo habitual y que no llevara consigo su celular.

La mamá de Camila aseguró que era habitual que la joven caminara en las mañanas Oficina del Sheriff de Bexar

“No es el tipo de persona que se marcha de casa de repente”, señaló Rosario en diálogo con NBC News, y añadió que la familia encontró el teléfono apagado de Camila en su habitación.

El sheriff sostuvo que Olmos se encuentra en “peligro inminente”. Asimismo, sostuvo que la joven atravesaba “algunos problemas de depresión”.

“Consideramos que el peligro inminente abarca desde autolesiones hasta el secuestro de Camila, y todas esas posibilidades existen en la actualidad”, dijo Salazar, “No podemos descartar nada en este momento de la investigación”.

Búsqueda exhaustiva en Texas y México

Tras la difusión de la desaparición de Mendoza Olmos en la comunidad, los esfuerzos de búsqueda se han intensificado. Los investigadores locales trabajan “todo el día” para encontrarla y cuentan con la asistencia técnica del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que monitorea cruces fronterizos y viajes internacionales.

La búsqueda de Camila Mendoza Olmos se extendió a Nuevo León, México Comisión Local de Búsqueda de Personas Nuevo León

Las autoridades mexicanas, por su parte, ya lanzaron un pedido de ayuda para obtener información. La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León pidió en Facebook una colaboración para localizar a Mendoza Olmos.

En cuanto a las vías de contacto, las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información que la comparta mediante: