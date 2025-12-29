Qué se sabe de Camila Mendoza Olmos, la joven de raíces latinas desaparecida en Texas: la pista del ICE y lo que dijo el sheriff

Durante la mañana de Nochebuena, Camila Mendoza Olmos desapareció en el condado de Bexar, Texas. Poco antes de las 7 hs del 24 de diciembre, la joven de 19 años salió de su casa y se acercó hasta su vehículo para buscar un objeto. Desde entonces, no hay pistas sobre su paradero y el sheriff aseguró que continúan con la búsqueda.

Habló el sheriff sobre el caso de Camila Mendoza Olmos

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, se refirió al caso y la investigación en curso. Según su testimonio a ABC News, la búsqueda terrestre está limitada a una zona reducida, pero no se descarta que el paradero de la joven pueda estar afuera de las fronteras de Estados Unidos.

Camila Mendoza Olmos desapareció en Bexar, Texas, durante la mañana del 24 de diciembre Oficina del Sheriff de Bexar

Por eso, las fuerzas locales cuentan con la colaboración del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), tanto por cuestiones logísticas como para detectar si Mendoza Olmos cruzó la frontera.

Con respecto a las teorías sobre la desaparición de la joven, la investigación todavía no arrojó demasiadas conclusiones. En esta primera etapa, el sheriff no descartó hipótesis de secuestro, tráfico de personas o incluso que la mujer se haya ido por voluntad propia.

Al investigar con los conocidos de Mendoza Olmos, la Policía de Bexar descubrió que la joven recientemente había terminado una relación amorosa. Sin embargo, la ruptura se produjo en buenos términos y actualmente no se trabaja con la idea de que su expareja esté involucrada en la desaparición.

Por otro lado, Salazar comentó que barajó la posibilidad de que estuviera detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Luego de chequear, confirmó que Mendoza Olmos no estaba en custodia de la agencia federal.

Cómo ayudar con información sobre la desaparición de Camila Mendoza Olmos

La oficina del sheriff del condado texano de Bexar realizó una publicación en Facebook, donde dio a conocer la información que se tiene hasta ahora sobre el caso de la mujer de 19 años.

Autoridades policiales continúan con la búsqueda de Camila Mendoza Olmos, la joven desaparecida en Texas Oficina del Sheriff de Bexar

En cuanto a las vías de contacto, las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información que la comparta mediante:

El número de teléfono (210)335-6000 .

. La dirección de correo electrónico missingpersons@bexar.org.

Según el posteo, Mendoza Olmos fue vista por última vez a las 6.58 hs del miércoles 24 de diciembre. Tiene una altura de 5′4″ (1,62 m) y un peso estimado de 110 libras (50 kilos).

Su última ubicación registrada fue la cuadra 11000, en la zona de Caspian Spring, ubicada al noroeste del condado de Bexar. El video de seguridad muestra que salió de su casa y se acercó a su auto, donde buscó un objeto no identificado.

Las autoridades creen que solamente llevaba consigo las llaves de su vehículo y probablemente su licencia de conducir.

La búsqueda de Camila Mendoza Olmos se extendió de Texas a México

Ante la posibilidad de que la joven haya cruzado la frontera, las autoridades mexicanas ya lanzaron un pedido de ayuda para obtener información.

La búsqueda de Camila Mendoza Olmos se extendió a Nuevo León, México Comisión Local de Búsqueda de Personas Nuevo León

El último domingo, la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León realizó una publicación en Facebook, donde pidió por colaboración para localizar a Mendoza Olmos.