Robaron el cajero automático de un 7-Eleven en Texas, pero el dinero terminó en una alcantarilla

Dos personas asaltaron una tienda 7-Eleven en Texas para acceder al cajero automático que se encontraba en su interior. En la víspera de Navidad, las autoridades de White Settlement fueron al negocio e iniciaron una investigación en la que descubrieron que el vehículo utilizado era robado.

El video del robo de un cajero automático dentro de un 7-Eleven en Texas

El Departamento de Policía de White Settlement, en Texas, informó que a las 3.44 hs (hora local) del miércoles 24 de diciembre, los agentes recibieron una llamada sobre la “rotura de una ventana en una tienda de conveniencia local”, en el 2000 de S. Cherry Lane, un 7-Eleven. Según el propietario del negocio, delitos similares ocurrieron en Dallas-Fort-Worth.

En un comunicado oficial, los agentes reportaron graves daños en las puertas y ventanas de la tienda, con escombros, estanterías y mercancía esparcida en la tienda y el estacionamiento.

El robo duró apenas dos minutos en el 7-Eleven y culminó con el traslado del cajero automático mediante un cable metálico anclado al vehículo.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del robo en la tienda WSTX

El trabajador del negocio que se encontraba en el lugar no sufrió lesiones. La investigación se desarrolla en colaboración con el Departamento de Policía de Fort-Worth, la Oficina de Seguridad del Condado de Tarrant y el Centro de Despacho de West Comm.

Cronología del robo de un cajero en un 7-Eleven en Texas

Según las autoridades, la camioneta que utilizaron los autores del delito fue robada en Dallas una hora antes en un complejo de departamentos. Según el relato de las autoridades, dos hombres condujeron hasta el estacionamiento de la tienda la madrugada del día antes de Navidad.

“Un hombre, inmediatamente, destrozó la puerta principal con un objeto metálico y luego jaló un cable que estaba conectado a la camioneta. Conectó el cable al cajero automático e indicó al conductor que lo sacara de la tienda“, precisó el comunicado del departamento de policía local. En el escrito, señalaron que se requirieron dos intentos para completar el objetivo.

Posteriormente, los dos individuos huyeron hacia el oeste por la vía de servicio de la IH30, aunque el cajero automático se desprendió y cayó en una alcantarilla. Los oficiales recuperaron el artefacto junto con la caja fuerte.

A través de los registros de las cámaras de seguridad de la ciudad de Texas y los lectores de matrículas, determinaron que los sospechosos huyeron por la cuadra 2700 de Shenandoah en Fort-Worth. Así, abandonaron la camioneta robada en Dallas, que será utilizada para un examen forense. Los autores habrían escapado a pie o en un segundo vehículo.

La WSTX acudió al lugar de los hechos y construyó una cronología sobre el caso X/@cooktx

Las autoridades ofrecieron recompensa por información sobre los autores del robo

El Departamento de Policía de White Settlement proporcionó un contacto para cualquier persona que tenga información que conduzca al arresto o a la acusación de los responsables. Los interesados deben comunicarse con el detective Geovanny Ramírez al 817-246-7070 Ext. 420.

En tanto, las autoridades locales advirtieron que los informantes pueden permanecer anónimos y ser elegibles para una recompensa en efectivo, a través del 817-469-TIPS.

Las autoridades ofrecieron una recompensa por aportar información que conduzca al arresto de los autores WSTX

Los dos sospechosos llevaban un suéter negro con capucha, pantalones oscuros, máscaras y guantes naranjas. Con respecto al calzado, uno llevaba zapatillas blancas y el otro, negras.