¿Se puede tramitar la Real ID en Austin después del 7 de mayo?: qué pasa con los inmigrantes

El plazo para que entre en vigencia la ley Real ID en Estados Unidos está fijado para el 7 de mayo de 2025. A partir de esa fecha, los residentes de Austin, Texas, y los de todo el país que no cuenten con una identificación con verificación federal no podrán utilizar sus licencias tradicionales para abordar aviones dentro del país o ingresar a edificios federales restringidos.

Qué cambia a partir del 7 de mayo con la REAL ID

La posibilidad de sacar este documento verificado no se verá interrumpida luego de la entrada en vigor de esta disposición. Según Texas.gov, las oficinas del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) van a seguir tramitando solicitudes de este tipo de identificación para los ciudadanos estadounidenses y algunos migrantes que cuenten con un estatus legal.

La ley REAL ID entrará en vigencia el 7 de mayo de 2025 (Archivo) Google Maps/Na Li

El miércoles 7 de mayo no implica el fin del acceso al trámite, sino que marca el comienzo de la implementación obligatoria de esta norma federal que eleva los estándares de identificación personal. Las licencias de conducir que no cuenten con la estrella dorada van a seguir siendo válidas para manejar, pero ya no van a ser útiles para los procedimientos que requieren cumplir con nuevas disposiciones federales.

El DPS aclaró que la incorporación de la estrella dorada en los documentos se realizará de forma automática en aquellas personas que renueven su licencia o soliciten un duplicado. “La estrella dorada no aparece en todos los documentos actualmente vigentes, pero será incorporada automáticamente en la próxima renovación o en la solicitud de un duplicado”, señaló la agencia estatal.

Qué es la Real ID y por qué es obligatoria

La ley Real ID se sancionó en 2005 como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta surgió con el objetivo de reforzar los controles de identidad en todo el país. El documento que la representa se emite bajo los parámetros federales y exige una validación más estricta que la de una licencia de conducir convencional.

Entre los requisitos básicos para obtenerla figuran:

Una copia certificada del acta de nacimiento o pasaporte estadounidense vigente.

La tarjeta del Seguro Social.

Una prueba de residencia.

Una póliza de seguro en vigencia.

Si la persona modificó su nombre, debe presentar la documentación que respalde el cambio.

¿Los migrantes con estatus legal pueden solicitar la Real ID?

La identificación Real ID se debe tramitar en una oficina del Departamento de Seguridad Pública de Texas (Archivo) Google Maps/Gustavo Barriga

La legislación contempla la posibilidad de que los migrantes accedan a la Real ID siempre y cuando acrediten su residencia legal en el país. En este caso, además de los requisitos generales, se le suman los documentos migratorios que pueden variar según el tipo de visado o permiso de residencia que tenga el solicitante.

Dónde y cómo hacer el trámite en Austin

El proceso para solicitar la Real ID en Austin se realiza de forma presencial en las oficinas del DPS. Es obligatorio solicitar un turno previo, y se recomienda revisar los requisitos específicos que tenga la jurisdicción donde reside. La disponibilidad de fechas puede variar, por lo que se aconseja iniciar el proceso con tiempo.