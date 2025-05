¿Se puede tramitar la Real ID en Houston después de la fecha límite del 7 de mayo?: qué pasa con los migrantes

La posibilidad de tramitar una identificación conforme a la ley Real ID no finaliza el 7 de mayo, sino que ese será el día en el que no se podrán utilizar documentos que no tengan estás verificaciones para abordar vuelos comerciales ni para acceder a instalaciones federales. Los residentes y migrantes con estatus legal de Houston, Texas, podrán seguir gestionando este tipo de credencial en las oficinas del Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS, por sus siglas en inglés)

¿Qué es la Real ID y por qué es obligatoria para volar en EE. UU.?

De acuerdo a texas.gov, la ley Real ID fue aprobada tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 con el objetivo de reforzar los controles de seguridad. La norma establece los estándares mínimos para la emisión de licencias de conducir e identificaciones estatales. Para que un documento sea considerado conforme a la REAL ID deberá contar con una estrella dorada que indica que cumple con los criterios federales.

Las tarjetas REAL ID de Texas poseen una estrella dorada. (Archivo)

¿Qué pasa si no tengo la Real ID a partir del 7 de mayo?

Aquellas personas que todavía no cuenten con una identificación válida podrán seguir solicitándola incluso después del 7 de mayo. Sin embargo, deberán tener en cuenta que, a partir de ese día, no podrán utilizar su licencia estatal común para poder volar dentro de EE. UU. ni para ingresar a edificios gubernamentales que exijan una identificación federal.

Cómo tramitar la Real ID en Texas

El trámite de la Real ID en Texas puede hacerse en persona en cualquier oficina del DPS. Sin embargo, para ello se requiere presentar una serie de documentos que acrediten su identidad:

Una copia original o certificada del acta de nacimiento o un pasaporte estadounidense vigente.

La tarjeta del Seguro Social.

Un comprobante de propiedad o registro de vehículo.

Una póliza de seguro actual.

En el caso de que el nombre haya cambiado desde el nacimiento, se deberán presentar los documentos legales correspondientes que acrediten ese cambio.

La identificación Real ID se debe tramitar en una oficina del Departamento de Seguridad Pública de Texas (Archivo) Texas Department of Public Safety vía Google Maps

¿Pueden los migrantes acceder a una licencia Real ID?

Los migrantes que residen legalmente en Estados Unidos también tienen la posibilidad de obtener la Real ID, siempre y cuando puedan presentar todos los documentos exigidos por el DPS y que su estatus migratorio les permita acceder a una licencia de conducir o tarjeta de identificación. En estos casos, los requisitos pueden variar levemente, ya que a los documentos mencionados anteriormente habrá que agregarle otro que acredite que su estadía en el país es legal.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas explicó que si no tiene una estrella dorada, obtendrá una estrella dorada en su próxima renovación o al solicitar una tarjeta de reemplazo. También confirmaron que las licencias vigentes que no cuenten con esta estrella van a seguir siendo validad para conducir, pero no para usos federales como abordar vuelos domésticos o ingresar a edificios gubernamentales.