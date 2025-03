“Sin propuestas, solo ataques”: La respuesta de Greg Abbott a la crítica de la congresista demócrata de Texas

“No tienen nada que vender, excepto odio”, afirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, luego de que la congresista demócrata Jasmine Crockett lo llamara “gobernador Hot Wheels” durante una cena de la Campaña de Derechos Humanos en Los Ángeles. La frase, rápidamente viralizada en redes sociales, desató una ola de críticas.

La polémica frase de Jasmine Crockett: “Gobernador Hot Wheels”

El sábado, durante la cena de la Campaña de Derechos Humanos, Crockett hizo el comentario que causó indignación. “Estamos en estas calles de Texas, cariño. Ya saben que tenemos al gobernador Hot Wheels. ¡Vamos! Y lo único bueno de él es que es un desastre”, expresó la congresista, quien representa al 30º Distrito Congresional de Texas.

Crockett, conocida por su estilo confrontativo, generó una gran polémica por una burla sobre Greg Abbott X: @JasmineForUS

La burla sobre la discapacidad del gobernador provocó reacciones inmediatas tanto en las redes sociales como en el Congreso, especialmente entre los republicanos.

El hecho fue percibido como una falta de respeto hacia las personas con discapacidad, y muchos, tanto dentro como fuera del Partido Republicano, pidieron una disculpa pública por parte de Crockett. En redes sociales, el comentario se viralizó rápidamente, y la frase “Gobernador Hot Wheels” se convirtió en tendencia.

La respuesta de Greg Abbott: “No tienen nada que vender excepto odio”

En respuesta a la polémica, Greg Abbott no tardó en dar su opinión en el programa Hannity de Fox News. “Es otro día y otro desastre para los demócratas”, dijo el gobernador, quien agregó: “La realidad es que no tienen visión ni políticas. No tienen nada que vender, excepto odio, y los estadounidenses no se lo creen”.

“Este comentario de Jasmine Crockett es solo otro ejemplo de cómo los demócratas no tienen propuestas concretas, solo ataques personales. Y eso es algo que el pueblo estadounidense ya está empezando a rechazar”, añadió Abbott.

El gobernador de Texas respondió tras polémicos comentarios sobre su condición física Instagram @governorabbott

“Lo que estamos viendo con comentarios como este es la falta de ideas en el Partido Demócrata. Ellos no están ofreciendo nada para mejorar la vida de la gente, solo se dedican a sembrar división y odio. Mientras tanto, en Texas seguimos trabajando para hacer crecer nuestra economía, proteger nuestros valores y mantener a nuestra gente segura”, planteó el gobernador.

La defensa de Crockett: “Mis palabras no fueron sobre su discapacidad”

A pesar de las críticas, Jasmine Crockett defendió sus comentarios en una publicación en X (antes Twitter). “No pensaba en la condición del gobernador, sino en las políticas migratorias y en cómo traslada a los migrantes a comunidades lideradas por alcaldes negros”, explicó Crockett.

La congresista texana tildó la polémica de "distracción" y pidió enfocarse en el trabajo legislativo X: @RepJasmine

“La gente debería centrarse en las políticas y no en cada una de mis palabras. Este es solo otro intento de distraer al público de lo que realmente importa”, señaló.

En otro párrafo, agregó: “Me horroriza aún más que quienes apoyan incondicionalmente a Trump —un hombre conocido por sus apodos racistas y por burlarse de las personas con discapacidad— ahora estén indignados”.

La congresista también dijo que sus críticos utilizaban sus comentarios para desviar la atención de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. “Esas personas no quieren hablar de los temas que realmente importan, como la justicia social y la equidad”, añadió Crockett.