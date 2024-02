escuchar

Una historia de esfuerzo y emprendimiento latino en Estados Unidos se volvió viral cuando el dueño de una empresa familiar, que se dedica a la recolección de basura en Houston, Texas, decidió compartir en sus redes sociales una muestra de su trabajo, que lo hace ganar casi 2400 dólares en un solo día. De inmediato, generó interés por parte de otras personas que se mostraron entusiasmadas para replicar el negocio en otras ciudades.

Aunque podrían considerarse tareas comunes, la labor de recoger chatarra de algunos sitios puede transformarse en una importante fuente de ingresos, según el testimonio que se publicó en un clip de la cuenta de TikTok @texasjunkers_junkremoval y que generó casi 800 mil reproducciones.

El secreto de su éxito

“Miren cómo nos ganamos casi 2400 dólares levantando basura en un día”, anunció el emprendedor de origen latino en su clip, mientras presentaba imágenes de sus actividades diarias, que implican desde barrer en obras de construcción hasta vaciar garajes llenos de cajas. Cada asignación tiene un nivel de dificultad distinto, pero la cuenta de las ganancias al final del día hacen que el esfuerzo valga la pena.

El primer trabajo del día los hizo ganar US$600 dólares; luego, por la limpieza de un garaje que les llevó unos 20 minutos, recibieron una paga de US$550 dólares. La tercera misión del día resultó ser la más desafiante, en una unidad de almacenamiento que les requirió casi dos horas y tres remolques. “Aquí le dimos un buen descuento al cliente y al final le cobramos US$1237, para un gran total de US$2367″, relató el creador del video.

Los días más exitosos de su emprendimiento

Aunque fue un buen día para el negocio de Texas Junkers, en otras publicaciones de su cuenta de TikTok, el emprendedor latino, que se identifica como “El compa Tony”, ha compartido otros balances de jornadas de trabajo anteriores que pueden dejarle alrededor de US$2000 al final del día. En otras ocasiones puede tener oportunidades extraordinarias con las que genera US$3755 en solo una jornada.

“Este trabajo me llegó por un inversionista que tiene una casa que se quemó”, relató en otro clip publicado a mediados de enero. “En este jale (trabajo) nos echamos ocho horas de labor y una hora de lonche (comida); seis manos de obra: cinco muchachos más yo”.

Cuánto se paga por hora por recoger basura en EE.UU.

Entre los aspectos que más despertaron el interés de la audiencia estuvo el salario que les paga a los trabajadores que le ayudan en la limpieza, a lo que el emprendedor respondió que les da US$20 por hora, lo que entusiasmó a más personas que incluso le pidieron que los contratara.

“Gracias por compartir los precios, amigo, para los que quieren emprender”, comentó uno de los usuarios en la publicación; “Cuando digas que casi ya no hay jale (trabajo) no te preguntes por qué”, refirió otra persona con ironía, a lo que el creador del video le respondió tajante: “Cómo le voy a tener miedo a la competencia. No piense así”.