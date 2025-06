Temporada de serpientes en Texas: cómo blindar tu casa para evitar que entren

Llega el verano boreal a Texas y comienza la temporada de máxima actividad de las serpientes. Durante esta época, estos reptiles buscan alimento y lugares seguros para resguardarse y reproducirse. Por eso, es crucial blindar tu casa para que no encuentren un refugio en ella.

Cómo blindar tu casa para que no entren las serpientes

Las serpientes son un componente integral y necesario del ecosistema. Al ser réptiles no toleran el frío extremo y suelen hibernar en invierno para salir de sus guaridas a finales de febrero o principios de marzo en Texas. Sin embargo, comienzan a ser más visibles cuando las temperaturas son más cálidas y permanecen activas hasta diciembre.

Las serpientes comienzan a ser más visibles en primavera y verano por las temperaturas cálidas Página/nature.org/

De acuerdo al Departamento de Parques y Vida Silvestre (TPWD, por sus siglas en inglés) las serpientes suelen estar presentes en las inmediaciones de zonas residenciales, suburbanas o urbanas y hasta pueden aparecer en su patio trasero de cualquier casa.

Estos invertebrados entran en casas, graneros y otros edificios porque se sienten atraídos por la presencia de roedores e insectos y por el refugio fresco, húmedo y oscuro que ofrecen. Entre los factores más llamativos para las víboras se encuentran los montones de rocas sueltas, la maleza, troncos huecos o zonas de agua con buena vegetación, especialmente para los ejemplares acuáticos.

Como estar frente a una serpiente puede generar temor, el TPWD brinda los siguientes consejos para evitar que ingresen a una casa:

Eliminar potenciales refugios : retirar montones de piedras, ramas y áreas de hierba alta y guardar la madera o las pilas de leña alrededor de la casa al menos a 45 centímetros del suelo.

: retirar montones de piedras, ramas y áreas de hierba alta y guardar la madera o las pilas de leña alrededor de la casa al menos a 45 centímetros del suelo. Evitar proveerles alimento : con las temperaturas del verano aumentan las poblaciones de insectos y roedores, por eso es clave controlarlas y disuadirlas de las zonas residenciales.

: con las temperaturas del verano aumentan las poblaciones de insectos y roedores, por eso es clave controlarlas y disuadirlas de las zonas residenciales. Sellar los puntos de entrada a las viviendas: las serpientes suelen entrar por el nivel del suelo o por debajo de él. Por eso, es crucial sellar todas las aberturas alrededor de tuberías de agua, enchufes eléctricos, puertas y ventanas, además de cualquier agujero en los cimientos de mampostería de la casa. Se pueden usar mallas, chapas metálicas o burletes.

Las serpientes acuden a las casas o edificios en busca de alimento o refugio Foto: Freepik

Qué hacer en caso de encontrar una serpiente en casa

El TPWD solicita a los residentes de Texas no matar víboras, incluso si son venenosas. “Las víboras no son depredadoras de humanos y no lo perseguirán, de hecho, habitualmente huyen o escapan si se les da la oportunidad. El peligro aparece cuando se les sorprende o arrincona”, aclaran.

Los especialistas explican que la mayoría de las mordidas se dan porque las personas toman riesgos innecesarios o imprudentes. “Cuando se percate de que hay una víbora cerca, no se mueva hasta saber dónde está. Permita que la víbora se aleje. Si debe moverse, aléjese lenta y cuidadosamente", recomiendan.

La mayoría de serpientes que se encuentran en Georgia no son venenosas ni representan un peligro para los seres humanos Unsplash

Además, advierten que no hay que jugar con ejemplares muertos y señalan: “Se ha sabido de casos donde muerden e inyectan veneno debido a contracciones de los músculos”.

Las serpientes carillo son el único ejemplar venenoso que habita Texas Foto de nps.gov

De todas formas, en el Estado de la Estrella solitaria solo hay un tipo de víbora venenosa: la Serpiente Coralillo. Es una especie fácilmente identificable, ya que tiene brillantes tonos de rojo, amarillo y negro que rodean por completo al cuerpo. Estas pertenecen a la misma familia que las cobras de la India y se alimentan mayormente de otras víboras o pequeños reptiles. A pesar de venenosas, son animales tímidos y no es común que se acerquen a los humanos.