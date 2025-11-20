Texas: dónde conseguir pavos y cenas de Thanksgiving 2025 gratis en Houston

El Día de Acción de Gracias es una de las fechas más representativas de Estados Unidos, donde las familias se reúnen para cenar y agradecer sobre todo lo que tienen. En estas fechas muchas personas, negocios y organizaciones preparan comidas y regalan alimentos a quienes más los necesitan, como es el caso de Houston, Texas.

Dónde regalarán pavos en Houston durante Acción de Gracias 2025

En Houston, diversos restaurantes y centros comunitarios repartirán pavos y alimentos sin costo con motivo de Thanksgiving 2025, con diversas jornadas que irán del 21 al 25 de noviembre, de acuerdo con Click 2 Houston.

Se darán alimentos y pavos en Thanksgiving en Houston ante falta de pagos de SNAP (FB thehoustonfoodbank)

Houston Texas y Kroger se unen para repartir 1000 kits de comida el próximo martes 25 de noviembre a partir de las 9.00 hs (hora local). La distribución de los alimentos sin costo se realizará en la puerta Kroger del estadio NRG, pero los asistentes deberán ingresar en auto por la puerta nueve del inmueble para recibir un cupón y poder canjearlo. Personal se encargará de llevar los kits hasta los vehículos que estarán disponibles hasta agotar existencias.

se unen para repartir 1000 kits de comida el a partir de las 9.00 hs (hora local). La distribución de los alimentos sin costo se realizará en la puerta Kroger del pero los asistentes deberán ingresar en auto por la puerta nueve del inmueble para recibir un cupón y poder canjearlo. Personal se encargará de que estarán disponibles hasta agotar existencias. Distrito F : los distritos escolares independientes de Alief y Houston se asociaron para regalar 300 pavos para las familias con inseguridad alimentaria y que se vieron afectadas por la falta de pagos del programa SNAP. Los alimentos se distribuirán el 21 de noviembre en la Escuela Primaria Emerson , ubicada en el 9533 Skyline Dr., a partir de las 15.30 hs.

: los distritos escolares independientes de Alief y Houston se asociaron para y que se vieron afectadas por la falta de pagos del programa SNAP. Los alimentos se distribuirán el , ubicada en el 9533 Skyline Dr., a partir de las 15.30 hs. Entrega comunitaria de pavos : el bufete de abogados de Cherika Edwards realizará su entrega anual de pavos el próximo sábado 22 de noviembre, en sus instalaciones ubicadas en el 6464 Savoy Drive, Suite 465, en el suroeste de la ciudad. Este año, se regalarán 100 pavos y conservas, y habrá una rifa para ganar tarjetas de HEB por 50 dólares ; el evento inicia a las 10.00 hs y será hasta agotar existencias.

: el bufete de abogados de Cherika Edwards realizará su entrega anual de pavos el en sus instalaciones ubicadas en el 6464 Savoy Drive, Suite 465, en el suroeste de la ciudad. Este año, y habrá una rifa para ganar ; el evento inicia a las 10.00 hs y será hasta agotar existencias. Festival de otoño: este 22 de noviembre, la Fundación Dub Way realizará un festival de otoño desde las 15.00 hasta las 19.00 hs, donde se regalarán pavos a los asistentes en Hunters Glen Park, donde podrán disfrutar de alimentos, bebidas y actividades gratuitas.

este 22 de noviembre, la Fundación Dub Way realizará un festival de otoño desde las 15.00 hasta las 19.00 hs, donde en Hunters Glen Park, donde podrán disfrutar de alimentos, bebidas y Peachez : la organización alista su entrega anual de pavos el martes 25 de noviembre con un horario de 9.00 a 12.00 hs, donde dará 500 pavos y bolsas con ingredientes navideños a las familias de la comunidad. Se invita a los habitantes a hacer donaciones con productos no perecederos para las bolsas de ingredientes.

: la organización alista su con un horario de 9.00 a 12.00 hs, donde dará 500 pavos y bolsas con Se invita a los habitantes a hacer donaciones con productos no perecederos para las bolsas de ingredientes. Pavos y guarniciones: prepara su quinta entrega anual de pavos y guarniciones el sábado 22 de noviembre de 10.30 a 13.00 hs, en Puttery, ubicado en el 1818 Washington Ave., Suite 180. Las familias pueden recoger un pavo y guarniciones para su cena, además de disfrutar de actividades como minigolf, un desayuno previo y exámenes de salud.

Alimentos gratis a afectados por falta de SNAP en Houston

El Banco de Alimentos de Houston realizará una entrega masiva de alimentos en apoyo de las familias afectadas por la falta de pagos del programa SNAP en el estado de Texas, por lo que en esta ocasión incluirá pavos en las despensas por motivo de Acción de Gracias, según Telemundo.

Restaurantes y organizaciones repartirán comida y pavos por Acción de Gracias en Houston (FB thehoustonfoodbank)

La entrega está programada para el sábado 22 de noviembre, con un horario de 9.00 a 12.00 hs en el Crump Stadium, ubicado en el 12321 High Star Dr. Los interesados deben registrarse en la página del banco para poder recibir una despensa.

Houston tendrá campañas de recolección de alimentos

Con miras a las fiestas navideñas, el Banco de Alimentos de Houston lanzará la campaña de recolección de alimentos “Comparte tus Fiestas” de ABC13, donde las personas podrán donar productos durante la transmisión en vivo del evento.

Asociaciones y organizaciones buscan voluntarios para repartir alimentos en Thanksgiving en Houston (FB thehoustonfoodbank)

Durante la primera semana de diciembre, quienes sufren de inseguridad alimentaria pueden llamar a los teléfonos del banco, 713-547-8692 (en inglés) y 713-547-8693 (en español), para solicitar una despensa.