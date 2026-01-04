Tiene 101 años, es de Texas y volvió a pilotar su avión de la Segunda Guerra Mundial: lloró al aterrizar

Un aviador de la Segunda Guerra Mundial volvió a despegar a sus 101 años en el mismo tipo de avión que piloteó durante el conflicto bélico. B.L. Craighead Jr. realizó el vuelo en Texas, en una actividad organizada por la fundación Dream Flights.

¿Cómo fue el vuelo del aviador centenario en Texas?

Craighead, residente de San Antonio, Texas, subió a un Stearman biplano de cabina abierta, un modelo idéntico al que utilizó durante su servicio militar hace más de ocho décadas. El despegue ocurrió en el Castroville Municipal Airport, ante la mirada de unas 40 personas entre familiares y amigos, según informó Stars and Stripes.

El recorrido aéreo incluyó zonas ligadas a la infancia del protagonista

La aeronave permaneció en el aire durante 30 minutos y sobrevoló zonas significativas para Craighead, incluido un lago cercano al lugar donde creció y una comunidad de veteranos. En ese punto del recorrido, los residentes levantaron la vista y saludaron al avión.

El veterano se incorporó a las Fuerzas Aéreas del Ejército en 1941, cuando tenía 17 años. Se formó como piloto en Sheppard Air Force Base y más tarde actuó como instructor en Joint Base San Antonio-Randolph, además de otros aeródromos de Texas. A lo largo de su carrera manejó distintos tipos de aeronaves.

¿Qué es Dream Flights y a cuántos veteranos homenajeó?

La experiencia fue coordinada por Dream Flights, una organización sin fines de lucro que ofrece vuelos gratuitos en biplanos de la era de la Segunda Guerra Mundial.

Desde 2011, la entidad realizó actividades en 49 estados y homenajeó a casi 8000 veteranos de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, de acuerdo con datos de la propia organización compartidos en un comunicado.

La aeronave utilizada fue un biplano histórico, idéntico al empleado durante su etapa en servicio activo Dream Flights

Craighead integra un grupo de más de 1000 excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que ya participaron de esta iniciativa.

¿Cómo fue la reacción en cabina del piloto homenajeado?

Craighead comenzó a revivir sus recuerdos apenas se sentó en la cabina, según contó Hunter Stuckey, piloto a cargo del vuelo, quien también señaló que, ya en el aire, el homenajeado “estaba muy animado y miraba todo el tiempo hacia un costado del avión”.

El responsable del biplano destacó la dimensión personal del momento y afirmó: “Fue tan buena para mí como para él. La pasó increíble y yo también”.

Por su parte, Julie, nieta del histórico aviador, contó que durante la jornada todos se emocionaron al ver sus reacciones. “Fue algo mágico”, dijo, y agregó que su abuelo estaba profundamente feliz. “No podría haber pedido un regalo mejor en el mundo”, concluyó.

La joven también participó desde otra aeronave y acompañó el recorrido del Stearman hasta la pista. Según describió, su abuelo levantó ambas manos para saludarla e intentó ponerse de pie dentro de la cabina, una reacción que sorprendió a toda la familia.

El despegue se realizó ante familiares y amigos en un aeropuerto municipal cercano a San Antonio Dream Flights

El cierre del vuelo y la emoción de Craighead

Tras el aterrizaje, familiares y amigos se alinearon a lo largo de la pista y saludaron mientras el avión avanzaba. Stuckey relató que Craighead se emocionó hasta las lágrimas al reconocer a cada uno de sus seres queridos.

También remarcó que no se trataba de un hombre en silla de ruedas, sino de alguien de pie frente a un avión que había volado de verdad, con el casco puesto. Para él, esa imagen sintetizaba quién era Craighead en esencia. “Este es el verdadero tipo”, concluyó.

El recorrido aéreo incluyó zonas ligadas a la infancia del protagonista y a comunidades de excombatientes Dream Flights

Como parte de una tradición reservada para integrantes de la llamada “Generación Grandiosa”, Craighead firmó su nombre en la cola del avión. En tanto, Stuckey afirmó: “Las libertades que tenemos existen gracias a personas como él. Solo espero que sepa que todos lo apoyamos”.