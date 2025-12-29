Investigación federal en Nueva Jersey: qué se sabe de los helicópteros que chocaron en pleno vuelo

Las autoridades federales investigan una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros ocurrida en el sur de Nueva Jersey. El hecho, registrado el domingo 28 de diciembre alrededor de las 11.25 (hora local), dejó como saldo un piloto fallecido y otro con heridas de gravedad.

Dónde y cómo ocurrió el accidente aéreo en Hammonton, Nueva Jersey

El siniestro sucedió cerca de las inmediaciones del Aeropuerto Municipal de Hammonton, una instalación ubicada a unas 30 millas (48 kilómetros) al noroeste de Atlantic City. Según el comunicado oficial, la colisión se produjo mientras un helicóptero Enstrom F-28A y otro Enstrom 280C se encontraban en pleno vuelo. En cada aeronave viajaba solo un piloto.

Momento en que uno de los helicopteros cae repentinamente

El Departamento de Bomberos de Hammonton informó que recibió el aviso de un incidente relacionado con la aviación poco después de las 11.25 hs. El lugar fue acordonado y se desplegó un operativo conjunto entre bomberos, policía y servicios médicos de emergencia.

“Les pedimos que eviten la zona de Basin Road y al norte de White House Pike para que el personal de emergencia pueda operar con seguridad”, publicó el Departamento de Bomberos en su cuenta de Facebook.

Los helicópteros impactaron contra el suelo en un área abierta, lo que evitó daños a viviendas cercanas. Tras la caída, una de las aeronaves se incendió, lo que obligó a los bomberos a realizar tareas de extinción antes de poder acceder completamente a la zona.

El jefe del Departamento de Bomberos de Hammonton, Sean Macri, confirmó que ambas víctimas fueron evacuadas por vía aérea hacia hospitales especializados y que una de ellas presentaba signos compatibles con un posible paro cardíaco. Uno de los pilotos perdió la vida y el otro presenta lesiones de carácter grave.

“Era difícil siquiera distinguir que era un helicóptero. El Enstrom 280C parecía un montón de metal retorcido en llamas”, detalló Macri a CNN.

Dos helicopteros chocan en pleno vuelo y caen en un descampado

Detalles de la investigación sobre la colisión entre los helicópteros en Nueva Jersey

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el accidente será investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), el organismo federal encargado de analizar siniestros aéreos en Estados Unidos.

“La NTSB estará a cargo de la investigación y proporcionará más información”, detalló la FAA en el comunicado oficial.

En una publicación de X, la agencia de seguridad en el transporte confirmó públicamente que abrió una investigación formal sobre la colisión en vuelo que involucró a los helicópteros Enstrom 280C y Enstrom F-28A en Hammonton, Nueva Jersey.

Las autoridades locales señalaron que, por la naturaleza del hecho, se requerirá una investigación exhaustiva tanto a nivel estatal como federal. Esto incluye el examen de restos de las aeronaves, registros de mantenimiento, licencias de los pilotos y posibles comunicaciones previas al impacto.

El jefe de Policía de Hammonton, Kevin Friel, comentó a NBC News: “Se informó que volaban muy cerca uno del otro, lo cual probablemente causó la colisión”.

El lugar fue acordonado y se desplegó un operativo conjunto entre bomberos, policía y servicios médicos de emergencia Imagen compuesta

Testimonios de testigos que presenciaron el choque entre helicópteros en Hammonton

Vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones del aeropuerto relataron haber visto los helicópteros en el aire minutos antes del accidente. Algunos de ellos observaron el despegue de las aeronaves y luego notaron maniobras irregulares.

“Estaba hablando con los clientes y alzamos la vista. Vi a uno de ellos girar en espiral”, dijo Sal Silipino, propietario de un comercio cercano. “No los vi chocar ni nada. Vi a uno caer y luego al otro. Vimos todo el humo. Fue aterrador”, relató.

Dan Dameshek, residente de Hammonton, contó que escuchó un sonido fuerte mientras salía de un gimnasio cercano. Luego observó cómo ambos helicópteros giraban sin control antes de caer.

“Inmediatamente, el primer helicóptero pasó de estar boca arriba a estar boca abajo y comenzó a girar rápidamente, cayendo del aire. Luego pareció que el segundo estaba bien, pero sonó como otro chasquido y entonces comenzó a girar rápidamente”, agregó.