Una taquería en Texas entre los mejores lugares para comer en EE.UU., según un ranking

Una taquería de Texas fue destacada entre los mejores restaurantes de Estados Unidos en 2025. Un reciente ranking seleccionó 44 lugares en diferentes estados y destacó un establecimiento especializado en tacos y barbacoa en Lubbock. La lista reconoce sitios con propuestas culinarias que reflejan tradiciones locales.

Jiménez y Friends Barbecue y Taquería se encuentra en Lubbock y fue mencionada en el ranking 2025 de los mejores lugares para comer en Estados Unidos que publicaron los especialistas de USA Today. El establecimiento se ganó un reconocimiento en el listado por su barbacoa ahumada con madera de pacana y sus tortillas de maíz preparadas en el lugar.

Entre los otros platos destacados figuran el Drunken Taco y el Smothered Burrito, dos opciones que recibieron elogios por parte de críticos gastronómicos.

El negocio permite únicamente la compra take away, sin mesas para comer en el local. Un mosaico de azulejos en el mostrador y una piñata en la entrada caracterizan el espacio donde los clientes realizan sus pedidos. A pesar de su tamaño reducido, la calidad de los productos generó un gran impacto en la escena culinaria local.

La historia del negocio se remonta a 1992, cuando la familia Jiménez abrió un local de burritos que funcionó hasta 2003. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en la taquería que hoy recibe elogios a nivel nacional.

El reconocimiento de USA Today no es el primero que recibe este establecimiento. La revista Texas Monthly lo incluyó en su lista de los 50 mejores tacos del estado. Allí entrevistaron a Michael Flores, quien dejó de hacer sus eventos temporales programados bajo el lema Friends’ Barbecue para unirse al negocio de su familia, Jiménez Tortillería y Taquería. “Le decimos a la gente: ‘Probablemente, no podrás doblar ese taco’”, aseguró al mostrar el gran tamaño de sus tortillas de harina.

“El taco especial tiene una rebanada gruesa de pechuga ahumada en lugar de una salchicha. No pude elegir un favorito entre los dos, pero probé la salsa de barbacoa con la pechuga y no pude superar lo bien que se complementaban”, aseguró el especialista en gastronomía de Texas Monthly, Daniel Vaughn.

Jiménez y Friends Barbecue y Taquería tiene su tienda en la ciudad de Lubbock, Texas, en 4606 34th St.. Sus horarios de atención son de 7 hs a 14 hs (hora local). Lunes y martes cierran sus puertas y atienden de miércoles a domingo. En la plataforma Yelp, donde los comensales puntean los restaurantes de todo el país norteamericano, la taquería tiene 4,8 estrellas de cinco totales.

Además, los texanos les dejan comentarios con felicitaciones por sus platillos e imágenes de lo que ordenaron para llevar. Por el momento, la taquería no dispone de sillas y mesas para comer en el lugar. “Si no es desordenado, no vale la pena”, es el lema que tienen en su página de Instagram para demostrar que sus salsas, rellenos y tortillas son abundantes.

LA NACION